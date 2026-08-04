「意外と知らない」100均のザルとナット1個で作れる！超実用的なミニマル焚火台のDIY術
100均キャンパーで焚火台クリエイターの「にわキャン」が「ダイソーの取っ手つきザルがナット1個で五徳付きミニマル焚火台に超進化した件 #223」を公開した。ダイソーのザルとナット1個を使って、実用的な五徳付きのミニマル焚火台を自作するアイデアを紹介している。
動画内で取り上げたのは、ダイソーの「取っ手付浅型パンチングザル 25cm」。ステンレス製で非常に丈夫な上、通気性も良く、底には3点の足が付いている。この構造から「まさに焚き火台になるために生まれてきたと言っても過言ではない」と高く評価。今回は、このザルの頑丈な取っ手を五徳として活かすための改造を行う。
手順は非常にシンプルだ。まず、元々付いている取っ手を取り外し、ザルの縁に新しく4つの穴を開ける。開ける位置は、きれいな正三角形の角になるようイメージし、そのうちの1箇所には5ミリほどの間隔で2つの穴を開けておく。次に、ホームセンターなどで手に入る「M8サイズの六角ナット」を用意し、外した取っ手2本をそのナットの穴に通す。取っ手をクロスさせるように交差させ、先ほどザルに開けた穴に差し込んで取り付ければ完成だ。ナットによって取っ手が中央で固定され、上にクッカーなどを置ける立派な五徳となる。
実際に火を起こしてみると、メッシュ構造による通気性の良さで、焚き火の燃焼状況は非常に良好。五徳のフレームに薪を立てかけるように配置できるため、空気が入りやすく、調理中も隙間から新しい薪をスムーズに追加できる。さらに、トングなどで取っ手の中央を掴めば、火がついた状態のまま安全に移動させることも可能だ。
材料費も安く抑えられ、使わない時は取っ手を折りたたんでコンパクトに持ち運ぶことができる自作の焚火台。身近なアイテムに少しの手間を加えるだけで、キャンプの楽しみの幅を広げてくれる画期的なアイデアである。
動画内で取り上げたのは、ダイソーの「取っ手付浅型パンチングザル 25cm」。ステンレス製で非常に丈夫な上、通気性も良く、底には3点の足が付いている。この構造から「まさに焚き火台になるために生まれてきたと言っても過言ではない」と高く評価。今回は、このザルの頑丈な取っ手を五徳として活かすための改造を行う。
手順は非常にシンプルだ。まず、元々付いている取っ手を取り外し、ザルの縁に新しく4つの穴を開ける。開ける位置は、きれいな正三角形の角になるようイメージし、そのうちの1箇所には5ミリほどの間隔で2つの穴を開けておく。次に、ホームセンターなどで手に入る「M8サイズの六角ナット」を用意し、外した取っ手2本をそのナットの穴に通す。取っ手をクロスさせるように交差させ、先ほどザルに開けた穴に差し込んで取り付ければ完成だ。ナットによって取っ手が中央で固定され、上にクッカーなどを置ける立派な五徳となる。
実際に火を起こしてみると、メッシュ構造による通気性の良さで、焚き火の燃焼状況は非常に良好。五徳のフレームに薪を立てかけるように配置できるため、空気が入りやすく、調理中も隙間から新しい薪をスムーズに追加できる。さらに、トングなどで取っ手の中央を掴めば、火がついた状態のまま安全に移動させることも可能だ。
材料費も安く抑えられ、使わない時は取っ手を折りたたんでコンパクトに持ち運ぶことができる自作の焚火台。身近なアイテムに少しの手間を加えるだけで、キャンプの楽しみの幅を広げてくれる画期的なアイデアである。
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チャンネル情報
100均で手に入る工具や素材、廃材だけを使って焚火台を制作したり、安くて高コスパなキャンプ道具のレビュー動画をYoutubeで公開しています。 ※当チャンネルの動画を参考にしたキャンプ道具等の製作、メーカー保証外の器具の使用等により生じた事故の責任は負いかねます。ご自身の責任において安全に留意し行ってください。
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