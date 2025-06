『プレステージ ブースター ボックス』新発売

※本製品は複合美顔器とセットでの販売のみお取り扱いしております。『プレステージ ブースター ボックス』のみの販売はございません。予めご了承ください。 ※本製品は複合美顔器とセットでの販売のみお取り扱いしております。『プレステージ ブースター ボックス』のみの販売はございません。予めご了承ください。

また、「伊勢丹新宿店」POP UPではヤーマン最高峰*⁷の美顔器を始めとする複合型美顔器を幅広く展開。『プレステージ ブースター ボックス』の美顔器専用コスメと合わせてご利用いただくことで、美顔器を使用したお手入れをワンランク上へと導きます。

■『プレステージ ブースター ボックス』概要『プレステージ ブースター ボックス』セット内容:・パワーブースターパッド 毛穴クリーン 1枚入り×4包・パワーブースターパッド ハイドレイト 1枚入り× 2包・パワーブースターパッド VCブースター 1枚入り× 2包・ナノリフトセラム 10mL・フローレスセラム ハイドレイティング 20g・フローレスセラム ホワイト 20g・ニードルモイスチャライザー 1回分×4包●『YA-MAN THE MIYABI』キット 税込 388,850円13もの機能を備える、“美顔器のヤーマン”の技術が集結した最高峰*⁷の美顔器『YA-MAN THE MIYABI』と『プレステージ ブースター ボックス』がセットになったキット。セット内容:YA-MAN THE MIYABI / YA-MAN TOKYO JAPANプレステージ ブースター ボックス / YA-MAN TOKYO JAPAN