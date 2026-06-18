昭和株式会社、カプセル製品の製造関連資料を整理
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昭和株式会社、カプセル製品の製造関連資料を整理 昭和株式会社は、カプセル形状の健康食品関連製品について、製造関連資料の整理を進めています。製造工程そのものを広告的に強調するのではなく、製品情報を確認するための基礎資料として管理します。 同社は、製造委託先から提供される資料、ロット関連情報、表示確認項目を社内で参照しやすい形式に整備します。今後も、確認可能な情報を中心に、分かりやすい発信を継続します。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、カプセル製品の製造関連資料を整理 昭和株式会社は、カプセル形状の健康食品関連製品について、製造関連資料の整理を進めています。製造工程そのものを広告的に強調するのではなく、製品情報を確認するための基礎資料として管理します。 同社は、製造委託先から提供される資料、ロット関連情報、表示確認項目を社内で参照しやすい形式に整備します。今後も、確認可能な情報を中心に、分かりやすい発信を継続します。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
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