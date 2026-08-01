＜不潔認定？！＞お風呂に入るべきは朝？夜？朝風呂派に「気持ち悪い」と言われてしまった…
入浴にまつわる投稿が、ママスタコミュニティにありました。お風呂に入る習慣は夜のほうが一般的に思えますが、近年はそうとも限らないようです。
朝風呂派から、夜の入浴を全否定された。それぞれのスタイルでは？
相手から「朝に入らないなんて！」と、毎日の習慣を否定されたといいます。「夜に入浴しても、就寝すれば汗をかく。汗をかいた身体で一日をはじめるなんて、気持ちが悪い」というのが、どうやら相手の言い分のよう。自身の家族にも「お風呂は朝に沸かすから、朝にして」と促しているそうです。
一方投稿者さんの言い分は、「とくに今の時期は汗でベタベタになるから、汚い身体でベッドに入りたくない。そのまま寝るなんて、不潔」。意見が対立し、なかば言い合いのようになったとか。
ちなみに職場は医療系だそうなので、感染症の患者さんと接する機会もあるようです。
夜風呂派は長年の習慣。朝風呂派になるのには、きっかけがあった！
お風呂に入るのに適しているのは、朝か夜か。コメント欄にはそれぞれの主張が並びました。
夜派の多くは、それが長年の習慣となっているみなさんでした。さらに「花粉症だから夜に洗髪しないで布団に入ると、大変なことになる」「汗っかきだから、夜に入らないと汗湿疹が出る」など、やむにやまれぬ理由がある方も。
一方の朝派は以前は夜だったものの、何かしらの理由があって習慣を変えた方が目立ちました。ライフスタイルの都合だけでなく、「髪のセットがきれいに仕上がるから」といった髪にまつわる理由も複数。たしかに朝に洗髪したほうがスムーズにまとまりますし、寝癖がつく心配もありません。
なかには「昼間に入っている」という声もありました。「家族が帰ってくる前に、ゆっくり入りたいから」という方もいて、日中家にいられる特権を大いに活用している様子です。
さらに少なくなかったのが、「1日に2回入っている」というコメント。汗をかく季節はとくに、夜に入浴し朝もシャワーを使う方が増えます。
どちらの時間帯の入浴にもメリット・デメリットがある
「夜に入浴しないと、眠れない」といったコメントもありました。夜の入浴で疲れがとれる、よく眠れると感じているみなさんもいます。一方、朝のお風呂やシャワーは目覚めがよくなりますし、スッキリした気分で一日をはじめることができそう。どちらにもメリットがあり、逆に考えればそれが一方のデメリットにもなります。
ウトウトしていてふと気づくと、顔半分がお湯に沈んでいたとか……。溺れる前に気がつくことができて、本当によかったです。マックスまで疲れたあと、体調が悪いときのお風呂は避けたほうがよさそうです。また、一時期“風呂キャン界隈”、"お風呂キャンセル界隈"なる言葉が流行しましたが、そうした方々にとっての入浴はひたすら面倒なものかもしれません。
毎日お風呂に入っていれば、どちらも清潔。正解はない
バスタオルの洗濯頻度などもそうですが、衛生観念は人によってそれぞれです。子どものころからの習慣も大きく影響するでしょう。投稿者さんのように汚れた身体のままベッドに入ることが耐えられない人もいれば、お風呂に入らないまま一日のスタートを切ることを気持ち悪く感じる人もいる。どちらが正解というわけではありません。寝具が汗で汚れたとしても、こまめに取り替えればいいだけです。
何日もお風呂に入らず職場に来るようなら、たしかに不潔です。しかし、それが夜でも朝でも「毎日入っている」こと自体は同じ。「それぞれ好きにしたらいいと思う。職場で顔を合わせるときはお互いきれいな状態なんだから、よし！」というコメントも届きました。投稿者さんは医療系という職場の状況も気になっていたようですが、「相手がとくにそれで体調を悪くしていないのなら、いいのでは？」という声も。
今回集まったコメントには朝風呂派も多く、数でいえば夜風呂派と大きな差がないほどでした。それが好みのスタイルという方もいれば、やむにやまれぬ事情のある方もいます。
そして先述したように投稿者さんもその職場の方も、どちらも間違いではありません。一方を否定してくる相手は「多様性を認められない人」と考え、適当に相槌を打っておくに限ります。うまくスルーして、これからも自分らしいお風呂スタイルを楽しみましょう。
朝風呂派から、夜の入浴を全否定された。それぞれのスタイルでは？
『私は夜に必ずお風呂に入ってから、就寝します。先日、職場のある人から「私は朝風呂に入るから、夜は入らない」と言われました。生活スタイルはそれぞれなので、その話を否定せず聞いていたところ……』
