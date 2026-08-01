【遺品整理のリアル】臭いのない孤独死現場。片付け費用と遺族の葛藤から学ぶ「生前整理」
孤独死現場のリアル：臭いのない現場と故人の「丁寧に生きた証」
YouTubeチャンネル「イーブイ片付けチャンネル」が公開した最新動画『【孤独死のリアル】「もっと早く気づけなかったのか？」世間の声と家族の現実。一人で丁寧に生きた証と片付け費用の問題』が反響を呼んでいます。
今回の動画は、普段の凄惨な現場とは異なる、ある「孤独死現場」での遺品整理に密着した内容です。
現場となったお部屋は、死後5日ほどで発見されたため「臭いが全然しない」という状態でした。故人が寝泊まりしていた部屋に入ると、壁一面に同じお菓子の空き箱（クッキーの箱）が綺麗に並べられており、その中にはご自身で焼いたDVDが几帳面に整理・収納されていました。
作業にあたったイーブイ社長の二見氏は、荒れたゴミ屋敷とは違うその整然とした光景に「一人で丁寧に生きた証」と故人の人柄に寄り添いながら、不用品の仕分けやパッカー車への積み込みを丁寧に進めていきます。
遺族を苦しめる世間の声「もっと早く気づけなかったのか？」
作業の合間、二見氏は孤独死という事実に対して世間から浴びせられがちな「無責任な声」について言及しました。
孤独死が起きると、周囲からは「もっと早く親の様子を見とけへんかったんか」と、遺族を責めるような言葉が投げかけられることが少なくありません。しかし、現場を数多く見てきた二見氏は、遺族のリアルな状況を力強く代弁します。
「家族には家族のそれぞれの生活がある」
「頻繁に実家を訪れるのは、物理的に無理なことも多い」
離れて暮らす親の異変に毎日気づくことは現実的ではなく、また「包み隠さず何でも話せる家族の方が少ない」と、現代の家族が抱えるリアルな距離感を指摘しています。
突然やってくる「お葬式と片付け」の高額な費用問題
さらに動画では、遺族が直面する「お金の現実」についても深く切り込んでいます。
親が亡くなった後、実家の家財の片付けやお葬式には、遺族が想定している以上の高額な費用がかかります。二見氏は過去の現場で、「私の老後のために残したのに、こんなにお金がなくなって何のために貯金してたか分からへん」と、精神的にも金銭的にも疲弊してしまうご遺族の姿を何度も目の当たりにしてきました。
だからこそ、二見氏はこう力説します。
「生前整理は、本当に残される家族への思いやりです」
自分が元気なうちに、少しでも物を減らし、費用の準備や道筋をつけておくこと。それが結果的に、愛する家族を救うことに繋がります。
若手スタッフの育成と未来への繋がり（社会支援）
動画の終盤では、遺品整理という仕事の枠を超えた「イーブイ」の会社としての取り組みも語られています。
現在、過酷な現場の最前線で10代の若いスタッフが多く活躍している現状や、親御さんとの繋がり。そして、児童養護施設を退所した18歳～20歳の若者を支援する団体への寄付活動など、大人として若い世代をどう導いていくかという社会との関わり方にも触れられています。
ただの「お片付け動画」ではなく、残された家族の負担、生前整理の重要性、そして次世代への支援について、深く考えさせられる一本です。
ご実家の片付けや、ご自身の生前整理に少しでも不安を感じている方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。
YouTubeチャンネル「イーブイ片付けチャンネル」が公開した最新動画『【孤独死のリアル】「もっと早く気づけなかったのか？」世間の声と家族の現実。一人で丁寧に生きた証と片付け費用の問題』が反響を呼んでいます。
今回の動画は、普段の凄惨な現場とは異なる、ある「孤独死現場」での遺品整理に密着した内容です。
現場となったお部屋は、死後5日ほどで発見されたため「臭いが全然しない」という状態でした。故人が寝泊まりしていた部屋に入ると、壁一面に同じお菓子の空き箱（クッキーの箱）が綺麗に並べられており、その中にはご自身で焼いたDVDが几帳面に整理・収納されていました。
作業にあたったイーブイ社長の二見氏は、荒れたゴミ屋敷とは違うその整然とした光景に「一人で丁寧に生きた証」と故人の人柄に寄り添いながら、不用品の仕分けやパッカー車への積み込みを丁寧に進めていきます。
遺族を苦しめる世間の声「もっと早く気づけなかったのか？」
作業の合間、二見氏は孤独死という事実に対して世間から浴びせられがちな「無責任な声」について言及しました。
孤独死が起きると、周囲からは「もっと早く親の様子を見とけへんかったんか」と、遺族を責めるような言葉が投げかけられることが少なくありません。しかし、現場を数多く見てきた二見氏は、遺族のリアルな状況を力強く代弁します。
「家族には家族のそれぞれの生活がある」
「頻繁に実家を訪れるのは、物理的に無理なことも多い」
離れて暮らす親の異変に毎日気づくことは現実的ではなく、また「包み隠さず何でも話せる家族の方が少ない」と、現代の家族が抱えるリアルな距離感を指摘しています。
突然やってくる「お葬式と片付け」の高額な費用問題
さらに動画では、遺族が直面する「お金の現実」についても深く切り込んでいます。
親が亡くなった後、実家の家財の片付けやお葬式には、遺族が想定している以上の高額な費用がかかります。二見氏は過去の現場で、「私の老後のために残したのに、こんなにお金がなくなって何のために貯金してたか分からへん」と、精神的にも金銭的にも疲弊してしまうご遺族の姿を何度も目の当たりにしてきました。
だからこそ、二見氏はこう力説します。
「生前整理は、本当に残される家族への思いやりです」
自分が元気なうちに、少しでも物を減らし、費用の準備や道筋をつけておくこと。それが結果的に、愛する家族を救うことに繋がります。
若手スタッフの育成と未来への繋がり（社会支援）
動画の終盤では、遺品整理という仕事の枠を超えた「イーブイ」の会社としての取り組みも語られています。
現在、過酷な現場の最前線で10代の若いスタッフが多く活躍している現状や、親御さんとの繋がり。そして、児童養護施設を退所した18歳～20歳の若者を支援する団体への寄付活動など、大人として若い世代をどう導いていくかという社会との関わり方にも触れられています。
ただの「お片付け動画」ではなく、残された家族の負担、生前整理の重要性、そして次世代への支援について、深く考えさせられる一本です。
ご実家の片付けや、ご自身の生前整理に少しでも不安を感じている方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。
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