Snow Man、カルビー「クリスプ」新CMで会社員に！ 目黒蓮もナレーションで出演
Snow Manが、カルビーの成型ポテトチップス「クリスプ」のCMに出演。新テレビCM「クリスプ商事の日常」篇（15秒）が、8月3日より全国で放送される。
【動画】Snow Manが「クリスプ商事」に勤める個性豊かな面々に！ カルビー「クリスプ」新テレビCM「クリスプ商事の日常」篇
“ザクッ”とした食感が特長の、カルビーの成型ポテトチップス「クリスプ」のCMキャラクターを務めるSnow Man。
新テレビCM「クリスプ商事の日常」篇では、ブルーを基調としたスタイリッシュな室内が印象的な「クリスプ商事」を舞台に、社長役を岩本照、社長を支える秘書役を深澤辰哉、部長役を渡辺翔太、営業担当役を向井康二、経理担当役を阿部亮平、新入社員役をラウール、広報担当「さく美」役を佐久間大介、エレガントな清掃員「涼子さん」役を宮舘涼太が演じ、そして目黒蓮もナレーションで出演。
CM撮影後のインタビューで、「こんな会社があったらすごく楽しく、いい仕事ができる！」と深澤が語ったように、個性豊かなキャラクターたちが勢ぞろいする「クリスプ商事」のチームワーク、“ザクッとハッピー”の掛け声で、クリスプを食べながらどんな日もごきげんに過ごす日常風景が映し出されている。
またリニューアルオープンした「クリスプ」のブランドサイトでは、全国でのテレビ放送に先駆けて、新CMを公開するほか、新CMの撮影の様子を紹介するメイキング映像や、クリスプ商事社員たちの組織図も公開。さらに、9月中旬にはテレビCMのスピンオフストーリーであるWebCM「みんなでクリスプ会議」篇も公開予定だ。
「クリスプ商事の日常」篇の撮影は、スタジオ内に作られた、ブルーを基調としたスタイリッシュなオフィスを再現したセットの中で行われた。岩本、深澤、渡辺、向井、阿部、ラウールが、それぞれのキャラクターを生かした個性豊かな面々に。なかでも、女性役を演じた佐久間と宮舘に対しては、「（二人が）楽屋に入ってきた時に、自分が入る部屋を間違えたかと思うくらいのクオリティー」と阿部が賞すると、メンバーから「確かに！」と声が上がった。
愛嬌たっぷりなキャラクターの「さく美」を演じた佐久間に対し、社内の憧れの的という設定の「涼子さん」役を演じた宮舘に「涼子はどんな役？」と質問が飛ぶと、「清掃員です。…か、うちの母親！」と宮舘。「似てる！」とスタジオ内はハッピーな笑い声であふれかえった。
ちなみに阿部が演じてみたい役は、「社長」のイントネーションにすらタイパを追求する、西の営業魂を宿した営業担当の向井。「ホシ型クリスプ」をよく見つけるというラッキーな設定も羨ましがられていた。一方、ラウールが演じてみたいのは清掃員の「涼子さん」。「中学時代に雑巾がけで床をツルピカに磨きすぎて、眩しいって苦情がきたことある」と独特のエピソードを披露していた。
軽快でテンポのよい掛け合いが特徴の新CM「クリスプ商事の日常」篇。リハーサルでは、和気あいあいとした雰囲気の中でも、メンバー同士で声を掛け合い、タイミングの確認を行うなど、チームワークのよさを遺憾無く発揮するメンバーたち。阿部は演技中ずっと、社員証の代わりに下げた電卓を叩くという経理っぷり。「さく美」役の佐久間は、渾身の「バレた！」を披露。スタッフからも「かわいい！」と思わず声が上がった。
それぞれが「クリスプ商事」の社員になりきり、撮影も順調。「それぞれのキャラクターがすごく個性豊かで、こんな会社があったら、すごく楽しく、いい仕事ができるんじゃないかと思います」と秘書役を演じた深澤。一方、逃走しようとする新入社員役・ラウールのポーズにみんなでつっこんだり、満を持して宮舘演じる「涼子さん」が「ザクッとハッピー？」と登場するシーンでは、その佇まいに思わず笑ってしまう渡辺の姿も。
社長役の岩本が「（撮影中）みんなで笑いあっている時間が多くて、このCMを見てくれる人が、クリスプも食べて、一緒にハッピーになってくれたらいいなと思います」と話してくれると、「社長！ ありがとうございます！」と社員（＝Snow Manのメンバー）から次々と声が上がった。
CM後半の「クリスプ」の実食シーンでは、それまでの賑やかな掛け合いから一転し、食べてごきげんになる表情を、全員が真剣に表現しながら撮影に臨んだ。カメラが回ると、それぞれの役柄に合わせた個性的で魅力的なポーズを披露。静まり返ったスタジオ内に、メンバーたちが「クリスプ」を口にした瞬間の「パリッ」「ザクッ」という軽快で小気味のよい音が響きわたり、その美しくおいしそうなサウンドにスタッフからも感嘆の声が上がった。
