「どんな時も、一緒。」――ブラッド・ピット主演『ハート・オブ・ビースト』ティザービジュアル＆特報解禁
ブラッド・ピット主演の映画『ハート・オブ・ビースト』より、ティザービジュアルと特報映像が解禁された。
【動画】一人の男と愛犬の絆が胸に迫る『ハート・オブ・ビースト』特報映像
大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人と義足の元偵察犬が、バディとして互いを支え合いながら「生きて、マイホームに還る」ために歩みを共にする“絆”を真正面から描く本作。人間を寄せ付けない“魔の領域”＜ハート・オブ・ビースト＞は、脅威として立ちはだかりながら、その地に取り残された人間と犬の、言葉を超えた信頼関係と、生きる希望をあぶり出していく。監督は、ブラッドと『フューリー』（2014）以来の再タッグとなるデヴィッド・エアー。
このたび解禁されたティザービジュアルは、退役軍人のジェームズ（ブラッド・ピット）と、その愛犬である退役軍用偵察犬オーディンの精悍（せいかん）な面持ちが印象的なもの。添えられた「生きて、マイホームへ還ろう。」という力強いコピーは、彼らの揺るぎない決意を表しており、壮大な自然を背景に紡がれる壮絶かつ感動の物語を予感させる。
特報映像には、かつて訓練場でともに過ごした姿に加え、アラスカの大自然で見せるさまざまな表情を凝縮。キャンプ場で火を囲み、清流で釣りに興じる穏やかな日常から、険しい雪山の山頂を踏破し、草原を駆け抜ける様子まで、常に寄り添い合う二人の姿が映し出される。
軍役時代から現在に至るまで、さまざまな場所や時間を共有してきた彼ら。「どんな時も、一緒。」という言葉通り、“バディ”としての深い繋がりで結ばれた二人の歩みが、情感豊かに切り取られている。
さらに、ムビチケ前売券の発売が決定。7月31日からムビチケ前売券（オンライン）とムビチケ前売券（コンビニ）が発売となり、オンライン券購入特典にはオリジナル壁紙がつく。8月14日からはムビチケ前売券（カード）の販売も開始される。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。
【動画】一人の男と愛犬の絆が胸に迫る『ハート・オブ・ビースト』特報映像
大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人と義足の元偵察犬が、バディとして互いを支え合いながら「生きて、マイホームに還る」ために歩みを共にする“絆”を真正面から描く本作。人間を寄せ付けない“魔の領域”＜ハート・オブ・ビースト＞は、脅威として立ちはだかりながら、その地に取り残された人間と犬の、言葉を超えた信頼関係と、生きる希望をあぶり出していく。監督は、ブラッドと『フューリー』（2014）以来の再タッグとなるデヴィッド・エアー。
特報映像には、かつて訓練場でともに過ごした姿に加え、アラスカの大自然で見せるさまざまな表情を凝縮。キャンプ場で火を囲み、清流で釣りに興じる穏やかな日常から、険しい雪山の山頂を踏破し、草原を駆け抜ける様子まで、常に寄り添い合う二人の姿が映し出される。
軍役時代から現在に至るまで、さまざまな場所や時間を共有してきた彼ら。「どんな時も、一緒。」という言葉通り、“バディ”としての深い繋がりで結ばれた二人の歩みが、情感豊かに切り取られている。
さらに、ムビチケ前売券の発売が決定。7月31日からムビチケ前売券（オンライン）とムビチケ前売券（コンビニ）が発売となり、オンライン券購入特典にはオリジナル壁紙がつく。8月14日からはムビチケ前売券（カード）の販売も開始される。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。