E Fund HKのグローバル株式担当最高投資責任者Jeff Li、「ブルームバーグ・インベスト香港2026」で「3つの根本的変化」を解説





香港、2026年6月12日 /PRNewswire/ -- 6月10日に開催された「ブルームバーグ・インベスト香港2026（Bloomberg Invest Hong Kong 2026）」カンファレンスで、E Fund (Hong Kong)のグローバル株式担当最高投資責任者であるJeff Li氏は、中国資本市場の新たな時代について基調講演を行いました。

Jeff Li：中国は新たな時代を迎えた

6月10日、E Fund (Hong Kong)のグローバル株式担当最高投資責任者であるJeff Li氏は、世界の投資家に向けた講演で、投資環境を変えつつある次の3つの根本的変化について概説しました。

・消費分野での主導的地位からテクノロジー分野での主導的地位へ――中国企業は現在、EV用バッテリー、バイオテクノロジー、ロボティクス、AIの分野で世界の最先端を切り開いています。

・現地化から真のグローバル化へ――今日の中国の有力企業は、設立当初からグローバル展開を志向し、欧州から東南アジアにまたがる高度に統合された多国籍事業を展開しています。

・「成長第一」から持続可能で質の高い成長へ――規律ある資本配分と収益性の重視、ROEの構造的改善に向けたパラダイムシフトです。

「こうした変化は予測ではなく、すでに進行しています」と、Li氏は会場の聴衆に語りました。「E Fundでは、この変革を捉えるべく、グローバル株式戦略を展開しています。」

HKEXとの市場横断的な連携

E Fundの投資部門が主導する市場横断的な連携を象徴する取り組みとして、同社はHong Kong Exchanges and Clearing Limited（HKEX）とライセンス契約を締結しました。この契約に基づき、HKEXが初めて独自開発した香港株式指数であるHKEX Tech 100 Indexに連動する初のETFを設定します。

この指数は、以下の6つのイノベーションテーマにわたり、香港の大手テクノロジー企業100社を対象としています。

・AI

・バイオテクノロジー・製薬

・EV・スマートドライビング

・IT

・インターネット

・ロボティクス

特に、構成銘柄はすべてStock Connectの対象となっており、中国本土の投資家は、香港の活気あるテクノロジー分野への投資機会を幅広く活用できます。

市場をつなぎ、長期的価値を引き出す

「E Fundは、グローバルな視点と現地に根差した深い専門知識を融合させ、市場をつなぐことで長期的価値を引き出します」と、Jeff Li氏は改めて強調しました。E Fundは、「ブルームバーグ・インベスト香港2026」のプレゼンティング・スポンサーとして、この変革期を乗り切るため、世界の投資家と直接対話しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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