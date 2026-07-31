「澤田氏は昨年6月にフジ・メディア・ホールディングスの社外取締役に就任したばかり。たった1年での退任の背景には、同氏を激怒させた“ある事件”の存在が囁かれているのです」

こう語るのは、フジテレビ関係者だ。6月25日にフジ・メディア・ホールディングス（以下、FMH）の定期株主総会および取締役会が開催されたが、ある人物の退任が関係者のあいだで物議を醸している。ファミリーマートの元社長として知られる実業家・澤田貴司氏（69）がFMHの社外取締役から退くことが決まったのだ。

澤田氏は、’25年6月にFMHの社外取締役に就任。当時、FMHの清水賢治社長も同氏について「極めて実行力、行動力のある方だと思う」と大きな期待を寄せていた。

「今年6月の取締役会を経て、FMHの新たな社外取締役としてコンサルティング会社『SMO』の齊藤三希子社長、アニメーション制作会社『幻生社』の菅野嘉則社長などが新任しています。

いっぽう澤田氏は取締役会で続投を嫌がっていたそうで、その交渉のために会がかなり長引いたと聞いています。結果的に退任が決まりましたが、日本企業の社外取締役の平均在任期間はおおよそ3年強で、任期1年での退任は異例の短さ。関係者のあいだでは“いったい何があったのか…”と疑念の声が上がっていました」（前出・フジテレビ関係者）

辞任にあたって、いったい何が決め手となったのか――。「じつは最近、澤田氏が激怒した“ある事件”があったのです」と語るのは、別のフジテレビ関係者だ。

「フジテレビ社内では、毎日朝の9時30分と夕方5時30分に館内放送があります。これは業務時間を知らせる放送なのですが、近日放送の番組をアニメキャラや新人アナが『明日○時から放送！見てね〜』などと宣伝する音声も合わせて放送されていました。この音声について、澤田氏は『鬱陶しい、社員の士気が下がる』と常々嫌悪感を抱いていたそうなのです。

そして、重要な会議中にこの音声が大音量で流されたことに、とうとう同氏がブチギレ。澤田氏は『数多くの企業を見てきたが、こんなくだらない放送が流れる会社は見たことがない』と訴えたそうですが、それに対して清水社長は『これもウチの文化でして……』などと言って取り合わなかったのだとか。澤田氏は『こんなくだらないことすら変えられない会社が変われるわけがない！歴史が証明している！』と役員陣に激怒し、辞任することを決めたのだそう」（前出・別のフジテレビ関係者）

■フジテレビに事件の“真相”について問い合わせると――

この事件のみならず、社外取締役とフジテレビ編成部との間には“ある軋轢”があったという。

「編成部の中堅社員を中心とした数十人が会社の“リブランディング”を目指すグループを組み、会社経営などに頻繁に口出ししてくることが多かったそうで、これに関しても澤田氏ら社外取締役は面白く思っていなかったのだとか。

結果的に編成幹部らが中心となって企画された‘26年4月期の番組改編は、数多くの新番組が立ち上げられたものの、ほとんどの番組で視聴率が壊滅的な状況に。澤田氏の辞任は、こうした状況に経営者として絶望したという点が大きかったようです」（前出・別のフジテレビ関係者）

澤田氏の退任理由とされる館内放送の件についてフジテレビに取材すると、FMHの広報を通じて以下のような回答があった。

「澤田前取締役からは様々な改革の提案をいただき、非常に大きな貢献を果たされたことに感謝しております。ご質問の館内放送の件は、『それを行うことの意味を検討しては』との提案をいただき、関係部門で検討の上、運用をやめました」

フジテレビが生まれ変わる日はいつになるのか――。