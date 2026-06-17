オーラス株式会社、六本木ARECにLutron HomeWorksのResidential Experience Centerを開設

オーラス株式会社Lutron HomeWorksのResidential Experience Center

オーラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山岡裕和）は、東京・六本木の体験型ショールーム「AURAS Residential Experience Center（AREC）」において、Lutron HomeWorksを中心としたResidential Experience Centerとしての展示・体験環境を拡充いたしました。

ARECでは、Lutron HomeWorksによる照明・シェード・カーテン制御に加え、Crestronによる統合オートメーション環境を構築しています。照明、シェード、映像、音響、空調など住宅内のさまざまな設備をシームレスに連携させることで、建築・インテリア・テクノロジーが融合したラグジュアリー住宅の住環境をご体験いただけます。

建築と一体化するPalladiomシェード

Passageエリアでは、Lutronの最上位シェード「Palladiom」を5連で展示しています。

5台のシェードが高精度に同期しながら静かに昇降し、まるで建築の一部であるかのような美しい納まりと空間演出を実現しています。

また、moloのパーティションとライティングを組み合わせることで、来訪者をやわらかく内部空間へ導く「光の回廊」を演出しています。

光を比較体験できるSivoia QS展示

Dining Roomでは、Barco Residentialの163インチLEDウォールをデジタルウィンドウとして活用し、Lutron Sivoia QSシェードを4連×2系統で展示しています。

白系ファブリックと黒系ファブリックを用い、それぞれ異なる透過率や遮光性能を比較体験できる環境を構築しました。

自然光をコントロールするように、ファブリックによって変化する眺望や室内環境の違いをご体感いただけます。

また、映像・シェード・照明が連動することで、時間帯やシーンに応じて空間全体の印象が変化する、住宅向けの新しい光環境デザインをご提案しています。

Living Roomで体験する調光調色照明

Living Roomでは、時間帯や用途に応じて変化する調光調色照明をご体験いただけます。

同じ空間であっても、光の色温度や明るさを変えることで、くつろぎや団らん、読書やホームパーティーなど、異なるシーンを演出することが可能です。

照明器具を選ぶだけではなく、光そのものをデザインする住空間をご提案しています。

Bedroomで体験するサーカディアンリズム

Bedroomでは、Lutronの電動カーテンレールと調光調色照明を組み合わせたサーカディアンリズム環境をご体験いただけます。

朝は自然な目覚めを促し、夜は穏やかな入眠環境を演出するなど、人の生活リズムに寄り添う光環境を再現しています。

また、電動カーテンにはマナトレーディングのファブリックを採用し、機能性とインテリア性を両立した展示を実現しています。



Crestronによる統合オートメーション

ARECでは、Lutron HomeWorksとCrestronを連携させた統合オートメーションを常設展示しています。

照明、シェード、カーテン、映像、音響、空調などをワンタッチで連携させることで、「おはよう」「おやすみ」「映画鑑賞」「おもてなし」など、暮らしに合わせたシーンコントロールをご体験いただけます。

単なる機器制御ではなく、住宅全体をひとつの空間としてデザインするラグジュアリーオートメーションをご提案しています。

Home TheaterにおけるDMXライティング演出

Home Theaterでは、Lutron HomeWorksとDMX制御を組み合わせたRGBライティング演出をご体験いただけます。

映像コンテンツやシーンに合わせて空間全体の色彩を変化させることで、住宅における新たなエンターテインメント空間の可能性を提案しています。

また、204インチシネマスコープスクリーン、Dolby Atmos 9.2.6chオーディオシステム、D-BOXハプティックシステムと連携した没入型空間演出もご覧いただけます。

光をデザインする住まいへ

ARECでは、照明・シェード・カーテン・映像・音響・オートメーションを統合し、住まい全体をデザインするという考え方をご提案しています。

建築家、インテリアデザイナー、住宅メーカー、そして住まいづくりを検討されるお客様に向けて、図面やカタログだけでは伝わらない「光と暮らしの関係」を実際に体験できる環境をご用意しています。

住宅における照明計画は、単に器具を選定する時代から、自然光・人工照明・シェード・オートメーションを統合して設計する時代へと進化しています。

ARECでは、その新しい住環境デザインを実際に体験いただけます。

AURAS Residential Experience Center（AREC）

所在地：東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3F

URL：https://www.auras-inc.co.jp/

完全予約制