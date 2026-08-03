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日本での生活、海外（東南アジア）をふらふらしている様子を動画にしています I make videos about my life in Japan and my travels around Southeast Asia. 皆さん、こんにちは 「無職おぢ」です 2023年暮れに長年勤めた仕事を辞めました それ以来無職です 毎日ふらふらしています 毎週 土曜日19:00に動画を投稿 ＊海外滞在時は 毎週 水曜日、土曜日の投稿しています（なるべく） ご連絡は下記のメールかインスタグラムのDMにて受け付けています 23kaotan@gmail.com Instagram https://www.instagram.com/youtube_oji 「47歳で仕事を辞めた理由」 https://www.youtube.com/watch?v=dctIzfQEMSg 【2023年12月13日 動画、初投稿】 【2025年04月04日 登録者 1,000人達成！！】ありがとうございます 【2025年11月22日 登録者 5,000人達成！！】ありがとうございます