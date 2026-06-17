株式会canuuがAI商談支援プラットフォーム「Upflow」を導入

株式会社Upflow

株式会社Upflow（東京都渋谷区、代表取締役 CEO：重松裕三）が提供するAI商談支援プラットフォーム「Upflow」が、株式会社canuu（東京都中央区、代表取締役：永井新、濱田崇裕）に導入されました。



株式会社canuuは、物流業界のデジタル変革（DX）を推進し、配送ドライバー向けSNS「ドラトーク」、納品手順書管理SaaS「ノウカル」、軒先情報プラットフォーム「ノキコレ」を展開する企業です。配送ドライバーの働き方改革と生産性向上を実現し、効率的で持続可能な物流エコシステムの構築を目指しています。



2026年5月のUpflow正式導入により、同社では「引き継ぎや現場への共有の認識ズレが減少」「お客様対応や社内ミーティングへの同席が減り、打ち合わせ時間を削減」といった成果を実現しています。

導入前の課題

導入の決め手

導入後の成果

- 事業部長である永渕氏が、案件の獲得から社内・現場への落とし込みまでのフローを一人で担っており、情報の正確性が担保しきれていなかった- 現場での口頭のやり取りでメンバーとスタッフの間に言葉の掛け違いが起き、業務上の支障があった- 議事録ツールを使っていたものの精度が十分でなく、実質ほぼ使えていない状態だった- オフラインの現場で、スマホ片手の録音でも音声認識・話者判別の精度が高かった- 決定事項・ネクストアクションが商談ごとに明確にアウトプットされ、メンバーが動かしやすくなる未来が見えた- 課題解決を伴うコンサル型の物流営業で、難しい議論を正確に落とし込める精度- メンバーの報告だけでは把握しきれなかった商談の中身を、後から確認できるようになり、引き継ぎや現場への落とし込みの認識ズレが減った- 引き継ぎ後のお客様対応や社内ミーティングへの同席が減り、打ち合わせ時間が現時点で5～10%削減できた- 定例ミーティングの情報密度が上がり、同じ時間でより多くを共有できるように- 議事録ツールとして導入したUpflowが、商談の議論や意思決定の経緯まで残せる「営業の情報基盤」になりつつある



導入事例記事では導入の背景や導入後の成果について詳しくご紹介しています。

https://up-flow.ai/cases/canuu

Upflowについて

Upflowは商談録画とCRMデータをAIで解析する、AI商談支援プラットフォームです。

これまで担当者の頭の中にしかなかった商談で起きている事実を、AIが自動でデータ化し組織の資産に変えます。

商談を録画、文字起こしを行い、商談の中身を構造化。CRMの記録だけでは見えないリスクを検知し、予期しない失注をなくします。

さらに商談中には、リアルタイムでの会話の整理やプレイブックに沿った活動支援、ナレッジの即時表示などを通じ、商談の質向上に貢献します。



主な機能：

・商談ライブアシスト（リアルタイムでの切り返しトーク提示）

・商談コンテキスト構造化（議事録、決定事項、ネクストアクション）

・プレイブック（フェーズごとに取るべきアクションの提示、AIによるチェック）

・VoC機能（顧客の声の自動蓄積・タグ付け、傾向分析）

・営業担当 / マネージャー / 経営層、それぞれへの支援機能を提供



▼ サービス紹介ページ

https://up-flow.ai/

会社概要

会社名：株式会社Upflow

代表取締役：重松 裕三

所在地：東京都渋谷区1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立：2025年8月

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社Upflow

Email：press@upflow.co.jp

株式会社canuuについて

株式会社canuuは、物流業界のデジタル変革（DX）を推進し、配送ドライバー向けSNS「ドラトーク」、納品手順書管理SaaS「ノウカル」、軒先情報プラットフォーム「ノキコレ」を展開。特に、自社の軽貨物運送事業で培った鮮魚、青果、酒類といったB to Bの食品・食材領域における豊富な現場ノウハウをサービスに反映しています。この実績とDXサービスにより、軒先情報のデータベース化と共有を促進し、ラストワンマイルの非効率を解消。配送ドライバーの働き方改革と生産性向上を実現し、効率的で持続可能な物流エコシステムの構築を目指します。

会社名：株式会社canuu

代表者：永井新、濱田崇裕

所在地：東京都中央区新富1-15-14 相互新富ビルディング 202

設立：2019年1月

URL：https://canuu.jp/