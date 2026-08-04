Threadsで話題になっているのは、育児中のママを支え続けるわんこの姿。心温まる光景は記事執筆時点で115万8000回を超えて表示されており、「なんて優しいの」「最高に可愛いです」「愛おしいのかたまり」などのコメントの他、9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：深夜、赤ちゃんに授乳すると『眠っていた犬』が毎回起きてきて…愛おしすぎる『付き添いの表情』】

夜間授乳中に…

Threadsアカウント「tamc_420」の投稿主さんは、絶賛育児中。赤ちゃんのお世話で忙しい毎日を送っているそうです。

ある深夜、いつものように授乳をしていると、ペキプーとトイプードルのミックス犬の「りりちゃん」が姿を現しました。どうやら赤ちゃんとママの時間に付き添うため、眠い体を起こしてやってきたようです。

その表情は今にも眠ってしまいそうなほどウトウト。目を細めながらも、しっかりとそばに寄り添う姿に思わず笑顔になってしまいます…。実は、りりちゃんは夜間授乳のたびに毎回起きてきてくれるのだとか。

その小さな気遣いが、育児で疲れたママの心を何度も癒やしているのでしょう。まるで頼れる育児サポーターのようなりりちゃんの姿に、多くの人が温かい気持ちになったワンシーンでした。

子煩悩なわんこ

りりちゃんは、赤ちゃんへの愛情がとても深い子煩悩な性格でもあります。赤ちゃんが眠っている時間には、必ずと言っていいほどそばに寄り添い、まるで小さなボディーガードのように見守っているのだとか。

そして、夜中の授乳に付き添うための体力を残しておくためなのか、昼間は赤ちゃんと一緒にお昼寝をすることも。優しい寝顔を眺めながら休息をとり、また夜にはママを支えるために起きてくれるりりちゃん。

小さな存在ながら、家族を思う気持ちは誰よりも大きいのでしょうね。

この投稿には「夜間授乳も乗り越えられそう」「小さなヒーローですね」「癒されすぎてオバチャン涙出る」などの温かなコメントが寄せられています。

微笑ましいご家族の日常は、Threadsアカウント「tamc_420」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Threadsアカウント「tamc_420」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。