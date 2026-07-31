イギリスでは政府がテロ組織に認定した親パレスチナ団体を支持しただけで逮捕されます。これに抗議する人々が裁判所前に集まり、警察官の前であえて団体への支持を表明して100人以上が逮捕されました。

【映像】警察官に連行されるデモの参加者ら

立田祥久リポート「言論の自由を求める人たちがロンドンの裁判所の前に集まりパレスチナの旗を掲げています。警察も駆け付け物々しい雰囲気になっています」

30日にデモを開催したのはイギリスを拠点とする親パレスチナ団体「パレスチナアクション」の支持者や、言論の自由を訴える人々です。

パレスチナアクションは去年7月、所属メンバーが空軍基地で軍用機にスプレーを吹きかけたことなどを理由にイギリス政府から「テロ組織」に認定されました。

以降、この団体への支持を表明した数千人が逮捕されていて、デモの参加者はこれに抗議の声を上げました。

デモ参加者「私は以前、逮捕されたことがあります。国家がこんなばかげた規制に税金を費やすべきではないと考え自ら進んで逮捕されたのです」

デモ参加者「パレスチナアクションはテロリストではありません。真のテロリストは人々の家を焼き打ちしているイスラエルの入植者です」

ロンドン警視庁によりますと、この日のデモではパレスチナアクションを支持すると主張した人々ら117人が新たに逮捕されたということです。（ANNニュース）