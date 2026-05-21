データ分析市場は2035年に804億米ドル規模へ拡大、CAGR 27.60%で加速するAI駆動型ビッグデータ分析・デジタルトランスフォーメーション戦略市場

データ分析市場は2035年に804億米ドル規模へ拡大、CAGR 27.60%で加速するAI駆動型ビッグデータ分析・デジタルトランスフォーメーション戦略市場