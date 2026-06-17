有機農業の地域ぐるみでの推進を目指し、亀岡市を含む12の自治体が呼びかけ。トップ主導で農業課題に挑む「オーガニックビレッジ全国首長の会」を発足

亀岡市6月13日のオーガニックビレッジ全国首長の会設立総会

京都府亀岡市（市長：桂川孝裕）を含む全国12の市町は、化学農薬や化学肥料の使用を減らし、環境への負担を減らしながら持続可能な食と農の仕組みづくりを目指す取り組みを推進するため、全国の自治体に共同で呼びかけ、2026年6月13日に「オーガニックビレッジ全国首長の会（以下、首長の会）」の設立総会を開催いたしました。亀岡市が最上位ビジョンに掲げる「世界に誇れる環境先進都市」の実現に向け、持続可能な社会構築を全国規模で推進する重要な取り組みです。

【背景・目的】農業を取り巻く深刻な課題と基礎自治体の結束

有機農業の推進を目指した取り組み

日本の農業を取り巻く状況は、生産者の減少や高齢化、地域コミュニティの衰退に加え、地球温暖化などに伴う大規模自然災害の増加などにより、厳しい局面に立たされています。このようななか、国は環境負荷を低減する持続可能な農業への転換を目指す方針を打ち出しています。2021年に発表したみどりの食料システム戦略では、2050年までに耕地面積に占める有機農業の割合を25%に拡大するという目標を掲げています。

これに呼応するように、地域ぐるみで有機農業に取り組む「オーガニックビレッジ」の宣言自治体も全国で150を超えるまでになりました。しかし、有機農業のさらなる推進には、生産面の支援だけでなく消費の拡大が不可欠であり、各自治体は共通する多くの課題を抱えています。これらの課題を共有し、首長のリーダーシップによって持続可能な地域社会を創造することを目的に、亀岡市を含む12市町の首長が発起人となり、全国の自治体へ呼びかけを行いました。

【実施内容・詳細】全国から82自治体が入会し、首長がダイレクトに連携

みやこめっせで開催された6月13日のオーガニックビレッジ全国首長の会設立総会

2026年6月13日、京都市勧業館みやこめっせにおいて「首長の会」の設立総会を開催しました。

本会には全国から82の自治体（うちオーガニックビレッジ57）が入会し、当日は47自治体（首長参加30名、代理17名）が参加しました。亀岡市を含む12市町の首長が発起人となり、首長同士が直接、課題や方向性について情報共有や意見交換を行う広域ネットワークを開始しました。

設立総会に続き、株式会社坂ノ途中（代表取締役：小野邦彦、以下、坂ノ途中）を講師に迎え、「有機農業白書の調査結果からみる有機農業者の現状について」をテーマにした勉強会も実施され、産地と消費地の連携の重要性などについて活発な議論が行われました。

【亀岡市長桂川孝裕のコメント】

亀岡市長桂川孝裕

オーガニック農業の推進には、単年度ではなく長期的な視点が必須です。現場を持つ基礎自治体が先頭に立って取り組むことが何より大切だと考えています。だからこそ、トップ自らが動き、首長同士が直接連携していく必要があります。亀岡市は発起人の一人として、都市部と農山村の連携強化など、全国の多くの自治体と力を合わせ、オーガニックを推進してまいります。

【今後の関連する展開】10月30日「オーガニックビレッジ全国集会」を亀岡市で開催

今後の関連する取り組みとして、2026年10月30日に「オーガニックビレッジ全国集会」を開催し、全国のオーガニックビレッジ宣言自治体や有機農業関係者など約200名が集結します。東京大学大学院の鈴木宣弘（すずきのぶひろ）氏による講演や、全国の自治体（静岡県掛川市、愛知県大府市、兵庫県養父市）等による事例発表を通じ、有機農業者の所得拡大や持続可能な農業のあり方について広く情報を発信します。

日時

2026年10月30日（金）午後1時～午後5時

場所

ガレリアかめおか2階大広間（京都府亀岡市余部町宝久保1-1）

主催

第1部: 亀岡市・亀岡市有機農業推進協議会

第2部: 亀岡市・亀岡市有機農業推進協議会、農林水産省（共催）

京都府亀岡市とは

京都府亀岡市の空撮

亀岡市は、日本初のプラスチック製レジ袋提供禁止条例を制定するなど、「環境先進都市」の実現を目指し、有機農業やサーキュラーエコノミーの推進など、持続可能な社会構築に向けて歩みを進めています。 JR亀岡駅前に立地する「サンガスタジアムby KYOCERA」は、Jリーグ・京都サンガF.C.のホームスタジアムであるとともに、地域活性化の核となっています。また、通年開催の「かめおか霧の芸術祭」など独自性の高い取り組みを進め、2026年9月18日からは、日本最大級の緑のイベント「第43回全国都市緑化フェアin京都丹波」の開催を控えています。

【関連のプレスリリース・ホームページ等】

- 市公式ホームページ：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/30/89197.html- 市公式Instagram：https://www.instagram.com/kameokacity/

【京都・亀岡市】テレビでも活躍中の史上最年少野菜ソムリエプロ・緒方湊氏と連携。「亀岡野菜」の魅力発信と食育を推進する新プロジェクトが始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000052338.html

【京都府亀岡市】環境負荷を低減する有機農業の推進に関するプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000052338.html

【京都府亀岡市】持続可能な食と農のまちづくりに関するプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000052338.html

亀岡市ホームページ（有機農業推進の取り組みについて）

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/30/51147.html

【本件に関するホームページ】

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/30/89197.html

【本件に関するお問い合わせ先】

京都府亀岡市

産業観光部農林振興課

担当：山口（やまぐち）

電話番号：0771-25-5036（直通）

メールアドレス：keizai-soumu@city.kameoka.lg.jp