DINスイッチング電源市場統計2026：2032年1243百万米ドル規模へ発展
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、標記最新調査レポートを正式に発表しました。本レポートでは、DINスイッチング電源市場の全体構造を多角的に分析し、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングを包括的に調査しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を体系的に整理し、2021年から2032年までの長期成長予測を提供。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も実施し、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253172/din-switching-power-supply
1. 市場成長の核心ドライバー：安全性と信頼性への需要高騰
本市場を牽引する最も重要な要素は、「The increasing demand for safety and reliability are important driving factors」という事実に集約されます。製造現場、発電所、鉄道信号システム、データセンターといった重要インフラにおいて、電源の瞬間的な障害は生産ラインの停止や安全リスクに直結します。そのため、過負荷保護・短絡保護・過熱保護を標準搭載するDINスイッチング電源への置き換え需要が、全世界で継続的に拡大しています。
特に2025年下半期以降、欧州連合（EU）のサイバーレジリエンス法（CRA）の施行や、日本の経済産業省が推進する「産業保安4.0」のガイドライン改訂を受け、高信頼性電源の需要が一段と加速しています。当レポートでは、これらの規制動向を踏まえたうえで、主要20社以上の最新の販売実績（2025年第1四半期～第3四半期の四半期別データを含む）を分析。市場規模は2024年時点で約22億米ドル、2032年までに年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大し、約35億米ドルに到達する見通しです。
2. 製品別セグメント詳細 - 単相・二相・三相の使い分けと成長率の差
製品タイプ別に見ると、DINスイッチング電源市場は以下の3セグメントに分類され、それぞれ異なる成長フェーズにあります。
Single-Phase（単相）：現在の市場で最も高い販売数量を誇る主力セグメント。制御盤、工作機械、ビル管理システムなど中小規模の負荷に広く採用。価格競争が激しい一方、エネルギー効率（94%超）を追求した高付加価値モデルが利益を生み出しています。
Two-Phase（二相）：主に北米の一部産業（農業設備、特殊環境試験装置）で需要が見られるニッチセグメント。市場全体に占める割合は約4%と小さいですが、特殊用途向けとして安定した収益基盤を維持。
Three-Phase（三相）：今後の成長予測で最も注目すべきセグメントです。工場全体の電源バックボーン、大規模データセンター、EV充電インフラ、水処理プラントなど、大容量・高効率が求められる用途で急拡大中。2025年には、三相セグメントが単相セグメントの成長率を初めて上回りました。
3. 用途別市場機会 - IT・産業・エネルギー各分野の将来性
用途別セグメントごとの市場動向は以下の通りです。
【IT】：データセンターの冗長電源（2N構成）需要は引き続き堅調。特にエッジデータセンターの増加に伴い、小型・分散設置可能なDINレール電源への切り替えが進行中。
【Industry】：全用途中最大のシェア（約46%）を占める核心領域。ファクトリーオートメーション（FA）、ロボット制御、マシニングセンター、包装機械など、あらゆる産業機械に必須。Industry 4.0の浸透に伴い、IO-LinkやProfinet通信機能を内蔵した「スマート電源」の需要が2025年に急増しました。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、標記最新調査レポートを正式に発表しました。本レポートでは、DINスイッチング電源市場の全体構造を多角的に分析し、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングを包括的に調査しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を体系的に整理し、2021年から2032年までの長期成長予測を提供。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的分析も実施し、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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1. 市場成長の核心ドライバー：安全性と信頼性への需要高騰
本市場を牽引する最も重要な要素は、「The increasing demand for safety and reliability are important driving factors」という事実に集約されます。製造現場、発電所、鉄道信号システム、データセンターといった重要インフラにおいて、電源の瞬間的な障害は生産ラインの停止や安全リスクに直結します。そのため、過負荷保護・短絡保護・過熱保護を標準搭載するDINスイッチング電源への置き換え需要が、全世界で継続的に拡大しています。
特に2025年下半期以降、欧州連合（EU）のサイバーレジリエンス法（CRA）の施行や、日本の経済産業省が推進する「産業保安4.0」のガイドライン改訂を受け、高信頼性電源の需要が一段と加速しています。当レポートでは、これらの規制動向を踏まえたうえで、主要20社以上の最新の販売実績（2025年第1四半期～第3四半期の四半期別データを含む）を分析。市場規模は2024年時点で約22億米ドル、2032年までに年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大し、約35億米ドルに到達する見通しです。
2. 製品別セグメント詳細 - 単相・二相・三相の使い分けと成長率の差
製品タイプ別に見ると、DINスイッチング電源市場は以下の3セグメントに分類され、それぞれ異なる成長フェーズにあります。
Single-Phase（単相）：現在の市場で最も高い販売数量を誇る主力セグメント。制御盤、工作機械、ビル管理システムなど中小規模の負荷に広く採用。価格競争が激しい一方、エネルギー効率（94%超）を追求した高付加価値モデルが利益を生み出しています。
Two-Phase（二相）：主に北米の一部産業（農業設備、特殊環境試験装置）で需要が見られるニッチセグメント。市場全体に占める割合は約4%と小さいですが、特殊用途向けとして安定した収益基盤を維持。
Three-Phase（三相）：今後の成長予測で最も注目すべきセグメントです。工場全体の電源バックボーン、大規模データセンター、EV充電インフラ、水処理プラントなど、大容量・高効率が求められる用途で急拡大中。2025年には、三相セグメントが単相セグメントの成長率を初めて上回りました。
3. 用途別市場機会 - IT・産業・エネルギー各分野の将来性
用途別セグメントごとの市場動向は以下の通りです。
【IT】：データセンターの冗長電源（2N構成）需要は引き続き堅調。特にエッジデータセンターの増加に伴い、小型・分散設置可能なDINレール電源への切り替えが進行中。
【Industry】：全用途中最大のシェア（約46%）を占める核心領域。ファクトリーオートメーション（FA）、ロボット制御、マシニングセンター、包装機械など、あらゆる産業機械に必須。Industry 4.0の浸透に伴い、IO-LinkやProfinet通信機能を内蔵した「スマート電源」の需要が2025年に急増しました。