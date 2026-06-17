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6月26日（金）読書教養講座で作家の木村友祐氏が講演
西南学院大学では、6月26日(金) 読書教養講座で作家の木村友祐氏による講演を実施いたします。つきまして、取材いただける場合は、6月25日（木）15:00までに会社名、取材人数および代表者氏名を下記【本件についてのお問い合わせ先】までご連絡ください。
本件のポイント
・本学では、昨今の活字離れや情報が即時的に消費される社会状況を踏まえ、読書や活字文化の意義を見直すとともに、文学への見識を深め、想像力を育む機会として、毎年読書教養講座を開催している。
・今回の講座では、「文学で歪みを問う」というテーマのもと、社会の暗部に鋭い眼差しを向けながら、命に対する態度の未来を探り続ける作家、木村友祐氏（作品に芥川賞候補作『幼な子の聖戦』など）を講師にお招きし、文学の意味や作品に込める思いなどについて語る。
・当日は、本学国際文化学部の柿木 伸之教授がコーディネーターを務め、講演に加え学生とのディスカッションも予定している。
◎西南学院大学読書教養講座 木村友祐氏講演「文学で歪みを問う」
日 時：2026年6月26日（金）18：00開会（17：30開場）
会 場：西南コミュニティーセンター 1階 ホール
聴講募集定員：200名（事前申込制6/18(木)応募締切）※入場無料
※応募者多数の場合は抽選のうえ、当選者には聴講券を発送します。
主催：西南学院大学、活字文化推進会議
【昨年度の読書教養講座について（採録動画公開中）】
・前期 小林エリカ氏「歴史の影を照らす」https://www.yomiuri.co.jp/adv/kyouyo_seinan25_01/
・後期 佐野亜裕美氏「ドラマの言葉、言葉のドラマ」https://www.yomiuri.co.jp/adv/kyouyo_seinan25_02/
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本件のポイント
・本学では、昨今の活字離れや情報が即時的に消費される社会状況を踏まえ、読書や活字文化の意義を見直すとともに、文学への見識を深め、想像力を育む機会として、毎年読書教養講座を開催している。
・当日は、本学国際文化学部の柿木 伸之教授がコーディネーターを務め、講演に加え学生とのディスカッションも予定している。
◎西南学院大学読書教養講座 木村友祐氏講演「文学で歪みを問う」
日 時：2026年6月26日（金）18：00開会（17：30開場）
会 場：西南コミュニティーセンター 1階 ホール
聴講募集定員：200名（事前申込制6/18(木)応募締切）※入場無料
※応募者多数の場合は抽選のうえ、当選者には聴講券を発送します。
主催：西南学院大学、活字文化推進会議
【昨年度の読書教養講座について（採録動画公開中）】
・前期 小林エリカ氏「歴史の影を照らす」https://www.yomiuri.co.jp/adv/kyouyo_seinan25_01/
・後期 佐野亜裕美氏「ドラマの言葉、言葉のドラマ」https://www.yomiuri.co.jp/adv/kyouyo_seinan25_02/
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/