マリオット・インターナショナル、インドの「JWマリオット・ランタンボール・リゾート＆スパ」開業をもって世界で10,000軒目の施設を達成

マリオット・インターナショナルマリオット・インターナショナル 取締役会長のデイヴィッド・マリオット、アジア太平洋地域（中国圏を除く）プレジデントの ラジーブ・メノン、ならびに「JWマリオット・ランタンボール・リゾート＆スパ」の従業員

高解像度画像はこちら(https://urldefense.com/v3/__https:/marrstar.box.com/s/hy6zfywy9nmc983pqwk8kr1o99iw61u1__;!!DlCMXiNAtWOc!0E3I60swMDAISNk5GdtvGCUpeSwbQv25lsb-g0TW5EchV_z_ueHKecUPuXEdYww-MI4UVNbWYp65rjPNBGMCgbs%24)、10,000軒達成を記念した動画はこちら(https://marrstar.ent.box.com/s/3njmltzwac1ha39gedsj2a4lnrw0j87o)からご覧いただけます

マリオット・インターナショナルは、世界で10,000軒目となるホテル「JWマリオット・ランタンボール・リゾート＆スパ」を開業したことを発表しました。創業100周年を目前に控える中、今回の開業はマリオットにとって歴史的な節目となります。

「JWマリオット・ランタンボール・リゾート＆スパ」では、マリオット・インターナショナル取締役会長のデイヴィッド・マリオット、アジア太平洋地域（中国を除く）プレジデントのラジーブ・メノンをはじめとするマリオットの幹部や従業員、ならびにリゾートのオーナーであるニレシュ・ガディヤ氏とガディヤ家を迎え、6月12日（金）開業を祝いました。

ランタンボール国立公園から車でほど近い場所に位置する同リゾートは、プライベートヴィラ、客室、スイートを含む全127室を擁し、豊かな自然に包まれながら過ごすエクスクルーシブな旅行体験を提供します。また館内では、モダンなインド料理や地域の特色を生かした郷土料理、地元の植物素材に着想を得たボタニカルカクテルなど、多彩なダイニングを通じて上質な美食体験をお楽しみいただけます。

現在、JWマリオットブランドは世界で130軒を超えるホテルを展開しており、今回の開業により、マリオットのラグジュアリーポートフォリオはさらに強化されます。同ポートフォリオは、74の国と地域で約700軒のホテル・リゾートを展開する7つのブランドで構成されており、世界有数の魅力的なデスティネーションにおいて、お客様にとって心に残る特別な体験を提供しています。

マリオットは、あらゆる旅行者や旅行目的の多様化するニーズに応えるべく、引き続きポートフォリオの拡充を進めています。最近では、ミッドスケールからラグジュアリーまで、幅広いカテゴリーにおいて以下を含む注目のホテルを新たに開業しました。

- 4月には、セントレジス ブランドとしてハンガリー初進出となる「ザ セント レジス ブダペスト」を開業しました。同ホテルは、ブダペストを代表する歴史的建築物の一つであるクロティルド宮殿内に位置し、セントレジス ブランドならではの洗練された世界観、ブランドに受け継がれる伝統的なおもてなし、お客様の期待を一歩先で捉える、きめ細やかなサービスを提供します。- 「ザ ウェスティン プラヤ バジャルタ、アン オールインクルーシブ リゾート」は、ウェスティンブランドとなるメキシコ初のオールインクルーシブ・リゾートとして開業しました。バンデラス湾の美しい海岸沿いに位置する同リゾートでは、オールインクルーシブならではの快適さと利便性に加え、体験価値を重視した洗練された滞在を提供します。- 今年初めには、「アーティック蘇州、Apartments by Marriott Bonvoy」を開業し、同ブランドにとって中華圏地域への初進出となりました。歴史と文化が息づく蘇州市の中心部に位置する同ホテルは、現代的なデザインと、数世紀にわたり受け継がれてきた蘇州の豊かな文化遺産に着想を得ており、洗練された美学を取り入れています- 直近の5月には、米国ノースカロライナ州に「スタジオレス バイ マリオット グリーンズボロ エアポート」を正式に開業しました。同ホテルは契約締結から約1年で開業に至り、モジュール工法を採用して建設された新築ホテルです。長期滞在需要に対応するマリオットの最新ブランドポートフォリオの一つとして展開されています。

■マリオット・インターナショナルの最高経営責任者兼CEO、アンソニー・カプアーノ（Anthony Capuano）のコメント

「マリオットは99年前、わずか9席のルートビア販売店として創業されました。本日、それが146の国と地域に10,000軒のホテル・リゾートを展開するグローバル企業へと成長を遂げました。この記念すべき節目を迎えられたことを大変誇りに思います。これは、世界中のマリオットチームメンバーの尽力と、マリオットブランドに信頼を寄せてくださるオーナーの皆様のご支援によって実現したものです。また、この節目をJWマリオットブランドのホテル開業によって迎えられることを、特に大きな意義を感じています。JWマリオットブランドは、当社の共同創業者であるジョン・ウィラード・マリオットにちなんで名付けられました。ジョン・ウィラード・マリオットと妻のアリス・シーツ・マリオットは、新たな機会の提供、おもてなしの精神、そしてイノベーションを礎とする素晴らしいレガシーを築き上げました。私たちは、そのレガシーを受け継ぎながら、これからもさらなる成長と価値創造に取り組んでまいります」

マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナルは米国メリーランド州ベセスダに本社を置き、2026年6月11日時点で、ラグジュアリー、プレミアム、セレクト、ミッドスケール、長期滞在型、オールインクルーシブなど、多彩なブランドポートフォリオのもと、146の国と地域に10,000軒の施設を展開しています。マリオットは、ホテル、レジデンス、タイムシェア、ヨット、アウトドア宿泊施設をはじめとするさまざまな宿泊商品について、フランチャイズ、運営およびライセンス事業を世界各地で展開しています。また、数々の賞を受賞している旅行プラットフォーム「Marriott Bonvoy(R)」を提供しています。詳細については www.marriott.com (http://www.marriott.com/)を、最新の企業ニュースについては www.marriottnewscenter.com(http://www.marriottnewscenter.com/) をご覧ください。さらに、Facebook(https://www.facebook.com/marriottinternational/)、X（@MarriottIntl）(https://x.com/MarriottIntl)およびInstagram(https://www.instagram.com/marriottintl/)でも情報を発信しています。