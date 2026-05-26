太陽光発電EPC市場、再生可能エネルギー投資拡大を背景に2030年までに年平均成長率5%で3,170億ドル超へ
大規模太陽光発電プロジェクト拡大と再生可能エネルギー投資増加が太陽光発電EPC市場を加速
世界の太陽光発電EPC市場は、再生可能エネルギーインフラ投資拡大を背景に安定した成長を続けています。各国政府、公益事業者、民間開発企業は、脱炭素化およびエネルギー安全保障強化を目的として、大規模太陽光発電プロジェクトへの投資を加速しています。
電力需要増加、クリーンエネルギー移行、脱炭素目標推進が、世界的な太陽光発電導入を大きく後押ししています。同時に、太陽光モジュール価格低下、政策支援強化、エネルギー転換戦略拡大も、市場成長を支える重要要因となっています。
太陽光発電EPC市場規模と成長予測
● 世界市場規模（2030年）：3,170億ドル
● 2030年までの予測CAGR：5%
● 基礎・構造・建築外装工事市場規模（2030年）：1兆6,150億ドル
● 親市場に占める割合：20%
● 建設業界全体規模（2030年）：21兆6,910億ドル
● 建設業界全体に占める割合：1%
再生可能エネルギー発電拡大と大規模クリーンエネルギープロジェクト増加により、太陽光発電EPC市場の長期成長機会はさらに拡大すると予測されています。
政府支援策と再生可能エネルギー政策が市場成長を後押し
補助金、税制優遇措置、再生可能エネルギー目標、入札制度などの政策支援は、太陽光発電EPC市場の主要成長要因となっています。これらの政策は、プロジェクト採算性向上および投資リスク低減を支援しています。
各国政府は、エネルギー安全保障強化や脱炭素目標達成に向けて、太陽光発電インフラ投資を拡大しています。長期再生可能エネルギー戦略推進により、民間企業による太陽光発電投資も増加しています。
政府支援策関連統計
● 政府支援策による年間市場成長寄与率：2.1%
再生可能エネルギー目標拡大およびクリーンエネルギー投資強化は、2030年まで市場成長を継続的に支えると予測されています。
太陽光発電EPC市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=14203&type=smp
太陽光発電設備コスト低下が市場拡大を加速
太陽光モジュールおよびシステム部材価格低下は、太陽光発電プロジェクトの採算性を大幅に改善しています。製造効率向上や規模の経済進展により、設備投資コスト削減が進んでいます。
設備コスト低下により、公益事業者、企業、政府機関による太陽光発電導入が加速しています。EPC事業者は、ユーティリティ規模から分散型太陽光発電まで幅広いプロジェクト増加の恩恵を受けています。
太陽光設備コスト低下関連統計
● 太陽光設備コスト低下による年間市場成長寄与率：1.7%
太陽光発電の価格競争力向上により、先進国および新興国市場の長期成長機会が拡大すると予測されています。
再生可能エネルギー移行が太陽光発電インフラ需要を拡大
世界的な再生可能エネルギー移行は、太陽光発電インフラ需要を大きく押し上げています。各国政府および企業は、脱炭素化および持続可能エネルギー推進を目的として、再生可能エネルギー投資を拡大しています。
太陽光発電は、高い拡張性、コスト競争力、分散型・集中型双方への対応力から、最も急速に成長している再生可能エネルギー分野の一つとなっています。特に新興国における電力需要増加も、市場成長を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350366/images/bodyimage1】
世界の太陽光発電EPC市場は、再生可能エネルギーインフラ投資拡大を背景に安定した成長を続けています。各国政府、公益事業者、民間開発企業は、脱炭素化およびエネルギー安全保障強化を目的として、大規模太陽光発電プロジェクトへの投資を加速しています。
電力需要増加、クリーンエネルギー移行、脱炭素目標推進が、世界的な太陽光発電導入を大きく後押ししています。同時に、太陽光モジュール価格低下、政策支援強化、エネルギー転換戦略拡大も、市場成長を支える重要要因となっています。
太陽光発電EPC市場規模と成長予測
● 世界市場規模（2030年）：3,170億ドル
● 2030年までの予測CAGR：5%
● 基礎・構造・建築外装工事市場規模（2030年）：1兆6,150億ドル
● 親市場に占める割合：20%
● 建設業界全体規模（2030年）：21兆6,910億ドル
● 建設業界全体に占める割合：1%
再生可能エネルギー発電拡大と大規模クリーンエネルギープロジェクト増加により、太陽光発電EPC市場の長期成長機会はさらに拡大すると予測されています。
政府支援策と再生可能エネルギー政策が市場成長を後押し
補助金、税制優遇措置、再生可能エネルギー目標、入札制度などの政策支援は、太陽光発電EPC市場の主要成長要因となっています。これらの政策は、プロジェクト採算性向上および投資リスク低減を支援しています。
各国政府は、エネルギー安全保障強化や脱炭素目標達成に向けて、太陽光発電インフラ投資を拡大しています。長期再生可能エネルギー戦略推進により、民間企業による太陽光発電投資も増加しています。
政府支援策関連統計
● 政府支援策による年間市場成長寄与率：2.1%
再生可能エネルギー目標拡大およびクリーンエネルギー投資強化は、2030年まで市場成長を継続的に支えると予測されています。
太陽光発電EPC市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=14203&type=smp
太陽光発電設備コスト低下が市場拡大を加速
太陽光モジュールおよびシステム部材価格低下は、太陽光発電プロジェクトの採算性を大幅に改善しています。製造効率向上や規模の経済進展により、設備投資コスト削減が進んでいます。
設備コスト低下により、公益事業者、企業、政府機関による太陽光発電導入が加速しています。EPC事業者は、ユーティリティ規模から分散型太陽光発電まで幅広いプロジェクト増加の恩恵を受けています。
太陽光設備コスト低下関連統計
● 太陽光設備コスト低下による年間市場成長寄与率：1.7%
太陽光発電の価格競争力向上により、先進国および新興国市場の長期成長機会が拡大すると予測されています。
再生可能エネルギー移行が太陽光発電インフラ需要を拡大
世界的な再生可能エネルギー移行は、太陽光発電インフラ需要を大きく押し上げています。各国政府および企業は、脱炭素化および持続可能エネルギー推進を目的として、再生可能エネルギー投資を拡大しています。
太陽光発電は、高い拡張性、コスト競争力、分散型・集中型双方への対応力から、最も急速に成長している再生可能エネルギー分野の一つとなっています。特に新興国における電力需要増加も、市場成長を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350366/images/bodyimage1】