「PATCH&PLAY」が初出張イベント！「MY CHEER STYLE」を調布PARCOで開催

株式会社STORY&Co.

「体験をバトンにする。」をミッションに掲げるSTORY＆Co.（本社：東京都千代田区、代表取締役：細川拓）が運営する、原宿発の刺しゅうとお直しのお店「PATCH&PLAY」は、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間、調布PARCOが開催するサッカー応援企画「SOCCER CHEER DAY」内にて、体験型ワークショップ「MY CHEER STYLE」を開催いたしました。

PATCH&PLAYとして初となる出張イベントでは、「応援」をテーマに、参加者それぞれが思い思いのワッペンを選び、自分だけの応援アイテムづくりを実施。親子での参加や推し活を楽しむ方、サッカー観戦に向けてやバッグをカスタムする方など、多彩なスタイルが生まれました。

オリジナルワッペンワッペン各種

会場には、調布エリアにゆかりのあるクリエイターをはじめ、PATCH&PLAYで人気を集めるクリエイター、公募で選ばれた新進クリエイターによるオリジナルワッペン全29種類に加え、店舗で人気のワッペン約100種類が登場。参加者はお気に入りのワッペンを自由に組み合わせながら、バッグやキャップ、Tシャツなどを“自分だけの一着”へとカスタマイズしました。

PATCH&PLAYのコンセプトは、「元通りより、あなた通りに。」完成されたものを選ぶだけではなく、自分の好きなものや応援したい気持ちを重ねながら、自分らしい形へと育てていくこと。その体験を通じて、参加者一人ひとりが“応援する楽しさ”と“つくる楽しさ”を感じられる2日間となりました。また、会場では来場者向けのSNSキャンペーンも実施。ワッペンが当たるスペシャルガチャガチャが登場し、イベントを更に盛り上げました。

会場の様子

クリエイターワッペンについて

イベントでは、調布エリアにゆかりのあるクリエイターやPATCH&PLAYで人気のクリエイター、公募で選出された新進クリエイター計7名による、オリジナルワッペン約29種類を展開しました。イラストレーションやグラフィック、キャラクターモチーフなど、それぞれ異なる表現が並び、作品そのものを楽しむようにワッペンを選ぶ来場者の姿が見られました。

来場者それぞれの「応援スタイル」

オリジナルワッペン

会場では、クリエイターワッペンに好きなモチーフワッペンを組み合わせたりと、参加者一人ひとりの個性が反映されたカスタマイズが生まれました。特に親子での参加が多く見られ、完成したアイテムを身につけながら笑顔を見せる姿や、家族でカスタムデザインについて楽しく会話している様子が印象的でした。バッグやハットなど、アイテムごとに異なる表現が生まれたことも今回の特徴です。

スタッフの手仕事

参加者が選んだワッペンは、PATCH&PLAYのスタッフが一つひとつ丁寧に圧着・縫製を行い、その場で仕上げました。好きなものを選ぶ楽しさだけでなく、それが形になっていく時間も体験してほしい。そんな想いのもと、スタッフは細かな位置調整から仕上げまで手仕事で対応。完成品の裏側にある、長く使い続けてもらうためのきめ細かい手仕事には小さなこだわりが込められています。

今後の展開

PATCH&PLAYでは、今後もPOP UPイベントやコラボレーションを通じて、刺しゅうやカスタマイズの楽しさを届ける機会を広げてまいります。また、今回イベントで展開したクリエイターワッペンは原宿店でも販売中です。今後も新たなクリエイターとの取り組みを進めながら、より多様な表現と出会えるラインナップの拡充を予定しています。

■PATCH&PLAY

東京・原宿を拠点に2025年11月にオープンした、「捨てない選択肢」を日常に届けるお直しのお店。修繕によるお直しに加え、クリエイターによるオリジナルデザインを含む約500種類以上のワッペンを展開しています。2026年春には、ロゴ・コンセプト・サービスの拡張を含めたリブランディングを実施。「元通りより、あなた通りに。」を新コンセプトに、対話を通して生まれる“世界にひとつだけ”の刺しゅうカスタムなど、新たな体験型サービスをスタートしました。服を単なる「消耗品」としてではなく、自分らしさや思い出を重ねながら愛着を持って育てていく存在として捉え、「消費」から「共創」へと服との関係性をアップデートするクリエイティブストアです。

店舗名： PATCH&PLAY（パッチ・アンド・プレイ）

所在地： 東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿ベルピア104（NewMake Labo内）

営業時間： 11:00～18:00（不定休）

Instagram： https://www.instagram.com/patchandplay_tokyo/



株式会社STORY&Co.について

社会課題を体験へと翻訳するコミュニティ「NewMake」の運営をはじめ、刺繍やお直しを通じて服との新しい関係性を提案するショップ「PATCH&PLAY」、体験シェアリングサイト「AND STORY」の企画・運営を行っています。また、ブランディングやコンテンツプロデュース、デザインコンサルティングを通じて企業やブランドの価値づくりを支援するとともに、サステナブルプロジェクトの企画・推進など、クリエイティブの力で体験を軸に展開しています。

会社概要

会社名：株式会社STORY&Co.(ストーリーアンドカンパニー)

代表者：代表取締役 細川 拓

所在地：東京都千代田区丸の内一丁目1番3号 日本生命丸の内ガーデンタワー3階

設立：2016年 https://storyandco.co/

【PATCH&PLAY/STORY&Co.に関するお問い合わせ】

support@storyandco.co

https://www.storyandco.co/contact