なかでも阿部、ラウールの実食シーンでは、スタッフから拍手が湧き上がるほどの上手な「ザクッ」が繰り出され、阿部自身からも思わずサムアップが出てしまうくらい会心の出来映えとなった。
Snow Manが出演するカルビー「クリスプ」新テレビCM「クリスプ商事の日常」篇は、8月3日より放送。
【動画】Snow Manが「クリスプ商事」に勤める個性豊かな面々に！ カルビー「クリスプ」新テレビCM「クリスプ商事の日常」篇
“ザクッ”とした食感が特長の、カルビーの成型ポテトチップス「クリスプ」のCMキャラクターを務めるSnow Man。
新テレビCM「クリスプ商事の日常」篇では、ブルーを基調としたスタイリッシュな室内が印象的な「クリスプ商事」を舞台に、社長役を岩本照、社長を支える秘書役を深澤辰哉、部長役を渡辺翔太、営業担当役を向井康二、経理担当役を阿部亮平、新入社員役をラウール、広報担当「さく美」役を佐久間大介、エレガントな清掃員「涼子さん」役を宮舘涼太が演じ、そして目黒蓮もナレーションで出演。
またリニューアルオープンした「クリスプ」のブランドサイトでは、全国でのテレビ放送に先駆けて、新CMを公開するほか、新CMの撮影の様子を紹介するメイキング映像や、クリスプ商事社員たちの組織図も公開。さらに、9月中旬にはテレビCMのスピンオフストーリーであるWebCM「みんなでクリスプ会議」篇も公開予定だ。
「クリスプ商事の日常」篇の撮影は、スタジオ内に作られた、ブルーを基調としたスタイリッシュなオフィスを再現したセットの中で行われた。岩本、深澤、渡辺、向井、阿部、ラウールが、それぞれのキャラクターを生かした個性豊かな面々に。なかでも、女性役を演じた佐久間と宮舘に対しては、「（二人が）楽屋に入ってきた時に、自分が入る部屋を間違えたかと思うくらいのクオリティー」と阿部が賞すると、メンバーから「確かに！」と声が上がった。
愛嬌たっぷりなキャラクターの「さく美」を演じた佐久間に対し、社内の憧れの的という設定の「涼子さん」役を演じた宮舘に「涼子はどんな役？」と質問が飛ぶと、「清掃員です。…か、うちの母親！」と宮舘。「似てる！」とスタジオ内はハッピーな笑い声であふれかえった。
ちなみに阿部が演じてみたい役は、「社長」のイントネーションにすらタイパを追求する、西の営業魂を宿した営業担当の向井。「ホシ型クリスプ」をよく見つけるというラッキーな設定も羨ましがられていた。一方、ラウールが演じてみたいのは清掃員の「涼子さん」。「中学時代に雑巾がけで床をツルピカに磨きすぎて、眩しいって苦情がきたことある」と独特のエピソードを披露していた。
軽快でテンポのよい掛け合いが特徴の新CM「クリスプ商事の日常」篇。リハーサルでは、和気あいあいとした雰囲気の中でも、メンバー同士で声を掛け合い、タイミングの確認を行うなど、チームワークのよさを遺憾無く発揮するメンバーたち。阿部は演技中ずっと、社員証の代わりに下げた電卓を叩くという経理っぷり。「さく美」役の佐久間は、渾身の「バレた！」を披露。スタッフからも「かわいい！」と思わず声が上がった。
それぞれが「クリスプ商事」の社員になりきり、撮影も順調。「それぞれのキャラクターがすごく個性豊かで、こんな会社があったら、すごく楽しく、いい仕事ができるんじゃないかと思います」と秘書役を演じた深澤。一方、逃走しようとする新入社員役・ラウールのポーズにみんなでつっこんだり、満を持して宮舘演じる「涼子さん」が「ザクッとハッピー？」と登場するシーンでは、その佇まいに思わず笑ってしまう渡辺の姿も。
社長役の岩本が「（撮影中）みんなで笑いあっている時間が多くて、このCMを見てくれる人が、クリスプも食べて、一緒にハッピーになってくれたらいいなと思います」と話してくれると、「社長！ ありがとうございます！」と社員（＝Snow Manのメンバー）から次々と声が上がった。
CM後半の「クリスプ」の実食シーンでは、それまでの賑やかな掛け合いから一転し、食べてごきげんになる表情を、全員が真剣に表現しながら撮影に臨んだ。カメラが回ると、それぞれの役柄に合わせた個性的で魅力的なポーズを披露。静まり返ったスタジオ内に、メンバーたちが「クリスプ」を口にした瞬間の「パリッ」「ザクッ」という軽快で小気味のよい音が響きわたり、その美しくおいしそうなサウンドにスタッフからも感嘆の声が上がった。
なかでも阿部、ラウールの実食シーンでは、スタッフから拍手が湧き上がるほどの上手な「ザクッ」が繰り出され、阿部自身からも思わずサムアップが出てしまうくらい会心の出来映えとなった。
Snow Manが出演するカルビー「クリスプ」新テレビCM「クリスプ商事の日常」篇は、8月3日より放送。