アナログ産業を「脱・属人化」で変革したOOKABE GLASS代表、大壁勝洋が経営のリアルを語る講演依頼窓口を新設

OOKABE GLASS株式会社

ガラス・鏡のネット通販業界売上シェアNo.1*のOOKABE GLASS株式会社（福井県福井市、代表取締役：大壁勝洋）は、当社コーポレートサイトに代表取締役 大壁勝洋への講演依頼を承る専用ページを新設したことをお知らせします。

職人の“勘と経験”が支配するアナログな建材業界において、マーケティングからシステム開発までを内製化する独自のDXモデルを構築し、創業から20年で売上12億円企業へと成長。その根幹には、代表大壁自身のガラス職人時代の原体験から生まれた「属人化からの徹底的な脱却」と「仕組みで人が育つ組織」という哲学があります。近年、事業承継やDXの遅れ、地方の疲弊といった社会課題に直面する経営者や自治体から講演依頼が急増していることを受け、その実践知を広く社会に還元すべく、正式な窓口を開設するに至りました。本取り組みを通じて、変革を目指すすべての挑戦者と繋がり、日本の未来を「良くする」一助となることを目指します。

*（2022年8月期 指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

知見の解放。変革を目指す挑戦者たちとの共創へ

OOKABE GLASS株式会社は、この度、代表取締役 大壁勝洋への講演依頼を承る専用ページをコーポレートサイト上に新設いたしました。

これは単なる窓口の設置ではありません。私たちが現場で培ってきた失敗と成功の生々しい知見を、旧来の慣習や構造的課題に立ち向かう全国の経営者、次世代リーダー、そして地方創生の担い手たちと共有し、共に未来を切り拓くための「共創の入り口」です。私たちの実践が、変革を目指す挑戦者の一助となることをお約束します。

講演依頼ページ： https://ookabe-glass.co.jp/speaking-request/

増加する声に応え、社会的責任を果たす

近年、経営者団体や教育機関、地方自治体など、多方面から当社の事業展開や組織運営に関する講演のご依頼をいただく機会が増加していました。特に、「なぜ地方の、しかも旧来型の産業でDXを成功させられたのか」「どうすれば社員が自律的に動く組織が作れるのか」といった切実な問いが数多く寄せられます。

これらの声に応えることは、単なる一企業の取り組み紹介に留まらず、同様の課題を抱える日本社会全体に対する私たちの責務であると認識。より円滑かつ広く我々の知見を共有するため、正式な窓口を開設する決断に至りました。

時代の転換点に求められる「脱・属人化」という処方箋

現代の日本企業、特に中小企業は、事業承継の難化、生産年齢人口の減少による技術継承の断絶、そして加速するデジタル化への遅れという、待ったなしの構造的課題に直面しています。個人のスキルに依存しきった「属人化経営」は、もはや成長の足枷であるばかりか、事業存続そのものを脅かすリスクとなっています。

このような時代背景の中、職人技という究極の属人化から出発し、徹底したシステム化と「誰もが活躍できる仕組み」を構築することで成長を遂げた私たちの軌跡は、多くの企業にとって、この難局を乗り越えるための具体的な処方箋となり得ると考えています。

我々は成功譚を語らない。泥臭い変革のリアルを語る。

世の中には経営者の成功譚は溢れています。しかし、OOKABE GLASS代表の大壁が語るのは、スマートなサクセスストーリーではありません。ガラス職人として現場の痛みを知り尽くし、自分が倒れたら事業が止まるという恐怖と対峙した原体験。そこから生まれた「仕組みこそが、人を育て、挑戦の文化を育む」という揺るぎない哲学です。

私たちの独自性は、単なるIT導入による効率化ではない、人間中心のDXにあります。それは、働く一人ひとりが「深掘り」と「夢中」になれる土壌を耕し、結果として組織全体の創造性を最大化させるアプローチです。その根幹にあるのは、業界の常識を疑い、関わる全ての人が「Good Life」を実現するというビジョンです。講演では、この思想の核心と、それを実現するための泥臭い実践の数々を、余すことなくお伝えします。

知の共有から、新たな「繋がり」の創出へ

本講演活動を起点とし、私たちは知見の共有に留まらず、新たな共創の機会を創出していきます。当社の理念である「繋がり合い成長しよう」を体現し、講演を通じて出会う全国の挑戦者たちと連携することで、個社では成し得ない大きな社会的インパクトを生み出すことを目指します。

地方発の小さなガラス店が起こした変革の波を、日本各地へ。この活動が、次世代の「『良くする』に挑む」挑戦者を一人でも多く生み出すきっかけとなることを確信しています。

企業概要

会社名：OOKABE GLASS株式会社

所在地：福井県福井市米松2丁目24-8

代表者：代表取締役 大壁 勝洋

事業内容：ガラス・鏡のネットオーダー事業、まちづくり事業の企画・運営

URL：https://ookabe-glass.co.jp/