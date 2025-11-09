ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、１１月１０日（月）に「魚の日限定セール」を開催します。

「魚の日限定セール」は毎月１０日に開催しているイベントで、対象商品をこの日１日限りの特別価格で販売しています。今月は、お得な海産物約130商品を販売します。

おすすめ商品は、鹿児島県大隅半島で育てられ甘めのたれで焼き上げた「鹿児島県産うなぎ蒲焼」や、とろけるような食感とあまい食味の「みやぎサーモンお刺身用ロイン」、浅炊きと酒蒸しの二つの味で風味豊かに仕上げた「岡山県産かき」です。

おいしい海の幸をたくさんご用意しておりますので、おうちでのお楽しみや大切な方への贈り物に「ＪＡタウン」の「魚の日」でお得にお買い物をお楽しみいただけます。



ＪＡタウンの「魚の日限定セール」



ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/esuisan10/

【対象商品（一部抜粋）】

・鹿児島県産うなぎ蒲焼２尾「ふるさと便」

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8604-001/

鹿児島県大隅地区で温暖な気候の下、天然の地下水を使用し稚魚から育てられた鰻を丁寧に甘めのタレで蒲焼に仕上げた商品です。ギフト箱でお届けするため贈り物にもおすすめです。

・【魚の日限定】みやぎサーモン お刺身用ロイン

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2201-miyagi-salmon-sakana/

「刺し身で食べられるサケ」にこだわって育てられた銀鮭です。身にツヤと張りがあり、とろけるような食感とあまい食味が特徴です。真空パックでお届けします。

・岡山県産かき 二つの味（浅炊き･酒蒸し）各４パック

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-0511/

岡山県産のかきを「浅炊き」「酒蒸し」と二つの味で風味豊かに仕上げました。岡山のかきを存分に楽しめる贅沢セットです。

・からすみパスタ＆からすみスライスセット

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-0056-71/

日本三大珍味のからすみの中でも、貴重な長崎県産のみを伝統製法で製造した逸品です。お好みでスライスや削ってお召し上がり下さい。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown