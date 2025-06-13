TRENDE株式会社

2025年6月13日

TRENDE株式会社

TRENDE株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 洋介・妹尾 賢俊、以下「TRENDE」）は、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」）と、資本業務提携を締結いたしましたのでお知らせいたします。

- 資本業務提携の内容

TRENDEは2025年3月19日に実行したシリーズC（https://trende.jp/news/press/20250319/）のエクステンションラウンドを実施し、東急不動産が新たに株主として参画したことをお知らせいたします。

同時に両社は、家庭用太陽光発電システムや蓄電池を活用した調整力を有する発電事業の戦略的運用や不動産価値向上に資するP2P電力取引（*1）の社会実装等の協業を行っていくこと等を定めた業務提携契約を締結いたしました。

当社は、本業務提携を契機としてP2P電力取引の普及・拡大に向けた動きをさらに加速させ、当社のミッションである「再生可能エネルギーを積極的に活用した社会の実現」により一層邁進してまいります。

※１：P2P（Peer to Peer）電力取引とは、発電・蓄電設備の保有者（プロシューマ―）と電力の需要家（コンシューマー）が、プラットフォーム上で電力を直接取引するビジネスモデル。

◆東急不動産株式会社

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ

代表者：代表取締役社長 星野 浩明

設立：1953年12月17日

会社HP： https://www.tokyu-land.co.jp/

再エネ事業ブランド「ReENE」HP：https://tokyu-reene.com/

以上

■お問い合わせ先■

TRENDE株式会社 管理部

メール：pr@trende.jp