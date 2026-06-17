-障がい者を対象に食と健康の意識調査を実施

一般社団法人 日本最適化栄養食協会

一般社団法人日本最適化栄養食協会（理事長：伊藤 裕）は、障がい者を対象とした調査（以下、ターゲット調査）を実施しました。その結果、障がい者は偏食率や総菜・加工食品と外食・デリバリーの利用率が高く栄養バランスへの不安意識があること、ウェルビーイング度と食の満足度がともに低い傾向であることが明らかになりました。そのような現状に対し、最適化栄養食はおいしく栄養バランスが整っていること、比較的調理が容易なものが多いことから新たな食の選択肢の一つとして期待の声がありました。

１． 調査概要

（１）WEBアンケート調査

実施時期：１.2026年2月 ２.2026年5月

対象者：

１.533人(主な障害区分 視覚:聴覚:肢体:内部:知的:精神:その他＝32:27:91:61:29:284:9)

２.515人(主な障害区分 視覚:聴覚:肢体:内部:知的:精神:その他＝72:58:112:120:46:100:7)

※内部障害：心臓、腎臓、消化器、免疫等の障害です。

（２）座談会

実施時期：2026年3月

対象者：5人

※調査協力：株式会社ミライロ

[URL]：https://www.mirairo.co.jp/

２．調査結果

「偏食率、総菜・加工食品の利用率の高さから栄養バランスの不足や偏りに不安も」

偏食率は、特に知的障がい者、精神障がい者で高い（+9ポイント）。また、障がい者は様々な要因から「自宅調理」の割合が低く、「惣菜・加工食品」「外食・デリバリー」の利用率が高い（+20ポイント、+11ポイント）ことが分かった。

また、座談会でのヒアリングの結果、障がい者の困りごとは栄養課題だけでなく、買い物→調理→食事→片付けまで一連の流れに広がっていることが分かった。

「ウェルビーイング度、食の満足度ともに低い傾向」

ウェルビーイング度が高い人の割合は、全体調査22％に対して、障がい者は18%と4ポイント低い結果となった。また食の満足度※において完全満足だと回答した人は、全体調査33％に対して、障がい者は25％と8ポイント低い結果となった。

※食の満足度について：2023年10月に公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団らにより発表された調査研究「Recipes for Wellbeing Report」で示された食の満足度を示す指標「Food Wellbeing Index」において、「食を楽しめているか」、「自身が食べたものは健康的であったか」、「食事の種類に幅広い選択肢があると感じているか」の3つの質問にすべて「はい」と答えた人を「完全満足」と定義。同レポートでは、「完全満足」と主観的ウェルビーイングに高い関係性が示され、食とウェルビーイングの関係性が世界で初めて明らかにされました。

◆協会コメント

障害を持つ方の食に関する課題として、栄養面だけでなく買い物→調理→食事→片付けまで一連の流れに広がっていることもわかりました。これらはウェルビーイング度や食の満足度の低さに影響している可能性が考えられます。最適化栄養食は栄養バランスが整っていて、おいしく簡単に調理ができることから期待の声も聞こえてきました。今回明らかになった課題の解決に会員企業と共に取り組み、最適化栄養食の普及を通じて食によるウェルビーイングの実現を目指してまいります。

■「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」について

1.目的

年齢や性別、生活習慣など、一人ひとりの状態に合わせて主要な栄養素がバランスよく適切に調整された食を通じ、人々のウェルビーイング (身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること) に資することを目的として、次の事業を行う。

2.事業内容

(1) 最適化栄養食及びその評価に関する規格化

(2) 最適化栄養食の栄養設計基準登録、製品認証

(3) 最適化栄養食に関する調査研究

(4) 最適化栄養食の普及に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、当協会の目的を達成するために必要な事業

■「最適化栄養食」とは

最適化栄養食とは、年齢や性別、生活習慣などに応じて、一人ひとりの状態に合わせて主要な栄養素がバランスよく適切に調整されていて、ターゲットとする対象者における健康に与える影響がヒト試験などで検証された食です。日本最適化栄養食協会では最適化栄養食の栄養設計を登録し、製品認証を行ってきました。2023年7月に初めて最適化栄養食の認証がされて以来、認証製品累計出荷数は5400万食を突破*1しました。

■「最適化栄養食」認証マークについて

「最適化栄養食協会」および「最適化栄養食」認証マークは、当協会に登録された栄養設計基準を過不足なく満たすことのできた製品にのみ付与されます。

■「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」ウェブサイト

[URL] https://www.saiteki-eiyo.org

*1 2023年7月3日～2026年3月31日の「最適化栄養食認証製品」の累計出荷数から算出 (当協会調べ)