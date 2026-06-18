株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO（ワイルドサイドヨウジヤマモト）は、オリジナルラインより新作アイテム4型をWILDSIDE公式オンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYOにて6月24日（水）より発売します。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

今回は、ダリア、菊、椿、ユリの刺繍を左胸にあしらったTシャツ4型を発売します。

アイコニックな刺繍は、白と黒のボディに馴染みながらも程よいアクセントとなるよう、デザインや色使いにこだわりました。刺繍によって表現されたそれぞれの花は、立体感を丁寧に表現しており、ワンポイントながらも存在感を放ちます。また、ボディは日本製・久米繊維を採用し、確かな品質と心地よい着用感を実現。

単体でもスタイリングの主役に、インナーとしても幅広いコーディネートに対応する一着です。ユニセックスに着用も可能、WILDSIDEならではのオリジナリティを追求しました。

【商品ラインナップ】

Dahlia Embroidery T-Shirt 13,200円（税込） カラー：White (https://wildside-online.jp/shop/g/gWW-T17-003-1-03/)/ Black(https://wildside-online.jp/shop/g/gWW-T17-003-2-03/) サイズ：M/L

Chrysanthemum Embroidery T-shirt 13,200円（税込） カラー：White(https://wildside-online.jp/shop/g/gWW-T18-003-1-03/) / Black(https://wildside-online.jp/shop/g/gWW-T18-003-2-03/) サイズ：M/L

Camellia Embroidery T-shirt 13,200円（税込） カラー：White(https://wildside-online.jp/shop/g/gWW-T19-003-1-03/) / Black(https://wildside-online.jp/shop/g/gWW-T19-003-2-03/) サイズ：M/L

Lily Embroidery T-shirt 13,200円（税込） カラー：White(https://wildside-online.jp/shop/g/gWW-T20-003-1-03/) / Black(https://wildside-online.jp/shop/g/gWW-T20-003-2-03/) サイズ：M/L

【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection】

▼発売日：2026年6月24日（水）

▼展開店舗：

・公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）

・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）

・Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYO

（東京都千代田区有楽町2-5-1 2F TEL:03-6252-5329）

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)