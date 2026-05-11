SNSで話題沸騰！Z世代に大人気の「うちゃ」初のコラボカフェが 東京、大阪、京都の3都市で開催！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）のマネジメントするクリエイター こつめちゃんが描く人気キャラクター「うちゃ」の初となるコラボカフェが、2026年5月1日(金)より開催されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348867/images/bodyimage1】
今回のコラボでは、「カフェスタンド大阪」、「カフェスタンド京都」および「青海珈琲」の計9店舗にて、ここでしか味わえないオリジナルメニューや、描きおろしイラストを使用した限定グッズが登場します。
■コラボメニュー・グッズ・ノベルティ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348867/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348867/images/bodyimage3】
■『うちゃCafe』 概要
【開催期間・店舗】
2026年5月1日(金)～2026年5月31日(日)
・CAFE STAND OSAKA SWEETS PARADISE
・CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE
・青海珈琲 本店 ※土・日・祝日休み
・青海珈琲 TOC有明店 ※土・日・祝日休み
・青海珈琲 池袋店
・青海珈琲 神田店
・青海珈琲 飯田橋店
・青海珈琲 九段店
・青海珈琲 神保町店
※スイーツパラダイスバイキング店舗ではございません。
※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。
※各店の営業時間や店休日などはHP内の店舗情報や直接店舗までお問合せください。
【その他】
※商品、特典は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。
※グッズはコラボメニューをご飲食して頂いたお客様のみご購入いただけます。グッズのみでのご購入はできません。予めご了承ください。
※コラボグッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。
※店頭での交流、特典やグッズトレーディング行為等は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。
※グッズの品切れ・再入荷状況は、スイーツパラダイスコラボカフェ公式X(@SP_collabo)にてお知らせいたしますが、お知らせ前に品切れ・再入荷となる場合もございますので、予めご了承ください。
※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。
■詳細はこちら
・スイーツパラダイス 公式サイト
https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/ucha
・青海珈琲 公式サイト
https://www.aomi-coffee.jp/event_cp/ucha/
■カフェ公式X（旧Twitter）
・スイーツパラダイスコラボ https://x.com/SP_collabo
・青海珈琲 https://x.com/aomicoffee
■「うちゃ」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348867/images/bodyimage4】
たべてねて、すきなことをしてくらしてるよ。
歯とおちりがチャームポイント。
■X
https://x.com/kotsume_cha
■Instagram
https://www.instagram.com/kotsume_cha/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はXやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
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今回のコラボでは、「カフェスタンド大阪」、「カフェスタンド京都」および「青海珈琲」の計9店舗にて、ここでしか味わえないオリジナルメニューや、描きおろしイラストを使用した限定グッズが登場します。
■コラボメニュー・グッズ・ノベルティ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348867/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348867/images/bodyimage3】
■『うちゃCafe』 概要
【開催期間・店舗】
2026年5月1日(金)～2026年5月31日(日)
・CAFE STAND OSAKA SWEETS PARADISE
・CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE
・青海珈琲 本店 ※土・日・祝日休み
・青海珈琲 TOC有明店 ※土・日・祝日休み
・青海珈琲 池袋店
・青海珈琲 神田店
・青海珈琲 飯田橋店
・青海珈琲 九段店
・青海珈琲 神保町店
※スイーツパラダイスバイキング店舗ではございません。
※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。
※各店の営業時間や店休日などはHP内の店舗情報や直接店舗までお問合せください。
【その他】
※商品、特典は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。
※グッズはコラボメニューをご飲食して頂いたお客様のみご購入いただけます。グッズのみでのご購入はできません。予めご了承ください。
※コラボグッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。
※店頭での交流、特典やグッズトレーディング行為等は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。
※グッズの品切れ・再入荷状況は、スイーツパラダイスコラボカフェ公式X(@SP_collabo)にてお知らせいたしますが、お知らせ前に品切れ・再入荷となる場合もございますので、予めご了承ください。
※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。
・スイーツパラダイス 公式サイト
https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/ucha
・青海珈琲 公式サイト
https://www.aomi-coffee.jp/event_cp/ucha/
■カフェ公式X（旧Twitter）
・スイーツパラダイスコラボ https://x.com/SP_collabo
・青海珈琲 https://x.com/aomicoffee
■「うちゃ」について
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たべてねて、すきなことをしてくらしてるよ。
歯とおちりがチャームポイント。
■X
https://x.com/kotsume_cha
https://www.instagram.com/kotsume_cha/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
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《本件に関するお問い合わせ先》
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Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
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