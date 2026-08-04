「もし入れるのであれば」無責任な会社指示の問題点

犠牲となった従業員の人物像と当日の経緯

「その瞬間から危険が始まる」元警視庁刑事が警鐘。素人の災害救助が招くクラッシュ症候群の恐怖

異動は左遷ではなく「国家情報局」への布石だった？美しすぎる本部長が担う情報戦の真実

「通行人がとどめを刺した」江別・大学生集団暴行事件、主犯格の呆れた責任転嫁と凄惨なリンチの現実

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。