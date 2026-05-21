データ分析市場は2035年に804億米ドル規模へ拡大、CAGR 27.60%で加速するAI駆動型ビッグデータ分析・デジタルトランスフォーメーション戦略市場
データ分析市場、2025年の89億米ドルから2035年には804億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年～2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）27.60％という極めて高い成長率が期待されています。企業経営における「勘と経験」から「データドリブン経営」への転換が急速に進む中、データ分析は単なるIT投資ではなく、企業競争力そのものを左右する戦略領域へと変化しています。特に日本市場では、DX推進、生成AI活用、サプライチェーン最適化、顧客体験向上への需要拡大により、製造業、金融、小売、通信、ヘルスケア分野で分析基盤への投資が急増しています。
モバイル・IoT時代が生み出す膨大なデータ量が市場成長を加速
スマートフォン、タブレット、IoTデバイス、クラウドサービスの普及により、世界のデータ生成量は過去10年間で爆発的に増加しました。2010年から2020年にかけて、世界で保存・生成・利用されたデータ量は約5,000％増加し、1.2兆GBから59兆GB規模へ拡大しています。この巨大データ時代において、企業は膨大な非構造化データを迅速に分析し、需要予測、在庫管理、顧客行動分析、リスク管理へ活用する必要に迫られています。特に日本企業では、人材不足や業務効率化への課題を背景に、AI搭載型分析ツールや自動化分析プラットフォームへの導入需要が拡大しており、データ分析市場の成長エンジンとなっています。
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AI・機械学習の進化が予測分析市場の価値を大幅に押し上げる
タイプ別では、2025年時点で予測分析セグメントが市場収益をリードしています。これはAIと機械学習（ML）の進化によって、企業が高精度な予測モデルを構築できるようになったためです。金融業界では不正検知、製造業では設備保全、小売業では需要予測、医療業界では診断支援など、多様な分野で予測分析の実用化が進んでいます。一方、今後最も高い成長が期待されるのは顧客分析分野です。日本の小売・EC市場では、オムニチャネル戦略やパーソナライズマーケティングへの投資が急増しており、顧客データ統合・行動分析・購買予測へのニーズが市場拡大を後押ししています。
日本市場でデータ分析が重要視される理由と巨大な投資機会
日本市場においてデータ分析への注目が急速に高まっている背景には、DX政策の本格化と企業の収益構造改革があります。経済産業省は、日本企業のデジタル競争力強化を国家課題として位置付けており、多くの企業がAI分析、データ統合基盤、リアルタイム分析環境への投資を加速させています。特に日本の製造業では、品質管理や設備保守に分析技術を導入することで、生産効率改善やダウンタイム削減が期待されています。また、日本のEC市場規模は拡大を続けており、小売企業は顧客データ分析を活用して購買率向上やリピート率改善を実現しています。さらに、金融業界では詐欺検知や信用リスク分析への需要が急増しており、日本市場は今後も巨大な投資機会を提供する成長分野として注目されています。
主要企業のリスト：
● IBM Corporation
● SAP SE
● Microsoft
● Tableau Software LLC.
● Oracle
● Amazon Web Services Inc.
● SiSense Inc.
● Zoho Corporation Pvt. Ltd.
● ThoughtSpot Inc.
モバイル・IoT時代が生み出す膨大なデータ量が市場成長を加速
スマートフォン、タブレット、IoTデバイス、クラウドサービスの普及により、世界のデータ生成量は過去10年間で爆発的に増加しました。2010年から2020年にかけて、世界で保存・生成・利用されたデータ量は約5,000％増加し、1.2兆GBから59兆GB規模へ拡大しています。この巨大データ時代において、企業は膨大な非構造化データを迅速に分析し、需要予測、在庫管理、顧客行動分析、リスク管理へ活用する必要に迫られています。特に日本企業では、人材不足や業務効率化への課題を背景に、AI搭載型分析ツールや自動化分析プラットフォームへの導入需要が拡大しており、データ分析市場の成長エンジンとなっています。
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AI・機械学習の進化が予測分析市場の価値を大幅に押し上げる
タイプ別では、2025年時点で予測分析セグメントが市場収益をリードしています。これはAIと機械学習（ML）の進化によって、企業が高精度な予測モデルを構築できるようになったためです。金融業界では不正検知、製造業では設備保全、小売業では需要予測、医療業界では診断支援など、多様な分野で予測分析の実用化が進んでいます。一方、今後最も高い成長が期待されるのは顧客分析分野です。日本の小売・EC市場では、オムニチャネル戦略やパーソナライズマーケティングへの投資が急増しており、顧客データ統合・行動分析・購買予測へのニーズが市場拡大を後押ししています。
日本市場でデータ分析が重要視される理由と巨大な投資機会
日本市場においてデータ分析への注目が急速に高まっている背景には、DX政策の本格化と企業の収益構造改革があります。経済産業省は、日本企業のデジタル競争力強化を国家課題として位置付けており、多くの企業がAI分析、データ統合基盤、リアルタイム分析環境への投資を加速させています。特に日本の製造業では、品質管理や設備保守に分析技術を導入することで、生産効率改善やダウンタイム削減が期待されています。また、日本のEC市場規模は拡大を続けており、小売企業は顧客データ分析を活用して購買率向上やリピート率改善を実現しています。さらに、金融業界では詐欺検知や信用リスク分析への需要が急増しており、日本市場は今後も巨大な投資機会を提供する成長分野として注目されています。
主要企業のリスト：
● IBM Corporation
● SAP SE
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● Tableau Software LLC.
● Oracle
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