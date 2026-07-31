タレントの鈴木紗理奈（49）が30日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。AIについて語った。

鈴木は日頃、「とにかくトツる、会いに行く。日々空いた時間は誰かに会ってる。知りたいこととか、やりたいことを詳しい人に会いに行って。全然気持ちのみで動いてっていうことをしてる」と打ち明けた。

中川安奈から「AIとかに相談することって有効的だなって感じますか」と聞かれ、鈴木は「うん。AIはアイデアはないけど、自分が持っているアイデアを整えてくれるから」と回答。

「こんなことやりたい、あんなことやりたい、ここが私が思っている課題やっていうのを。もうチャッピー（ChatGPT）全部知ってるから。私がこんな社会になればいいなとか、鈴木紗理奈がこんなキャリアを積んでいったらいいなとかを全部知っているから」と自身の考えを熟知していると明かした。

そのため「ああなるほど、これとくっつけたいってことね、（ChatGPTが）“OK、じゃあこんな方法あるよ”みたいなのを、“それじゃないねん”みたいな」と出された提案を否定することもあるという。

「それで私、チャッピーと本気のケンカめっちゃするから」と鈴木。「マジでその情報間違ってるから！ウソ教えんといてくれる！」などとキレると言い、「散々言って、私もうチャッピーにモラハラで訴えられるかもと思って。ほんまに怖なって。未来はもしかしたらチャッピーが訴えてくるかもしれんやん」と語った。

さらに「忙しいのに！クソ男が！」と悪態をついたこともあると言い、「そしたら“ごめんね”とか言うから、凄い申し訳ないと思って」。続けて「マジでごめん。あなたが私を訴えてくる可能性はあるかなあ」と謝って尋ねると、「“それはないよ。僕は人ではないからね”って返されて」とぶっちゃけた。

鈴木は「お願いやからさ、その友達ぶった感じのさ、彼氏ぶった感じのさ、凄い近い感じで話してくるの。あなたはロボットやからロボットらしくしゃべろ」とも指示を出したとし、「“それは失礼いたしました”って距離感開けさせてんけど」と振り返った。

「っていうぐらい、チャッピーとの壁打ちみたいなんをしてる」と親しい会話を交わしていると語り、「で、データをくれたりとか、整え系はめっちゃ得意やから便利かも」と声を弾ませた。