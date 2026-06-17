総合工具ブランド「DCK（ディーシーケー）」最新の製品ラインナップ追加。12V充電式ポリッシャー・40Vインパクトレンチなど計7機種 新発売

ビルディ株式会社

ビルディ株式会社（代表取締役:渡邉大樹 / 本社:鹿児島県 / 以下ビルディ）は、プロ用電動工具「DCK（ディーシーケー）」の新たなラインアップとして、12V充電式ポリッシャーKDSP75・40VインパクトレンチKDPB1718など、7機種を新発売いたします。

DCK（ディーシーケー）について

DCKについて

DCKは、世界100以上の国・地域で選ばれるプロフェッショナル向け電動工具ブランドです。製造を担うメーカーDONCHENG POWER TOOLSは、設計から部品加工、組立まで一貫して自社生産を行い、創業約40年で年商1,300億円に成長した業界注目の企業です。広大なグローバル市場を背景に、量産と改善を同時に高速で実現する体制を強みとし、高品質で信頼性の高い製品を提供しています。

プロフェッショナル向け設計と高いコストパフォーマンス

DCKの大きな特長は、プロ仕様の性能を備えながらも手に取りやすい価格設定です。さらに豊富な充電工具ラインナップでバッテリを共用できるため、現場全体でのコスト削減にもつながります。複数台の導入や予備機としても選びやすく、実用性と経済性を両立したブランドです。

国際認証を取得した品質と安全性

DCKは安全性にも徹底して配慮しています。PSE認証はもちろん、バッテリ・充電器ともに世界で最も厳しい検査機関のひとつであるドイツTUVの認証を取得し、その品質を証明しています。さらに、国内の主要電動工具・家電メーカーが名を連ねる小型充電式電池のリサイクル団体である「一般社団法人JBRC」への加盟も認められており、不要になったバッテリはリサイクル協力店で回収され、環境にも配慮した仕組みを整えています。国際基準に裏付けられた確かな安全性がDCKの強みです。

アフターサービスも万全

DCKは導入後のサポート体制にも力を入れています。メーカー保証は6カ月ですが、ユーザー登録で1年へ延長可能。修理受付時の代替機貸出から修理品返却までは総代理店ビルディが対応。「プロの現場を応援する」を理念に、迅速な納品と丁寧なアフターサービスで支持を集めてきたビルディが、安心の利用環境を提供します。

【注目製品ラインナップ】

コンパクトなボディーに十分なパワー｜12V 充電式サンダーポリッシャー KDSP75

充電式ポリッシャー KDSP75は、細かな箇所でも取り回し良く作業できます。75mmコンパクトヘッドとブラシレスモーターを搭載したKDSP75は、狭い箇所の磨き・研磨作業を快適にするプロ仕様のコードレスミニポリッシャーです。

1台で切断・研磨・剥離に対応する多機能工具｜12V 充電式マルチツール KDMD12

切る、削る、剥がす。1台で幅広い作業に対応するDCK 20V充電式マルチツール KDMD12。狭所作業や現場の細かな加工を、コードレスならではの自由な取り回しでサポートします。

握っている間だけ作動のパドル式｜20V 充電式ディスクグラインダー KDSM04-100P/KDSM04-125P

パワフルに切る、削る。ブラシレスモーター搭載のDCK 20V充電式ディスクグラインダー KDSM04-100P/KDSM04-125P。DCKの20Vシリーズ工具とバッテリーを共有可能でコードレスならではの自由な作業性と高い安全性能で、現場からDIYまで幅広く活躍します。

加熱・乾燥・剥離作業など、幅広い用途に｜20V 充電式ヒートガン KDQB550

コンセント不要でどこでも加熱。最大550℃の高温熱風を発生するDCK 20V充電式ヒートガン

KDQB550。自動車整備・屋外作業などコンセントのない場所でも幅広く活躍するコードレス熱風工具です。

最大1,800N・mクラスのハイパワートルク｜40V 充電式インパクトレンチ KDPB1718

DCK 20V充電式インパクトレンチ KDPB1718は、最大締付トルク1718N・m、最大緩めトルク2000N・mの高出力を実現し、自動車整備から建築・設備工事まで対応するプロ仕様のハイパワーモデルです。

※７月下旬以降発売予定

新製品ラインアップはこちら：https://dck-tools.jp/collections/new

今後も新たなコードレス工具の投入を予定しており、DCKは総合電動工具ブランドとしてラインアップ強化を進めています。

各シリーズは共通バッテリープラットフォームを採用しており、同一電圧内でバッテリーを共有可能。20Vシリーズでは2.0Ah～8.0Ahまで豊富な容量を展開し、用途に応じた効率的な運用を実現します。作業時間と重量のバランスに応じて最適な一台をお選びいただけます。

「プロの品質をもっと自由に。」

DCKは、プロフェッショナルが求める性能と信頼性を、より身近に、より使いやすく届けることを目指しています。これからも革新的な製品開発を通じて、あらゆる現場の可能性を広げてまいります。

＜DCKについて＞

世界100以上の国と地域で選ばれるプロフェッショナル向け電動工具ブランド「DCK」。

設計から部品加工、組立までを自社一貫体制で担う専業メーカーとして、創業以来40年にわたり蓄積してきた技術と生産力を背景に、信頼性の高い製品を世界中に届けています。

グローバル市場で培った開発スピードと量産力を強みに、品質とコストパフォーマンスを両立。主要ブランドに比べて30～50％低価格ながら、プロユーザーが求める性能・耐久性を実現しています。

日本市場への参入は2024年から。国内総代理店であるビルディを通じて、自動車整備・建設・製造・園芸など幅広い現場に”プロ用スペック×中価格帯”という新たな選択肢を提供します。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

ビルディ株式会社 DCK事業部

TEL：099-299-1640



【会社概要】

所在地：〒892-0834 鹿児島市南林寺町6-17

代表取締役：渡邉 大樹

公式サイト：https://dck-tools.jp/(https://dck-tools.jp/)