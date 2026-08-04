「人口減少を外国人で穴埋めするな」海外時事クリエイターが語る帰化制度の闇
海外時事クリエイターの「僕」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃】ついに外国人永住許可の厳格化‼ しかし帰化要件が甘すぎる…人口減少対策は外国人ではない【移民問題×外国人犯罪】」を公開した。政府が進める外国人永住許可の厳格化に触れつつ、それと比較して日本の「帰化要件」があまりに甘すぎると強い懸念を示している。
動画内で同氏は、政府が外国人に対する永住許可要件を厳格化し、新たに「日本人世帯の平均収入を上回る水準」といった年収基準などを設ける方針を固めたニュースを紹介。背景には、在留外国人が過去最多水準となり、社会保障への関心や世論の変化があると説明した。
その一方で、厳格化される永住許可と現在の帰化条件を比較し、「帰化に誘導しているのではないか」という見解を展開する。永住許可の手数料が改定により20万円に引き上げられ、税金滞納などで取り消しの可能性もあるのに対し、帰化の手数料は無料であると指摘。一度帰化が認められれば「無国籍になっちゃう」という理由で取り消されることがない仕組みを挙げ、「帰化する瞬間だけ条件をクリアすればいい」「日本語能力も小学3年生レベルでOK」と、制度の穴を問題視した。
さらに、カナダやオーストラリアでは学歴や職歴などを総合評価して高度人材を優先している海外の事例を紹介し、相対的に審査が甘い日本に外国人が集まりやすくなると語った。
動画の終盤で同氏は、日本の人口減少対策について「人口減少分を外国人で穴埋めすることは絶対にやってはいけない」と断言。「日本人の出生数を上げる支援をするための政策をどんどん取っていくべき」と述べ、外国人労働者に依存するのではなく、根本的な少子化対策に注力すべきだと提言して動画を締めくくった。
動画内で同氏は、政府が外国人に対する永住許可要件を厳格化し、新たに「日本人世帯の平均収入を上回る水準」といった年収基準などを設ける方針を固めたニュースを紹介。背景には、在留外国人が過去最多水準となり、社会保障への関心や世論の変化があると説明した。
その一方で、厳格化される永住許可と現在の帰化条件を比較し、「帰化に誘導しているのではないか」という見解を展開する。永住許可の手数料が改定により20万円に引き上げられ、税金滞納などで取り消しの可能性もあるのに対し、帰化の手数料は無料であると指摘。一度帰化が認められれば「無国籍になっちゃう」という理由で取り消されることがない仕組みを挙げ、「帰化する瞬間だけ条件をクリアすればいい」「日本語能力も小学3年生レベルでOK」と、制度の穴を問題視した。
さらに、カナダやオーストラリアでは学歴や職歴などを総合評価して高度人材を優先している海外の事例を紹介し、相対的に審査が甘い日本に外国人が集まりやすくなると語った。
動画の終盤で同氏は、日本の人口減少対策について「人口減少分を外国人で穴埋めすることは絶対にやってはいけない」と断言。「日本人の出生数を上げる支援をするための政策をどんどん取っていくべき」と述べ、外国人労働者に依存するのではなく、根本的な少子化対策に注力すべきだと提言して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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こんにちは、僕です！ 海外の街を歩きながら、現地の魅力を発信中！ 20年間サラリーマンとして働いた後、「この生き方、なんか違う…」と感じて会社を辞め、海外移住を決断しました。 旅行好き、海外移住に興味がある方、または「今の生活を変えたい」と感じている方に、少しでも参考になる動画をお届けします。