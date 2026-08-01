バレーボール、ネーションズリーグ日本代表は今夜、強豪アメリカと対戦します。現地は試合を待ちわびる多くのファンが駆けつけています。

ネーションズリーグ、未だ負けなし13戦全勝の日本は今夜、決勝進出をかけてアメリカと対戦します。アメリカはパリオリンピック銅メダルの強豪です。現地には日本人のファンの姿も多く見られました。

「バレー大好きやから。アメリカと日本大好きで見に来られて嬉しいです。西田選手めちゃ好き」

「試合結果は？」

「3-2で日本勝利。（勝つと信じて）あしたの決勝のチケットも買ってる」

日本人だけではありません。

記者

「試合開始まで5時間以上ありますが、日本のファンらがグッズを交換する様子がみられます」

中国人のファン同士が、自分でつくったオリジナル応援グッズを交換する姿も。

中国人のファン

「（グッズは）全部宮浦選手のものです、これはカードです。宮浦選手はシャイなところがとても好き」

「アメリカは本当に強敵です。でも日本には頑張ってほしいですし、決勝に進む姿を見たいです」

試合は日本時間の今夜8時半からです。