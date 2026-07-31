『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年記念上映が決定 シリーズ初の応援上映も！
公開25周年を記念し、8月28日より1週間限定で劇場公開される「ハリー・ポッター」シリーズ第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』（2001）。ハリー・ポッターの誕生日である本日7月31日、数量限定入場者特典の配布と、シリーズ初となる応援上映の開催が決定した。
【写真】25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』限定入場者特典ステッカー
今回の記念上映は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝う世界的なアニバーサリーイベント“バック・トゥ・ホグワーツ”の期間に合わせ、世界的に実施される一大プロジェクトの一環。
上映フォーマットには、映画の世界へ完璧に没入できるIMAXに加え、最高峰の映像・音響を誇るDolby Cinema（ドルビーシネマ）、五感を刺激する体験型上映の4D（MX4D／4DX）といった、人気のプレミアムラージフォーマットを網羅。
さらに、本編終了後には、初公開となる約12分のボーナスメイキング映像を上映。主要キャストとスタッフが、舞台裏映像に合わせて映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の企画開発や撮影当時を振り返る内容となっている。
ハリー・ポッターの誕生日である本日7月31日、上映館にて数量限定入場者特典の配布と、シリーズ初となる応援上映「25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』〜ホグワーツ入学！応援上映〜」の開催が決定。
配布される特典は、25周年記念再上映のために制作された本国オリジナル版ビジュアルをデザインした特製ステッカー。ハリーがオリバンダーの店で杖に選ばれ魔法に出会った名シーンと、ホグワーツへ向かう生徒たちを印象的に描いたものとなっている。
さらに、「ハリー・ポッター」のシリーズの魔法の世界を体験できる没入型エンターテイメント施設、ワーナー ブラザース スタジオツアー 東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッターでは、8月28日から9月30日まで、この入場者特典ステッカーの提示で大人気のバタービールミニサンデーをプレゼントする「映画を見て、スタジオツアー東京へ行こう！」キャンペーンを実施。配布場所は、スタジオツアー東京内のフロッグカフェ。入場特典ステッカーを持っていて、スタジオツアー東京の有料入場チケットを購入した人が対象となる（なくなり次第終了）。
「25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』〜ホグワーツ入学！応援上映〜」の上映フォーマットは2D吹替版となり、8月28日にTOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ名古屋栄の5劇場で開催される。詳細な上映時間帯やチケット販売方法については、後日改めて発表される予定。当日はお気に入りの寮のコスチュームを身に着けたり、呪文を一緒に唱えたりといった、発声OK、グッズ着用OK。映画本編の開始にも呪文が必要で、カウントダウンに合わせて全員で「ルーモス！」の呪文を唱えると、スクリーンに光が灯って上映開始となる。
25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』は、8月28日より1週間限定上映（上映フォーマットは2D吹替版、IMAX3D吹替版、Dolby Cinema3D字幕版、4DX3D吹替版、MX4D3D吹替版）。
【写真】25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』限定入場者特典ステッカー
今回の記念上映は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝う世界的なアニバーサリーイベント“バック・トゥ・ホグワーツ”の期間に合わせ、世界的に実施される一大プロジェクトの一環。
さらに、本編終了後には、初公開となる約12分のボーナスメイキング映像を上映。主要キャストとスタッフが、舞台裏映像に合わせて映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の企画開発や撮影当時を振り返る内容となっている。
ハリー・ポッターの誕生日である本日7月31日、上映館にて数量限定入場者特典の配布と、シリーズ初となる応援上映「25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』〜ホグワーツ入学！応援上映〜」の開催が決定。
配布される特典は、25周年記念再上映のために制作された本国オリジナル版ビジュアルをデザインした特製ステッカー。ハリーがオリバンダーの店で杖に選ばれ魔法に出会った名シーンと、ホグワーツへ向かう生徒たちを印象的に描いたものとなっている。
さらに、「ハリー・ポッター」のシリーズの魔法の世界を体験できる没入型エンターテイメント施設、ワーナー ブラザース スタジオツアー 東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッターでは、8月28日から9月30日まで、この入場者特典ステッカーの提示で大人気のバタービールミニサンデーをプレゼントする「映画を見て、スタジオツアー東京へ行こう！」キャンペーンを実施。配布場所は、スタジオツアー東京内のフロッグカフェ。入場特典ステッカーを持っていて、スタジオツアー東京の有料入場チケットを購入した人が対象となる（なくなり次第終了）。
「25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』〜ホグワーツ入学！応援上映〜」の上映フォーマットは2D吹替版となり、8月28日にTOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ名古屋栄の5劇場で開催される。詳細な上映時間帯やチケット販売方法については、後日改めて発表される予定。当日はお気に入りの寮のコスチュームを身に着けたり、呪文を一緒に唱えたりといった、発声OK、グッズ着用OK。映画本編の開始にも呪文が必要で、カウントダウンに合わせて全員で「ルーモス！」の呪文を唱えると、スクリーンに光が灯って上映開始となる。
25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』は、8月28日より1週間限定上映（上映フォーマットは2D吹替版、IMAX3D吹替版、Dolby Cinema3D字幕版、4DX3D吹替版、MX4D3D吹替版）。