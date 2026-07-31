ゲンジブ小泉光咲×四坂亮翔W主演『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』OP映像公開！
「原因は自分にある。」の小泉光咲と四坂亮翔がダブル主演する8月10日スタートのドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』（読売テレビ／毎週月曜25時29分）より、オープニング映像が先行公開された。
【動画】OP主題歌は龍宮城「愛愛愛なんて」 ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』OP映像
原作は、人気BL『みなと商事コインランドリー』を手掛けた椿ゆずの同名小説。ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』や『25時、赤坂で』などの話題作を手掛けたクリエーターチームが集結した、ノンストップ青春ボーイズラブコメディだ。
本日公開されたドラマオープニング映像では、ドラマのオープニング主題歌・龍宮城「愛愛愛なんて」のキャッチーなメロディーに乗せて、屋上で鈴木（小泉）と芹沢（四坂）、竹内（木村魁希）、佐伯（田中笑太郎）、岩崎（葉山侑樹）が「わっしょい！」と歌うシーンから始まり、水鉄砲やテーブルサッカー、バスケットボールで5人が遊ぶ場面が切り取られている。
鈴木と芹沢が見つめあうシーンや少し距離をとり背中合わせで座るシーンも織り交ぜられており、二人の関係がどのように近づいていくのかが気になる映像となっている。
ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』は、読売テレビにて8月10日より毎週月曜25時29分放送。
【動画】OP主題歌は龍宮城「愛愛愛なんて」 ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』OP映像
原作は、人気BL『みなと商事コインランドリー』を手掛けた椿ゆずの同名小説。ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』や『25時、赤坂で』などの話題作を手掛けたクリエーターチームが集結した、ノンストップ青春ボーイズラブコメディだ。
鈴木と芹沢が見つめあうシーンや少し距離をとり背中合わせで座るシーンも織り交ぜられており、二人の関係がどのように近づいていくのかが気になる映像となっている。
ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』は、読売テレビにて8月10日より毎週月曜25時29分放送。