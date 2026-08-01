【高校サッカー】静岡学園“インターハイ初優勝” 静岡勢では30年ぶりの頂点 近大附属は準優勝
◇全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（7月25日〜8月1日・福島）
各地の予選を突破した全51チームによるトーナメント全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（インターハイ）。1日に近大附属（大阪）−静岡学園（静岡）の決勝が行われました。
どちらも大会初優勝がかかる一戦で、先制したのは静岡学園。前半19分、FW村松亮選手（3年）のパスに抜け出したMF泉新選手（3年）が、左サイドから見事なコントロールシュートでゴール。近大附属も反撃。前半30分、ロングスローからDF藤川澄生選手（3年）が合わせ同点。前半は1−1で終えます。
試合は同点のまま後半アディショナルタイムへ。静岡学園はCKから途中出場のFW沢井翼選手（3年）が決勝ゴール。終了間際にリードを奪った静岡学園が大会初優勝。静岡勢としては、1996年清水市立商業以来30年ぶりのインターハイ制覇を飾りました。都道府県別では静岡は千葉に並び、歴代最多の13回目の頂点になります。
【決勝】
（静岡）静岡学園 2−1 近大附属（大阪）
【準決勝】
（大阪）近大附属 0−0(PK4-3) 滝川第二（兵庫）
（静岡）静岡学園 1−0 大津（熊本）
【準々決勝】
（兵庫）滝川第二 1−1(PK4-1) 桐光学園（神奈川）
（大阪）近大附属 2−1 日章学園（宮崎）
（静岡）静岡学園 3−2 旭川実業（北海道）
（熊本）大津 1−0 桐蔭学園（神奈川）
【3回戦】
（神奈川）桐光学園 1−1(PK5-4) 神村学園（鹿児島）
（兵庫）滝川第二 1−0 山梨学院（山梨）
（大阪）近大附属 2−1 昌平（埼玉）
（宮崎）日章学園 1−0 富山第一（富山）
（北海道）旭川実業 2−1 矢板中央（栃木）
（静岡）静岡学園 2−2(PK5-3) 鹿島学園（茨城）
（神奈川）桐蔭学園 2−0 九国大付（福岡）
（熊本）大津 2−1 山形明正（山形）
【2回戦】
（鹿児島）神村学園 5−1 佐賀東（佐賀）
（神奈川）桐光学園 2−1 専修大学北上（岩手）
（兵庫）滝川第二 3−1 前橋育英（群馬）
（山梨）山梨学院 2−1 青森山田（青森）
（埼玉）昌平 1−0 高知中央（高知）
（大阪）近大附属 2−1 帝京安積（福島）
（宮崎）日章学園 1−1(PK5-3) 明桜（秋田）
（富山）富山第一 0−0(PK5-4) 市立船橋（千葉）
（栃木）矢板中央 2−1 尚志（福島）
（北海道）旭川実業 1−1(PK8-7) 松本国際（長野）
（静岡）静岡学園 8−0 大分（大分）
（茨城）鹿島学園 2−1 新潟明訓（新潟）
（福岡）九国大付 1−0 聖和学園（宮城）
（神奈川）桐蔭学園 2−1 近江（滋賀）
（山形）山形明正 4−1 県立丸岡（福井）
（熊本）大津 2−0 成立学園（東京）
【1回戦】
（佐賀）佐賀東 4−2 西京（山口）
（神奈川）桐光学園 1−0 鳴門（徳島）
（岩手）専修大学北上 2−0 四中工（三重）
（群馬）前橋育英 3−0 鵬学園（石川）
（青森）青森山田 1−0 東山（京都）
（高知）高知中央 2−2(PK4-2) 国士舘（東京）
（大阪）近大附属 2−1 国見（長崎）
（宮崎）日章学園 2−1 米子北（鳥取）
（富山）富山第一 0−0(PK4-3) 帝京大可児（岐阜）
（栃木）矢板中央 1−0 四学香川西（香川）
（長野）松本国際 5−0 KBC（沖縄）
（北海道）旭川実業 5−2 大阪桐蔭（大阪）
（大分）大分 1−1(PK7-6) 立正大淞南（島根）
（茨城）鹿島学園 4−1 畝傍（奈良）
（宮城）聖和学園 3−2 豊川（愛知）
（神奈川）桐蔭学園 3−2 岡山学芸館（岡山）
（山形）山形明正 3−1 初芝橋本（和歌山）
（福井）県立丸岡 1−1(PK7-6) 瀬戸内（広島）
（東京）成立学園 1−0 今治東（愛媛）
【都道府県別過去インターハイ優勝校】※は両校優勝
◆13回
千葉：市立船橋（1987、1988、1998、2001、2007、※2008、2010、2013、2016）習志野（1995）八千代（※1999）流通経済大柏（※2008、2017）
◆13回
静岡：藤枝東（1966、1971）浜名（1970、1974）清水東（1972、1980、1981、1991）清水市立商業（1989、1990、1994、1996）静岡学園（2026）
◆6回
長崎：島原商業（1977）国見（1986、1993、2000、2003、2004）
◆4回
埼玉：浦和市立（1967）浦和南（1969）児玉（1973）昌平（2024）
◆3回
東京：帝京（1976、1982、2002）
福岡：東福岡（1997、2014、2015）
神奈川：桐蔭学園（2011）三浦学苑（2012）桐光学園（2019）
◆2回
山梨：韮崎（1975）山梨学院（2018）
茨城：水戸商業（1979）明秀日立（2023）
三重：四日市中央工業（1983、1984）
広島：広島皆実（1999）広島観音（2006）
青森：青森山田（2005、2021）
群馬：前橋育英（2009、2022）
秋田：秋田商業（1968）
大阪：北陽（1978）
熊本：九州学院（1985）
徳島：徳島市立（1992）
鹿児島：神村学園（2025）