マーリンズスカウトも惚れた佐々木麟太郎の“素顔”　浜田省吾を愛する青年は、なぜMLBで評価されたのか？「リンタロウは本当に絶賛されていた」【現地発】

そんな佐々木はスタン フォード 大学時代から、浜田省吾の「J.BOY」「 家路 」を登場曲として使い続けている。 マーリンズ からドラフト指名された ルーキー たちがマイアミにある本拠地のローンデポパークを訪れた7月24日のこと。「メジャーに上がっても同じ曲を使用するつもり？」と問うと、佐々木は嬉しそうに頷き、同じく“ハマショー”の曲を好む筆者に「なぜファンなんですか？ 同じ世代なんですか？」と逆取材をしてきたほどだった。

現地時間7月11日から2日間に渡って行われたMLBドラフトで マーリンズ から8巡目、全体235番目指名を受けた佐々木は、昨秋の NPB ドラフトでソフトバンクから受けた1位指名と熟考を重ねた末に、 マーリンズ に入団してメジャーを目指すことを発表した。今後、その一挙一動にこれまで以上に熱視線が注がれるのだろう。

スタン フォード 大の仲間たちからも信頼を深め、確かなケミストリーを築いていた佐々木(C)Getty Images

自慢のパワーという絶対的な長所がある一方で、佐々木には明確な課題も存在する(C)Getty Images

「スタンフォード大のスタッフは、リンタロウのことを本当に絶賛していた。どれだけ素晴らしいチームメートであるか、最初の日からどれだけ指導を受け入れる姿勢があったか、どれだけ謙虚だったかをね。日本で非常に注目されてきた選手だからこそ、本当にコーチの言葉を聞く選手かどうか、いいチームメートであるかを確認したかったんだ」

佐々木のスカウティングを担当したマーリンズのナショナル・スカウティング・コーディネーターであるスコット・フェアバンクス氏がドラフト直後にそう語っていたのも思い出される。人格面の豊かさも指名を踏み切る一因になったのだろう。少々こじつけに近いが、それほど思慮深い21歳なら、メッセージ性の高さゆえにコアなファンが多いとされる“ハマショー”のファンなのも納得できる気がしてくるのだ。

今後、佐々木はマーリンズのトッププロスペクトの一人として話題を集めていくに違いない。

すでに日本における関心の高さを察知したマーリンズは、8巡目指名選手としては「異例」の個別入団会見に、エグゼクティブのリモート会見も行った。2017年までイチロー氏が、在籍したチームは日本マーケットの動きも熟知している。それだけにニュース価値の高い、“新たな金の卵”を英才教育していくはずだ。

それだけの期待を集めるということは、求められるもの、本人が感じる重圧が大きくなることを意味する。そしてご存知の通り、佐々木はツール面で必ずしも多くを兼備したタイプではない。パワーは確かに飛び抜けている。だが、守備、走塁には、まだ向上の余地がある。打率はカレッジ2年連続で2割6分台だったことが示す通り、確実性も改善が必要になる。

実際、米球界関係者の中には、「長所であるはずの打撃もプロレベルでは苦しむのではないか」と話していた者もいた。メジャー挑戦、日本球界入り、スタンフォード大残留という3つの選択肢の中から最も厳しい場所を選んだのから、マイナーでキャリアを積む過程で早い段階から苦しんでも驚くべきではない。