山崎怜奈
『山崎怜奈』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年7月31日
2026年7月30日
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山崎怜奈が妊娠を発表「相手誰？」「結婚してたっけ」など驚きの声
7月30日に自身のXで公表し、今後レギュラー番組を休む期間があると説明した
ABEMA TIMES
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元乃木坂46の山崎怜奈が妊娠を発表「公表するかどうか悩みました」
「いくつかのレギュラー番組を秋ごろから数カ月休む」と説明している
日刊スポーツ
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元乃木坂46山崎怜奈が電撃発表「新しい命を授かっておりまして」
「新しい命を授かっておりまして」と冠番組のエンディングで報告したとのこと
スポニチアネックス
2026年7月15日
2026年4月29日
2025年8月17日
2025年8月16日
2025年8月9日
2025年7月24日
2025年7月23日
2025年7月22日
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元乃木坂46・山崎怜奈が参政党を批判、Xで物議「きいていて不愉快」
参政党への批判を口にし、Xでは「全面的に正しい」などと同意の声も
Smart FLASH
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山崎怜奈、参政党への「敵意むき出し」に賛否 報道系でないほうがの声も
週刊女性PRIME