アセチル市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月06に「アセチル市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アセチルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アセチル市場の概要
アセチル市場に関する当社の調査レポートによると、アセチル市場規模は 2035 年に約 731億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アセチル市場規模は約 328億米ドルとなっています。アセチルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によれば、アセチル市場におけるシェア拡大は、食品および薬局方（医薬品基準）の分野における規制上の受容が進んだ結果であり、これがアセチル製品に対する、品質重視かつ持続的な需要を支えています。米国において、FDA（米国食品医薬品局）の「食品添加物データベース」には、無水酢酸が香料として登録されており、21 CFR 172.892（連邦規則集第21編第172.892条）への参照も付記されています。これは、所定の規格および製造慣行の下であれば、アセチル中間体が食品原料の加工用途において正式に認められていることを示す、明確な指標と言えます。
Eastmanは、2026年3月1日付けで、米州地域における「Eastman無水酢酸」および「氷酢酸」の希望小売価格を引き上げると発表しました。これはまさに、こうした厳格な規制下にある最終用途チャネルにおいて、同社が価格決定力（プライシング・パワー）を発揮していることの表れです。こうした規制の法制化と、サプライヤーによる価格転嫁の実現という二つの要素が相まって、トレーサビリティが確保された食品・医薬品グレードのアセチル製品の製造能力および物流網に対する、さらなる設備投資を促進しています。そして、こうした投資こそが、世界市場におけるアセチル製品の販売数量および市場価値の拡大を支える原動力となっているのです。
アセチルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acetyls-market/103712
アセチルに関する市場調査では、酢酸無水物が酢酸セルロースおよび主要な医薬品中間体の必須アセチル化剤であり、医薬品前駆物質規制の対象となっていることから、市場シェアが拡大する見込みであることが明らかになりました。ヨーロッパ委員会は2025年に、規則（EC）No273/2004およびNo111/2005に代わる包括的な新規則案を提示しました。この新規則案は、医薬品前駆物質の監視と管理を近代化することを目的としており、現行の枠組みでは無水酢酸は規制物質に指定されています。最後に、この提案は、合法的な貿易を促進しつつ、規制を強化することを目指しています。ヨーロッパ委員会は、前駆物質政策がEU医薬品戦略2021-2025の柱であることを改めて強調し、合法的な商取引と不正流用リスクのバランスを取る必要性を強調しています。
さらに、米国では、DEA（麻薬取締局）の2024年版「乱用薬物―DEAリソースガイド」が、違法薬物製造に使用される指定化学物質を規制する米国の化学物質規制体制を概説しており、継続的な監視を強化しています。こうした規制強化と執行により、強固なコンプライアンスシステム、製品管理、トレーサビリティを備えた生産者や流通業者への取引量がシフトし、これは投資対象として有望で持続的な成長の原動力となります。
アセチル市場の概要
アセチル市場に関する当社の調査レポートによると、アセチル市場規模は 2035 年に約 731億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アセチル市場規模は約 328億米ドルとなっています。アセチルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によれば、アセチル市場におけるシェア拡大は、食品および薬局方（医薬品基準）の分野における規制上の受容が進んだ結果であり、これがアセチル製品に対する、品質重視かつ持続的な需要を支えています。米国において、FDA（米国食品医薬品局）の「食品添加物データベース」には、無水酢酸が香料として登録されており、21 CFR 172.892（連邦規則集第21編第172.892条）への参照も付記されています。これは、所定の規格および製造慣行の下であれば、アセチル中間体が食品原料の加工用途において正式に認められていることを示す、明確な指標と言えます。
Eastmanは、2026年3月1日付けで、米州地域における「Eastman無水酢酸」および「氷酢酸」の希望小売価格を引き上げると発表しました。これはまさに、こうした厳格な規制下にある最終用途チャネルにおいて、同社が価格決定力（プライシング・パワー）を発揮していることの表れです。こうした規制の法制化と、サプライヤーによる価格転嫁の実現という二つの要素が相まって、トレーサビリティが確保された食品・医薬品グレードのアセチル製品の製造能力および物流網に対する、さらなる設備投資を促進しています。そして、こうした投資こそが、世界市場におけるアセチル製品の販売数量および市場価値の拡大を支える原動力となっているのです。
アセチルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acetyls-market/103712
アセチルに関する市場調査では、酢酸無水物が酢酸セルロースおよび主要な医薬品中間体の必須アセチル化剤であり、医薬品前駆物質規制の対象となっていることから、市場シェアが拡大する見込みであることが明らかになりました。ヨーロッパ委員会は2025年に、規則（EC）No273/2004およびNo111/2005に代わる包括的な新規則案を提示しました。この新規則案は、医薬品前駆物質の監視と管理を近代化することを目的としており、現行の枠組みでは無水酢酸は規制物質に指定されています。最後に、この提案は、合法的な貿易を促進しつつ、規制を強化することを目指しています。ヨーロッパ委員会は、前駆物質政策がEU医薬品戦略2021-2025の柱であることを改めて強調し、合法的な商取引と不正流用リスクのバランスを取る必要性を強調しています。
さらに、米国では、DEA（麻薬取締局）の2024年版「乱用薬物―DEAリソースガイド」が、違法薬物製造に使用される指定化学物質を規制する米国の化学物質規制体制を概説しており、継続的な監視を強化しています。こうした規制強化と執行により、強固なコンプライアンスシステム、製品管理、トレーサビリティを備えた生産者や流通業者への取引量がシフトし、これは投資対象として有望で持続的な成長の原動力となります。