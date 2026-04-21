スキンケア・ボディケア・ヘアケア製品の企画・製造を手がける株式会社マックス(本社：大阪府八尾市、事業所：奈良県橿原市、代表取締役社長：大野 範子)は、奈良の旅の記憶を香りで持ち帰ることをコンセプトにした入浴料「やまとcosmetic 奈良 旅ほの香入浴料」を、2026年4月24日に奈良県内のお土産店で発売します。

本商品は、奈良を訪れた際に心に残る風景や空気感を「香り」として再現し、自宅での入浴時間を通じて旅の余韻を楽しんでいただくことを目指して開発しました。奈良らしさをとことん追求し、「鹿せんべいの香り」「仏様の嗅いでる香り」「吉野千本桜の香り」の3種類をラインアップしています。





やまとcosmetic 奈良 旅ほの香 入浴料 ＜鹿せんべいの香り＞

やまとcosmetic 奈良 旅ほの香 入浴料 ＜仏様の嗅いでる香り＞

やまとcosmetic 奈良 旅ほの香 入浴料 ＜吉野千本桜の香り＞





■商品開発の背景

やまとcosmeticは、奈良の古来より受け継がれてきた自然素材を活かし、地域の魅力を化粧品というかたちで発信するブランドとして、2019年にスタートしたスキンケアシリーズです。現在は、洗顔石けん、美容液、美容マスク、ハンドクリームをラインアップしています。

その中で、お客様から「老若男女どなたでも楽しめる、奈良らしい入浴料がほしい」という声を多数いただいていたことから、今回の商品化に至りました。









■商品の特徴

奈良の「柿の葉※1」や「大和当帰※2」「大和シャクヤク※3」「大和橘※4」など、天然由来の保湿美容成分を配合。お土産らしい遊び心のある香りでありながら、入浴中のうるおいケアにもこだわった入浴料です。また、もらって嬉しい1回100gの大容量タイプで、しっかりと湯ざわり(肌あたり)を楽しめます。

※1 カキ葉エキス ※2 トウキ根エキス

※3 シャクヤク根エキス ※4 タチバナ果皮エキス





1. 鹿せんべいの香り

鹿せんべいの香ばしさをイメージした、奈良らしさ全開の個性派。再現度とインパクトを最優先に設計しているため好みが分かれやすく、香りに敏感な方や香ばしい香りが苦手な方は強く感じられる場合があります。

鹿せんべいの香りイメージ

香りプロフィール鹿せんべい

入浴料(粉)鹿せんべいの香り





2. 仏様の嗅いでる香り

お寺で焚かれるお香を思わせる、落ち着いたウッディな香り。寺院の中にいるような静けさがふんわり広がり、深みのある余韻が残ります。空間の雰囲気の再現を重視しつつ、奥行きのある個性も感じられるように仕立てています。

仏様の嗅いでる香りイメージ

香りプロフィール仏様

入浴料(粉)仏様の嗅いでる香り





3. 吉野千本桜の香り

吉野の山肌一面が桜色に染まる景色をイメージした、やわらかく上品な桜の香り。春の空気に溶け込むように穏やかに香り、主張しすぎない、やさしい香り立ちに仕立てています。

吉野千本桜の香りイメージ

香りプロフィール吉野千本桜

入浴料(粉)吉野千本桜の香り





■「鹿せんべいの香り」開発エピソード

新商品の3種類の香りの中でも、「鹿せんべいの香り」は、創業から120年にわたりモノづくりを続けてきた当社にとっても前例のない、極めて挑戦的なテーマでした。開発にあたっては、実際に奈良公園へ足を運び、鹿せんべいを購入。その香りを手がかりに再現を試みました。試作品の検討中に実施した社内アンケートでは、「美味しそうな香り」「奈良のお土産として面白い」といった前向きな声がある一方で、5人に1人が「入浴料として不快な香り」と回答するなど、評価が大きく分かれる結果となりました。賛否両論の中でも私たちは、「奈良を思い出す香り」としての再現度とインパクトを損なわず、かつ不快さを軽減する調整を重ね、何度も試作品の検討の末、ようやく納得のいく香りにたどり着きました。





今回、香りづくりを担当した香料メーカーのパフューマーは、次のように振り返っています。

「最初は面白そうな案件だと感じ、これまでにない香り表現への挑戦として取り組み始めましたが、香りの設計は想像以上に難しく、近年の開発の中でもとりわけ苦戦したテーマの一つとなりました。入浴料の香料で甘さを抑えてパウダリー感を表現することは難しく、特に香ばしさのニュアンスは選択肢も限られていました。ターゲットの香りに近づけるために、“パンの香り”“ほうじ茶の香り”“生薬の香り”などに近い香りを手がかりに、香りの足し引きを何百回も繰り返しました。試行錯誤の末にこの香りが完成した時は、パフューマーとして一段階成長できた気分になりました。笑」









■商品概要

商品名(1)：やまとcosmetic 奈良 旅ほの香 入浴料 鹿せんべいの香り

商品名(2)：やまとcosmetic 奈良 旅ほの香 入浴料 仏様の嗅いでる香り

商品名(3)：やまとcosmetic 奈良 旅ほの香 入浴料 吉野千本桜の香り





税込価格：480円

内容量 ：100g

発売日 ：2026年4月24日

発売場所：奈良県内のお土産店









■今後の展開

2026年秋頃には、宿泊施設のアメニティ用途を想定した35gタイプの展開を予定しています。また、今回の発売後のお客様の反響を踏まえ、追加の香りの展開についても検討していきます。









■株式会社マックス

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる“レモン石鹸”を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。





本社 ： 〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号

奈良事業所： 〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号

東京支社 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18 第八菊星タワービル6階

電話 ： 072-994-5050(代)

FAX ： 072-994-4531(代)

URL ： https://www.soapmax.co.jp/