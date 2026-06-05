半田そうめんの製造販売をおこなう、株式会社オカベ(本社：徳島県美馬郡つるぎ町、代表取締役：岡部 洋史)は、会員様限定の「夏のお便り」を発刊しました。こちらのお便りは、2026年7月31日(金)までの期間限定で、オカベの麺ご進物用ラインナップ、夏季限定「極細めん」の最終販売、さらに発送先1か所につき、8,000円(税込)以上で送料無料のご案内をしております。ご進物用、ご自宅用にご利用いただけます。オカベの公式サイト上「夏のお便りページ」からもお買い求めいただけます。





夏のお便りページ

URL： https://www.okabemen.co.jp/hpgen/HPB/entries/348.html









■お中元にも人気がある夏季限定「極細めん」最終販売

オカベの「極細めん」は、毎年、夏の時期だけ製造販売するそうめんです。半田そうめんオカベの麺は、一般的なそうめんよりは太く、うどんよりは細いのが特徴ですが、「極細めん」は一般的なそうめんと同じ太さ1.3mm未満に仕上げた麺です。細いながらも、コシの強さと弾力、1本1本に小麦の香りを楽しめる麺そのもののおいしさは、オカベならではの味わいです。夏季限定のため、お中元にご利用される方の多い商品です。但し、なくなり次第終了となります。





夏季限定「極細めん」





■商品情報

【商品名】 極細めん化粧箱30人前

【販売価格】4,900円(税込)

【内容量】 (80g×3束)×10袋

【販売期間】2026年7月31日(金)まで

【URL】 https://www.okabemen.co.jp/SHOP/g-40.html









■冷やし中華風つゆ「香る柚子つゆ」を夏季限定で販売開始

徳島県産柚子果汁を使用した、冷麺専用つゆです。爽やかな柚子の自然の香り、鰹風味にごま油をプラスし、さっぱりとした味わいです。オカベの麺と相性の良い夏に人気のつゆです。たっぷりの野菜と一緒に召し上がっていただけます。





オカベの「香る柚子つゆ」





■商品情報

【商品名】 オカベの香る柚子つゆ8袋セット

【販売価格】756円(税込)

【内容量】 柚子つゆ8袋

【販売期間】2026年7月31日(金)まで

【URL】 https://www.okabemen.co.jp/SHOP/kyu.html









■【夏季限定】発送先1か所につき8,000円(税込)以上で送料無料

半田そうめんはお中元としての贈り物としても需要が高いことから、多くの方にご利用いただけるよう、夏季のみ、発送先1ヶ所につき8,000円(税込)以上で送料無料となっております。先様送り、ご自宅用に是非ご利用ください。のし、包装も承っております。









■株式会社オカベについて

当社は、麺職人である社長を中心に、厳選素材と伝統の手延べ製法にこだわった麺づくりを行っています。当社の麺づくりの根幹にあるのが、徳島県半田地方で約300年受け継がれてきた半田そうめんの伝統です。半田そうめんの製造会社としては後発ではありますが、新参者だからこそ既成概念にとらわれず、試行錯誤を重ねながら独自の麺づくりに挑戦し続けています。





オカベ工場外観





■会社概要

商号 ： 株式会社オカベ

代表者 ： 代表取締役 岡部 洋史(オカベ ヒロフミ)

所在地 ： 〒779-4407 徳島県美馬郡つるぎ町半田字東毛田48番地

設立 ： 1987年7月

事業内容： 半田素麺の製造販売

資本金 ： 3,650万円

URL ： https://www.okabemen.co.jp/