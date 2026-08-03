「太田はわざと新庄を逃がした」VIVANT考察YouTuberが暴く不可解な行動
TBS日曜劇場「VIVANT」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【VIVANT】第11話ドラマ考察 太田も長野と協力して新庄を逃がしている！ 堺雅人 松坂桃李 阿部寛 二階堂ふみ 二宮和也」を公開した。動画では、公安の東条翔太と逃亡中の新庄浩太郎の関係性や、太田梨歩と長野利彦の裏の動きについて独自の考察を展開している。
動画の冒頭でトケル氏は、放送前に公開された告知ムービー内の教室の黒板に「東条」と「新庄」の名前が日直として並んでいることを指摘し、「2人は小学校の同級生ではないか」と推測。第12話で見せた東条の不審な動きは、同級生である新庄を心配してのもの、あるいはいずれ自分が裏切り者として拷問されることを恐れてのものだと考察した。
さらに、鈴木祥の動きにも着目。乃木憂助と野崎守が話す際に、鈴木が部屋に盗聴器を仕掛けて東条のパソコンにつなぎ、2人で結託して情報を得ている可能性に言及した。一方で、乃木と野崎はこの東条らの裏切りにすでに「気づいている」と断言。野崎が怪しい東条をあえて同席させて泳がせているという説を展開した。
動画の後半では、ブルーウォーカーこと太田の行動を分析。新庄の逃走ルートを見落としたことについて、太田ほどのハッカーであればヒューマンミスは考えにくく、「わざと新庄を逃がそうとしているように見えた」と指摘した。作中で太田の生活が荒れ、過労で倒れかける描写が意図的に重ねられているのは、乃木らの仕事以外に「長野の指示で新庄を逃がす活動もやっていたんじゃないか」と推論を展開した。
最後にトケル氏は、長野について「別班の過激派で、日本の目を覚まさせるため日本でテロを起こそうとしている人」だと定義し、彼がテントを利用しようとしていると独自の見解を述べた。公安と丸菱商事という異なる場所から新庄が守られている背景には、長野という共通の影があると結んだ。
動画の冒頭でトケル氏は、放送前に公開された告知ムービー内の教室の黒板に「東条」と「新庄」の名前が日直として並んでいることを指摘し、「2人は小学校の同級生ではないか」と推測。第12話で見せた東条の不審な動きは、同級生である新庄を心配してのもの、あるいはいずれ自分が裏切り者として拷問されることを恐れてのものだと考察した。
さらに、鈴木祥の動きにも着目。乃木憂助と野崎守が話す際に、鈴木が部屋に盗聴器を仕掛けて東条のパソコンにつなぎ、2人で結託して情報を得ている可能性に言及した。一方で、乃木と野崎はこの東条らの裏切りにすでに「気づいている」と断言。野崎が怪しい東条をあえて同席させて泳がせているという説を展開した。
動画の後半では、ブルーウォーカーこと太田の行動を分析。新庄の逃走ルートを見落としたことについて、太田ほどのハッカーであればヒューマンミスは考えにくく、「わざと新庄を逃がそうとしているように見えた」と指摘した。作中で太田の生活が荒れ、過労で倒れかける描写が意図的に重ねられているのは、乃木らの仕事以外に「長野の指示で新庄を逃がす活動もやっていたんじゃないか」と推論を展開した。
最後にトケル氏は、長野について「別班の過激派で、日本の目を覚まさせるため日本でテロを起こそうとしている人」だと定義し、彼がテントを利用しようとしていると独自の見解を述べた。公安と丸菱商事という異なる場所から新庄が守られている背景には、長野という共通の影があると結んだ。
YouTubeの動画内容
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