ハラール認証サービス開始記念ウェビナー開催のお知らせ

株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役社長：水越 孝）はインドネシア最大手のハラール検査機関で、30年以上のハラール認証実績をもつLPPOM （旧LPPOM MUI）（プレジデントディレクター Muti Arintawati）と共同でハラール認証サービス機関、一般社団法人LPPOM-YANOハラール協会（英語名：LPPOM-YANO Halal Solution）を設立し、日本でハラール認証サービスを開始します。

LPPOM-YANOハラール協会では、インドネシアのハラール認証と日本のハラール認証の2つのタイプのハラール認証取得が可能です。

また、認証取得にあたっては日本語による支援、コンサルティング、研修など含めてワンストップで日本の事業者様のハラール認証ニーズに対応してまいります。

これを記念しまして、インドネシアのハラール法規制をテーマにウェビナーを開催いたします。インドネシア市場を検討している、もしくはすでに参入している事業者様はぜひともご参加いただき、今後の貴社事業のハラール法令順守対応の参考にしていただければ幸いです。

【LPPOM-YANOハラール協会 事業開始記念ウェビナー～インドネシアのハラール法規制】

インドネシアは段階的なハラール認証の義務化がはじまり、食品・飲料、化粧品、医薬品、日用品とそれに関わるサービス産業の関係各社はその対応が求められています。当ウェビナーでは、LPPOMによるハラール法規制の解説と同時に、⽮野経済研究所とLPPOMが共同で参加者の皆様から直接ご質問を受け付け、回答いたします。

ウェビナー開催概要

日時：2026年5月21日（木）10:30-11:30

会場：オンライン（Zoom）にて開催

プログラム：

10:30-11:15 インドネシアのハラール法規制

11:15-11:30 質疑応答※

講師：Ms. Cucu Purwaningrum (LPPOM MUI Commercial & Partnership General Manager)

※質疑応答：矢野経済研究所とLPPOMが共同ですべてのご質問に対応いたします。万が一時間内に対応できない場合にはウェビナー終了後、メールにて回答させて頂きます。

講義：英語（逐次日本語通訳）

主催：株式会社矢野経済研究所

受講料：5,500円（税込） 本体価格 5,000円

お申込み方法：下記、公式サイトよりお申込みいただけます。

https://www.yano.co.jp/seminar/2026/0521/0521.html

【LPPOM-YANOハラール協会】

名称：一般社団法人LPPOM-YANOハラール協会（英語名：LPPOM-YANO Halal Solution）

所在地：〒164-8620 東京都中野区本町2-46-2

設立：2025年12月17日

代表理事：水越 孝 ムティ・アリンタワティ（Muti Arintawati）

事業内容：ハラール認証、ハラール研修、認証取得支援・コンサルティング

【株式会社矢野経済研究所】

名称：株式会社矢野経済研究所

所在地：〒164-8620 東京都中野区本町2-46-2

URL: https://www.yano.co.jp/

創業：1958年

代表者：代表取締役社長 水越 孝

事業内容：市場調査、経営コンサルティング、海外進出支援など

1958年に設立された独立系総合マーケティング調査機関、2018年、共同通信グループに参画。全産業分野を対象に年間250テーマ以上のマーケット・レポートを発刊するとともに600案件を超える受託調査やコンサルティングプロジェクトを受託、高度な調査能力、豊富なマーケティングデータ、独創的なビジネス構想力をもってクライアントの成長と発展に貢献している。2014年にLPPOM MUI（現LPPOM）と業務提携し、10年以上にわたって出版物やハラールセミナー・研修の開催、日本企業のハラール認証取得支援・コンサルティングサービスを提供している。

【LPPOM（旧LPPOM MUI）】

名称：LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika )

（日本語訳：食品・医薬品・化粧品ハラール検査機関）

所在地：Jl. Pemuda No. 5, Bogor City, West Java 16161 Indonesia

設立：1989年

代表者：プレジデントディレクター Muti Arintawati

事業内容：ハラール適合性評価/検査/認証サービス

MUI（イスラム組織を統括するインドネシア評議会）傘下のインドネシア政府公認のハラール検査機関（LPH）であり、37年以上にわたりインドネシア唯一のハラール認証検査機関として、国内外の企業（世界70カ国、77,000社以上）にハラール認証サービスを提供。現在、食品・飲料、化粧品、医薬品分野における専門知識と経験を持つ1,000名以上のハラール監査員を擁しており、インドネシアを代表する最大のハラール検査機関であると同時に、政府への助言機関としての役割も果たしている。

■本事業に関するお問い合わせ先

株式会社矢野経済研究所 ハラール事務局

e-mail: halal@yano.co.jp