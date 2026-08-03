プレシーズンで1ゴール3アシストと結果を残し、スタメン候補に浮上

今夏の移籍市場でJ1のFC東京からスペイン1部バレンシアに移籍したMF佐藤龍之介が、プレシーズンマッチで結果を残し、新シーズンに向けて強烈なアピールを続けている。

地元メディア「スーペル・デポルテ」は、19歳の日本人アタッカーを「プレシーズンで最も決定的な選手」と称賛し、「スタメンの座を実力で勝ち取った」と伝えている。

佐藤は今夏のプレシーズンにおいて、4試合に出場して1ゴール3アシストを記録。エルデンセ戦では鮮やかなゴールをマークしており、チームメイトからも際立ったスピードやドリブル、ボールを足元から離さない推進力を高く評価されているという。

同メディアは、加入当初に懸念されていた言葉やサッカースタイルへの適応について「適応の壁を打ち破り、ピッチ内外で前進し続けている」と評価。そして、左サイドから中央へ入り込むウイングとしてコーチングスタッフの信頼を掴んでいるとし、「明日ラ・リーガが開幕するなら、佐藤はスタメンになるだろう」とその立ち位置を強調した。

さらに、クラブ幹部も佐藤の獲得を「テクニカル部門の大きな勝利」と捉えており、将来的に関心を示すであろうプレミアリーグのクラブを出し抜いたことを誇っているという。スペインの地で早くも確かな実力を示している佐藤が、新たな舞台でどのような活躍を見せてくれるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）