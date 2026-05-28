SNS総フォロワー数80万人を超える国内最大級の住宅メディア「THE ROOM TOUR（ザルームツアー）」を運営する株式会社ザルームツアー（本社：神奈川県、代表取締役：関水亜里沙）は、2026年5月20日、書籍第2弾となる『スタイル別の部屋づくりレシピBOOK』（エクスナレッジ刊）を発売いたしました。

2025年に発売し、Amazonベストセラー1位及び発売4日で重版を記録した前作に続き、今作では「自分の好きなスタイルがわからない」「理想の雰囲気を言語化できない」というユーザーの悩みを解決。

第2弾も予約時に、”建築””リフォーム””インテリアデザイン”の3部門で、ベストセラー獲得！

ジャパンディ、ホテルライクなど人気の6スタイルを軸に、家具や建材の品番まで網羅したマネするだけでセンスが手に入る一冊です。







※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「THE ROOM TOUR」である旨の記載

・株式会社ザルームツアー（https://the-room-tour.com/）へのリンク設置

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■THE ROOM TOURとは

「住みたい暮らしがここにある」をコンセプトに、2020年春より活動開始。

Instagramを中心に「365日家づくり相談会」を実施し、現状の家づくりユーザーのニーズをキャッチアップしたコンテンツ配信により、SNS総フォロワー数80万人を突破しました。（Instagram： 63.6万人、TikTok：11.8万人、YouTube：7.3万人）







■書籍リリースの背景とコンセプト

◎なぜ、書籍だったのか？

住宅情報が氾濫する中、多くのユーザーが「情報が多すぎて、何を選べばいいか選べない」「表面的なよくある情報だけでなく、もっと暮らしのリアルを知りたい」と、情報過多によって本質が見えにくくなったり、画一的な「理想像」に惑わされたりする課題を抱えるようになりました。

そうした状況に対し、SNSの速報性や共感性に加え、体系化された情報・「自分らしい暮らし」を見つけるための羅針盤のような存在を、書籍として提供することとしました。

◎この本を通じて伝えたいこと

① 憧れの6スタイルを「レシピ化」

日本で人気の高い「ジャパンディ」「ホテルライク」「北欧」「カフェ風」「ナチュラルモダン」「インダストリアル」をピックアップ。それぞれのスタイルを形作るためのコツを、プロの視点で分析・解説しています。

② 圧倒的なデータ量「品番・ブランドを特定」

掲載されている写真は、すべて家づくり経験者（施主）の協力によるリアルな実例。「このリビングの壁紙は何？」「このペンダントライトのメーカーは？」といった疑問にすべて答えるべく、メーカー名、商品名、品番まで詳細に記載しています。

③ 施主とプロを繋ぐ「コミュニケーションツール」

注文住宅やリノベーションの打ち合わせにおいて、理想のイメージを伝えるのは至難の業です。本書を打ち合わせに持参し、「このページのこのスタイルにしたい」と提示するだけで、プロへの正確なオーダーが可能になり、言った・言わないのトラブルやイメージ違いを未然に防ぎます。

◎主な対象読者

家づくり検討層（新築・リフォーム・リノベーション）、インテリアに関心のある層、効率的に情報収集したい方、自分らしい空間づくりを目指すすべての方。

◎読者が得られること

理想の暮らしの具体化、情報収集・製品選定の効率化、家づくりプロセスの不安軽減、納得できる空間実現による満足度の向上。

■書籍の概要

・タイトル： 『スタイル別の部屋づくりレシピBOOK』

・著者： THE ROOM TOUR

・出版社： 株式会社エクスナレッジ

・発売日： 2026年5月20日(水)

・定価： 2,090円（本体1,900円＋税）

・販売場所： 全国の主要書店およびAmazon・楽天のオンラインショップ

・ページ数：178ページ

・ISBNコード： 978-4767835648

・内容紹介： SNS総フォロワー80万人超の住宅メディア「THE ROOM TOUR」が届ける、二冊目公式ブック。

「どうやってマイホームのインテリアを決めればいいの？」という疑問に即座に応え、「探す手間」と「失敗」を減らし、理想の家づくりを効率的にサポートします。







■今後の方向性

フォロワー様とのコミュニケーションをさらに活発化させ、より価値ある情報と体験を提供してまいります。

具体的には、以下の目標を掲げ、活動を強化していきます。

・SNSプラットフォームの更なる拡充：

2027年末までにSNS総フォロワー数120万人を目指し、多様なユーザーニーズに応えるコンテンツを提供します。

・コミュニティ展開・リアルイベントの開催：

SNSで発信する個人の方も増えていることから、家づくりで悩むフォロワー様とインフルエンサー様の相互が交流、学び合えるオンラインコミュニティを立ち上げ、ユーザー同士の繋がりを創出します。

・最新トレンドや注目の新製品情報を発信するハブとしての役割の強化：

先進的な取り組みを行う企業様との戦略的なコラボレーションを積極的に推進し、新たな価値を生み出す商品開発や共同プロモーションを行うことで、ユーザーの暮らしを豊かにする試みを共創できるパートナーシップを期待しております。

これらの活動を通じ、SNS発信をさらに強化することで、単なる情報提供メディアではなく、ユーザーひとりひとりの『理想の暮らし』の実現に深く伴走する、日本一のライフスタイル共創プラットフォームを目指します。