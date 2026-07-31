7月30日、元乃木坂46でタレントの山崎怜奈が、自身のラジオ番組『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（TOKYO FM）にて妊娠を報告した。

番組終盤になり、山崎は「私ごとで大変恐縮なのですが、いま新しい命を授かっております」と発表。今一度、自分自身も心身の健康を第一に、今後も頑張らせていただきます」と語った。「妊娠を公表するのか、正直悩みました」と告白した上で、「事実と異なるご心配や憶測をたててしまうのは申し訳ないなと思って、公表に至りました」と説明。秋頃から産休に入るとして、年明けから仕事に復帰する意欲も見せている。

2022年に乃木坂46を卒業した山崎は、『サンデージャポン』（TBS系）や『Mr.サンデー』（フジテレビ系）といった情報番組のコメンテーターや、クイズ番組などで活躍。慶応卒のステータスを活かし、知的キャラとしてのポジションを確立してきた。突然の妊娠発表に驚きの声があがるなか、近影の変化にも注目が集まった。

「山崎さんは7月25日に自身のXを更新し、《＃新美の巨人たち 兼六園の入場料320円って安くない？何度も訪れていますが、また行きたいなと改めて思ったロケでした》と、兼六園へロケに行ったことを報告しています。同時にアップされた自撮り写真は、これまでよりやや“ふっくら”とした印象になっており、トップスもお腹のラインが隠れるようなふわっとしたシルエットでした。妊娠発表をうけ、ファンも《そういうことだったんですね》と納得したという声をSNSで投稿しています」（芸能担当記者）

ただ、言及されていない“謎”も残っている。山崎は過去に熱愛や結婚報道が出たことはなく、妊娠発表のなかで、お相手については一切触れていなかったため、「結婚してたっけ？」というツッコミが相次いでいた。

「妊娠についても『公表するか悩んだ』と話していましたから、プライベート面は極力伏せたいのかもしれません。しかし、やはり妊娠発表のみでお相手への言及なしには、各所がざわついています。

本人は、2020年放送の『推しマシ』（CBCラジオ）にて、『（結婚は）1年ぐらい見ておきたい。感情の揺れ動きとか、喜怒哀楽とかがわからないと思うので』と慎重な考えを告白。『ダメなところも問答無用で受け入れてくれる人が理想です。居心地のいい、私の味方がいつか現れたらいいなあ』とも語っています。今後、人生のパートナーについて語られる日が来るかもしれません」（芸能担当記者）

まずは出産に向け、健康第一で過ごしてほしい。