一方投稿者さんの言い分は、「とくに今の時期は汗でベタベタになるから、汚い身体でベッドに入りたくない。そのまま寝るなんて、不潔」。意見が対立し、なかば言い合いのようになったとか。
『私が「夜に寝汗をかいて気持ちが悪いときは、朝にシャワーをすることもある」と言うと、「私は毎日朝だから、ベタつかないよ」とアピールされました。ウザい』
ちなみに職場は医療系だそうなので、感染症の患者さんと接する機会もあるようです。
夜風呂派は長年の習慣。朝風呂派になるのには、きっかけがあった！
お風呂に入るのに適しているのは、朝か夜か。コメント欄にはそれぞれの主張が並びました。
『お風呂に入らないと1日が終わった気がしない』
夜派の多くは、それが長年の習慣となっているみなさんでした。さらに「花粉症だから夜に洗髪しないで布団に入ると、大変なことになる」「汗っかきだから、夜に入らないと汗湿疹が出る」など、やむにやまれぬ理由がある方も。
『本当は毎日寝る前に入りたいけど、仕事から帰宅するのが午前。そこから入浴するのが辛いので、今は早起きしてダラダラ朝風呂に入るのが定番に』
一方の朝派は以前は夜だったものの、何かしらの理由があって習慣を変えた方が目立ちました。ライフスタイルの都合だけでなく、「髪のセットがきれいに仕上がるから」といった髪にまつわる理由も複数。たしかに朝に洗髪したほうがスムーズにまとまりますし、寝癖がつく心配もありません。
『夜に入浴すると目が冴えてしまい、朝まで眠れなくなった。今は日中、掃除などの家事を終わらせてから入っている』
なかには「昼間に入っている」という声もありました。「家族が帰ってくる前に、ゆっくり入りたいから」という方もいて、日中家にいられる特権を大いに活用している様子です。
さらに少なくなかったのが、「1日に2回入っている」というコメント。汗をかく季節はとくに、夜に入浴し朝もシャワーを使う方が増えます。
どちらの時間帯の入浴にもメリット・デメリットがある
『体力を消耗するので、年齢を重ねてからお風呂に入れなくなった。今は朝のシャワーのみ。身体の疲れがとれるから、できることなら夜に湯船に入りたいのだけど』
「夜に入浴しないと、眠れない」といったコメントもありました。夜の入浴で疲れがとれる、よく眠れると感じているみなさんもいます。一方、朝のお風呂やシャワーは目覚めがよくなりますし、スッキリした気分で一日をはじめることができそう。どちらにもメリットがあり、逆に考えればそれが一方のデメリットにもなります。
『夜、疲れ切ってお風呂に入ったら、いつの間にか寝ていたことが数回あった。「このままだと、いつか死ぬかも」と思い、もう無理はしないことにした。お風呂に入るのは元気があるときだけ』
ウトウトしていてふと気づくと、顔半分がお湯に沈んでいたとか……。溺れる前に気がつくことができて、本当によかったです。マックスまで疲れたあと、体調が悪いときのお風呂は避けたほうがよさそうです。また、一時期“風呂キャン界隈”、"お風呂キャンセル界隈"なる言葉が流行しましたが、そうした方々にとっての入浴はひたすら面倒なものかもしれません。
毎日お風呂に入っていれば、どちらも清潔。正解はない
『私もその日の夜に入る。でも、人によって衛生観念は違って当然では』
バスタオルの洗濯頻度などもそうですが、衛生観念は人によってそれぞれです。子どものころからの習慣も大きく影響するでしょう。投稿者さんのように汚れた身体のままベッドに入ることが耐えられない人もいれば、お風呂に入らないまま一日のスタートを切ることを気持ち悪く感じる人もいる。どちらが正解というわけではありません。寝具が汗で汚れたとしても、こまめに取り替えればいいだけです。
『朝に入る＝身体をきれいにして、1日をはじめる。夜に入る＝身体をきれいにして1日を終える。どっちでもよくない？』
何日もお風呂に入らず職場に来るようなら、たしかに不潔です。しかし、それが夜でも朝でも「毎日入っている」こと自体は同じ。「それぞれ好きにしたらいいと思う。職場で顔を合わせるときはお互いきれいな状態なんだから、よし！」というコメントも届きました。投稿者さんは医療系という職場の状況も気になっていたようですが、「相手がとくにそれで体調を悪くしていないのなら、いいのでは？」という声も。
今回集まったコメントには朝風呂派も多く、数でいえば夜風呂派と大きな差がないほどでした。それが好みのスタイルという方もいれば、やむにやまれぬ事情のある方もいます。
そして先述したように投稿者さんもその職場の方も、どちらも間違いではありません。一方を否定してくる相手は「多様性を認められない人」と考え、適当に相槌を打っておくに限ります。うまくスルーして、これからも自分らしいお風呂スタイルを楽しみましょう。