◇全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（7月25日〜8月1日・福島）

各地の予選を突破した全51チームによるトーナメント全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（インターハイ）。1日に近大附属（大阪）−静岡学園（静岡）の決勝が行われました。

どちらも大会初優勝がかかる一戦で、先制したのは静岡学園。前半19分、FW村松亮選手（3年）のパスに抜け出したMF泉新選手（3年）が、左サイドから見事なコントロールシュートでゴール。近大附属も反撃。前半30分、ロングスローからDF藤川澄生選手（3年）が合わせ同点。前半は1−1で終えます。

試合は同点のまま後半アディショナルタイムへ。静岡学園はCKから途中出場のFW沢井翼選手（3年）が決勝ゴール。終了間際にリードを奪った静岡学園が大会初優勝。静岡勢としては、1996年清水市立商業以来30年ぶりのインターハイ制覇を飾りました。都道府県別では静岡は千葉に並び、歴代最多の13回目の頂点になります。

【決勝】

（静岡）静岡学園 2−1 近大附属（大阪）

【準決勝】

（大阪）近大附属 0−0(PK4-3) 滝川第二（兵庫）

（静岡）静岡学園 1−0 大津（熊本）

【準々決勝】

（兵庫）滝川第二 1−1(PK4-1) 桐光学園（神奈川）

（大阪）近大附属 2−1 日章学園（宮崎）

（静岡）静岡学園 3−2 旭川実業（北海道）

（熊本）大津 1−0 桐蔭学園（神奈川）

【3回戦】

（神奈川）桐光学園 1−1(PK5-4) 神村学園（鹿児島）

（兵庫）滝川第二 1−0 山梨学院（山梨）

（大阪）近大附属 2−1 昌平（埼玉）

（宮崎）日章学園 1−0 富山第一（富山）

（北海道）旭川実業 2−1 矢板中央（栃木）

（静岡）静岡学園 2−2(PK5-3) 鹿島学園（茨城）

（神奈川）桐蔭学園 2−0 九国大付（福岡）

（熊本）大津 2−1 山形明正（山形）

【2回戦】

（鹿児島）神村学園 5−1 佐賀東（佐賀）

（神奈川）桐光学園 2−1 専修大学北上（岩手）

（兵庫）滝川第二 3−1 前橋育英（群馬）

（山梨）山梨学院 2−1 青森山田（青森）

（埼玉）昌平 1−0 高知中央（高知）

（大阪）近大附属 2−1 帝京安積（福島）

（宮崎）日章学園 1−1(PK5-3) 明桜（秋田）

（富山）富山第一 0−0(PK5-4) 市立船橋（千葉）

（栃木）矢板中央 2−1 尚志（福島）

（北海道）旭川実業 1−1(PK8-7) 松本国際（長野）

（静岡）静岡学園 8−0 大分（大分）

（茨城）鹿島学園 2−1 新潟明訓（新潟）

（福岡）九国大付 1−0 聖和学園（宮城）

（神奈川）桐蔭学園 2−1 近江（滋賀）

（山形）山形明正 4−1 県立丸岡（福井）

（熊本）大津 2−0 成立学園（東京）

【1回戦】

（佐賀）佐賀東 4−2 西京（山口）

（神奈川）桐光学園 1−0 鳴門（徳島）

（岩手）専修大学北上 2−0 四中工（三重）

（群馬）前橋育英 3−0 鵬学園（石川）

（青森）青森山田 1−0 東山（京都）

（高知）高知中央 2−2(PK4-2) 国士舘（東京）

（大阪）近大附属 2−1 国見（長崎）

（宮崎）日章学園 2−1 米子北（鳥取）

（富山）富山第一 0−0(PK4-3) 帝京大可児（岐阜）

（栃木）矢板中央 1−0 四学香川西（香川）

（長野）松本国際 5−0 KBC（沖縄）

（北海道）旭川実業 5−2 大阪桐蔭（大阪）

（大分）大分 1−1(PK7-6) 立正大淞南（島根）

（茨城）鹿島学園 4−1 畝傍（奈良）

（宮城）聖和学園 3−2 豊川（愛知）

（神奈川）桐蔭学園 3−2 岡山学芸館（岡山）

（山形）山形明正 3−1 初芝橋本（和歌山）

（福井）県立丸岡 1−1(PK7-6) 瀬戸内（広島）

（東京）成立学園 1−0 今治東（愛媛）

【都道府県別過去インターハイ優勝校】※は両校優勝

◆13回

千葉：市立船橋（1987、1988、1998、2001、2007、※2008、2010、2013、2016）習志野（1995）八千代（※1999）流通経済大柏（※2008、2017）

◆13回

静岡：藤枝東（1966、1971）浜名（1970、1974）清水東（1972、1980、1981、1991）清水市立商業（1989、1990、1994、1996）静岡学園（2026）

◆6回

長崎：島原商業（1977）国見（1986、1993、2000、2003、2004）

◆4回

埼玉：浦和市立（1967）浦和南（1969）児玉（1973）昌平（2024）

◆3回

東京：帝京（1976、1982、2002）

福岡：東福岡（1997、2014、2015）

神奈川：桐蔭学園（2011）三浦学苑（2012）桐光学園（2019）

◆2回

山梨：韮崎（1975）山梨学院（2018）

茨城：水戸商業（1979）明秀日立（2023）

三重：四日市中央工業（1983、1984）

広島：広島皆実（1999）広島観音（2006）

青森：青森山田（2005、2021）

群馬：前橋育英（2009、2022）

◆1回秋田：秋田商業（1968）大阪：北陽（1978）熊本：九州学院（1985）徳島：徳島市立（1992）鹿児島：神村学園（2025）