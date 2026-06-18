KIGURUMI.BIZ代表・加納ひろみが「宮崎実業クラブ賞」を受賞！地方を牽引する女性活躍推進のトップランナーとして評価

KIGURUMI.BIZ株式会社

KIGURUMI.BIZ株式会社（本社：宮崎県児湯郡新富町、代表取締役：加納ひろみ、以下「KIGURUMI.BIZ」）の代表取締役・加納ひろみは、2026年6月12日に、創立70周年を迎えた宮崎実業クラブの記念式典において「宮崎実業クラブ賞」を受賞いたしました。

宮崎観光ホテルで開催された授賞式の模様はMRT宮崎放送のニュース番組でも取り上げられ、多方面から大きな反響がありました。

KIGURUMI.BIZは、今回の受賞を機に、女性はもちろん全社員が自分らしく輝ける職場環境づくりと、宮崎から世界へ向けたキャラクター文化の発信をより一層加速させてまいります。

■「宮崎実業クラブ賞」とは？受賞背景と評価のポイント

宮崎実業クラブは、宮崎市周辺の企業経営者らで構成された、異業種交流や経営研究を行う団体です。1956年に創立され、地元の経済界を支える経営者団体として今年で70周年を迎えました。

⚫︎「宮崎実業クラブ賞」とは

本賞は、地域社会に貢献した優れた事業経営者を顕彰する目的で創設されたものです。受賞において、主催者側からは主に以下の3つの功績が高く評価されました。

- 地域における公的なリーダーシップ代表・加納ひろみは「みやざき女性の活躍推進会議」の共同代表を10年間務め、地域全体の女性活躍を応援するサポート活動に尽力したこと。参照：【KIGURUMI.BIZ】代表取締役の加納ひろみが、宮崎県「男女共同参画功労賞」を受賞しました(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000060615.html)- 「幸せな工場」を追求する社内環境づくり着ぐるみ等キャラクター文化の製造現場において、「幸せな着ぐるみは幸せな工場からしか生まれない」という強い信念のもと、スタッフ全員が生き生きと働き続けられる職場環境を追求し、男女共同参画社会の実現に貢献したこと。- 宮崎から世界へ。地方発のグローバル展開で地方企業を牽引アメリカや台湾など、近年は海外にも拠点を設立。タイのパートナー企業と連携協定を締結後に共同の新規事業もスタートさせるなど、キャラクター文化やクリエイティブの力を国境を超えて提示し続けていること。

参照：KIGURUMI.BIZ、タイのBALLOON ART社と連携協定を締結！JAPAN EXPO THAILANDの会場で大勢のキャラクターがお祝い！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000060615.html)

■「幸せな着ぐるみ工場」実現に向けた取り組みと成果

KIGURUMI.BIZは、スタッフの9割が女性です。心身の安心安全と誇りを持てる職場作りを目指して、働き方の柔軟化、教育・研修制度の確立、評価制度のバージョンアップ、賃金・退職金制度の整備などを進めています。子育てや介護といったスタッフのプライベート事情を全員でサポートしあいながら、「働くことを諦めなくてもいい職場」を目指しています。

【環境・制度の整備】

- 完全週休2日制、年間休日122日- 有給休暇、産前産後・育児・介護休暇制度あり- リフレッシュ休暇（勤続5年ごとに2週間の休暇が取得可能）- 「残業ゼロ」への挑戦（毎週金曜日は「ノー残業デー」）

【成果】

■展望：デジタル技術の導入と国際協働で、職人の手仕事と大切な技術を未来へつなぐ

- スタッフの女性比率90％以上- 有給休暇取得率80％以上- 残業ほぼゼロ- 経常利益が前年比200％超を実現

現在、KIGURUMI.BIZでは着ぐるみの受注から納品まで平均約6ヶ月を要しています。多くの需要に対してよりスピーディーに対応するため、「職人技術とデジタルの融合（DX）」と「国際協働」による、ものづくりの環境整備と納期短縮に挑みます。

昨年2月には、タイのBALLOON ART社と連携協定を締結。お互いの強みを活かした技術と人材交流を重ねるなかで、空間芸術における共同新規事業『BiZart（ビザート）』が始動しました。これからもわたしたちは、働くスタッフの幸せを最優先に守りながら、キャラクター文化を通して世界中に笑顔を届けてまいります。

タイのBALLOON ART社スタッフが来日し交流。KIGURUMI.BIZスタッフと本社にて撮影■KIGURUMI.BIZとは

KIGURUMI.BIZ株式会社は「キャラクターを通じて世界をつなぐ」という理念のもと、一つひとつ手作業で着ぐるみを製作するクリエイティブ集団です。一枚の絵から、等身大の動くキャラクター「着ぐるみ」を生み出し、物語の世界観を再現することで、企業や地方自治体、美術館、病院など幅広いお客様のマーケティングおよびプロモーションの課題に対し、革新的で価値のあるソリューションを提供し続けています。また、着ぐるみに限らず、キャラクターイラスト制作や、ディスプレイ等の製作も多く手がけています。KIGURUMI.BIZではキャラクターの持つ物語を何よりも大切にしています。

〈KIGURUMI.BIZ会社概要〉

会社名：KIGURUMI.BIZ株式会社

代表者：代表取締役 加納ひろみ

URL：https://kigurumi.biz

URL（英語）： https://kigurumi.biz/en

本社・工場所在地：

宮崎県児湯郡新富町富田東1丁目47 新富アグリバレー

支店：

東京事務所 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング 9F WeWork内

熊本支店 熊本県熊本市中央区上通町2番17号 びぷれす熊日会館7F

台湾連絡事務所 10851 台北市萬華區三水街70號2F

アメリカ支店 3350 Scott Blvd. Suite 5502 Santa Clara, CA 95054 USA

℅ B-Bridge International, Inc.

事業内容：

オリジナル着ぐるみ製作（国内4000体以上 輸出実績15カ国以上）、キャラクター等の造形物製作、キャラクターデザインおよびプロモーション企画サポート

受賞歴：

2013年 宮崎県「女性のチャレンジ賞」受賞

2016年 九州未来アワード「女性地域貢献賞」受賞

2018年 経済産業大臣表彰「新・ダイバーシティ経営企業100選」

2023年 宮崎北ロータリークラブ「職業奉仕賞」受賞

2025年 宮崎県「男女共同参画功労賞」受賞

2026年 宮崎実業クラブ「宮崎実業クラブ賞」受賞

認証・認定：

働きやすい職場「ひなたの極み」

WEConnect International 認定企業（日本第1号）

協定：

芸術まちづくりに関する包括連携協定（宮崎県こゆ財団）

日台でのキャラクタービジネスに関する交流協定（台湾 林事務所）

クリエイティブ業界の国際化に関する交流協定（タイ中小企業振興庁他6団体）

技術交流と協力を目的とした MOU（覚書）（タイ BALLOON ART社）

著書：

『幸せな着ぐるみ工場』 （2019年／日本経済新聞出版社／加納ひろみ）

〈本件に関するお問い合わせ〉

KIGURUMI.BIZ株式会社

info@kigurumi.biz

TEL：+81-983-32-9983

営業時間：9:00～17:00（土日祝休）