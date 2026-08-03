「人生は思っているより短い」47歳独身男性が悟った、後悔しないための生き方と決断
無職おぢ氏が自身のYouTubeチャンネルで「私が47歳で会社を辞めて無職になった理由を話したいと思います。 49歳無職おぢ」を公開した。動画では、ブラック企業でもない優良な会社を47歳で退職した理由について、自身の加齢や健康寿命への懸念を交えながら語っている。
動画内で無職おぢ氏は、以前勤めていた会社について「待遇も悪くなく、人間関係も良好だった」と振り返り、定年まで勤めるつもりだったと明かした。しかし、リスペクトしていた優秀な上司が放った何気ない一言が、退職のきっかけになったという。退職後に旅行を楽しみにしていた上司が、いざその時を迎えると「今はもう何もしたくないんだよな」「そんな元気もなくなってしまったよ」と漏らしたことに、強い衝撃を受けたと語る。
この出来事を機に、40歳を過ぎて自身の体の衰えや老いを意識していた氏は、「今と同じように動ける保証はどこにもない」と痛感。独身男性の平均寿命などのデータを考慮し、「あと残された時間は20年程しかない」と悟ったという。さらに、50歳を前にして家庭もなく、待っているライフイベントが「自分の葬式ぐらいかもしれない」と自嘲気味に話し、「楽しいことなどイベントは自分で作るしかない」「仕事なんてしている場合じゃない」と、自身の人生観を赤裸々に明かした。
最後に「人生は思っているより短い」「残された時間は案外少ないのかもしれない」と断じ、体が動くうちにやりたいことをやろうと退職を決断したことを振り返った。退職して2年が経った現在について「後悔はまったくない」と語り、東南アジアを中心に旅を楽しむ充実した日々を報告している。
動画内で無職おぢ氏は、以前勤めていた会社について「待遇も悪くなく、人間関係も良好だった」と振り返り、定年まで勤めるつもりだったと明かした。しかし、リスペクトしていた優秀な上司が放った何気ない一言が、退職のきっかけになったという。退職後に旅行を楽しみにしていた上司が、いざその時を迎えると「今はもう何もしたくないんだよな」「そんな元気もなくなってしまったよ」と漏らしたことに、強い衝撃を受けたと語る。
この出来事を機に、40歳を過ぎて自身の体の衰えや老いを意識していた氏は、「今と同じように動ける保証はどこにもない」と痛感。独身男性の平均寿命などのデータを考慮し、「あと残された時間は20年程しかない」と悟ったという。さらに、50歳を前にして家庭もなく、待っているライフイベントが「自分の葬式ぐらいかもしれない」と自嘲気味に話し、「楽しいことなどイベントは自分で作るしかない」「仕事なんてしている場合じゃない」と、自身の人生観を赤裸々に明かした。
最後に「人生は思っているより短い」「残された時間は案外少ないのかもしれない」と断じ、体が動くうちにやりたいことをやろうと退職を決断したことを振り返った。退職して2年が経った現在について「後悔はまったくない」と語り、東南アジアを中心に旅を楽しむ充実した日々を報告している。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
日本での生活、海外（東南アジア）をふらふらしている様子を動画にしています I make videos about my life in Japan and my travels around Southeast Asia. 皆さん、こんにちは 「無職おぢ」です 2023年暮れに長年勤めた仕事を辞めました それ以来無職です 毎日ふらふらしています 毎週 土曜日19:00に動画を投稿 ＊海外滞在時は 毎週 水曜日、土曜日の投稿しています（なるべく） ご連絡は下記のメールかインスタグラムのDMにて受け付けています 23kaotan@gmail.com Instagram https://www.instagram.com/youtube_oji 「47歳で仕事を辞めた理由」 https://www.youtube.com/watch?v=dctIzfQEMSg 【2023年12月13日 動画、初投稿】 【2025年04月04日 登録者 1,000人達成！！】ありがとうございます 【2025年11月22日 登録者 5,000人達成！！】ありがとうございます
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