【PrimeVideo】2026年8月の新着作品：「踊る」＆織田裕二関連作品、『TOKYOタクシー』『MER 南海ミッション』、仮面ライダー作品など
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■映画（日本）
8月1日（土）
『アマルフィ 女神の報酬』
『アンダルシア 女神の報復』
『嘘八百』
『嘘八百 京町ロワイヤル』
『嘘八百 なにわ夢の陣』
『夏の砂の上』
『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の３日間！』
『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』
『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ！』
『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』
『交渉人 真下正義』
『容疑者 室井慎次』
『#マンホール』
8月10日（月）
『TOKYOタクシー』 ＊見放題独占配信
8月12日（水）
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』 ＊見放題独占配信
8月14日（金）
Prime Original『ミステリー・アリーナ』 ＊独占配信
8月19日（水）
『逃走中 THE MOVIE』
8月29日（土）
『ゴーゴー仮面ライダー』
『仮面ライダー対ショッカー』
『仮面ライダー対じごく大使』
『仮面ライダーV３』
『仮面ライダーV３対デストロン怪人』
『仮面ライダーX』
『五人ライダー対キングダーク』
『仮面ライダーアマゾン』
『仮面ライダーストロンガー』
『仮面ライダー 8人ライダーVS銀河王』
『仮面ライダースーパー１』
『仮面ライダーBLACK 鬼ヶ島へ急行せよ』
『仮面ライダーBLACK 恐怖！悪魔峠の怪人館』
『仮面ライダー世界に駆ける』
『真・仮面ライダー序章』
『仮面ライダーZO』
『仮面ライダーJ』
『仮面ライダーワールド』
『仮面ライダーアギト PROJECT G４』
『仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL』
『仮面ライダー５５５（ファイズ） パラダイス・ロスト』
『劇場版 仮面ライダー剣（ブレイド） MISSING ACE』
『劇場版 仮面ライダーヒビキ（響鬼）と7人の戦鬼』
『仮面ライダー THE FIRST』
『劇場版 仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE』
『劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生！』
『仮面ライダー THE NEXT』
『劇場版 仮面ライダー電王＆キバ クライマックス刑事（デカ）』
『劇場版 仮面ライダーキバ 魔界城の王』
『劇場版 さらば仮面ライダー電王 ファイナル・カウントダウン』
『劇場版 超・仮面ライダー電王＆ディケイド NEOジェネレーションズ 鬼ヶ島の戦艦』
『劇場版仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー』
『仮面ライダー×仮面ライダー W＆ディケイドMOVIE大戦2010』
『仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー THE MOVIE 超・電王トリロジー EPISODE RED ゼロのスタートウィンクル』
『仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー THE MOVIE 超・電王トリロジー EPISODE BLUE 派遣イマジンはNEWトラル』
『仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー THE MOVIE 超・電王トリロジー EPISODE YELLOW お宝DEエンド・パイレーツ』
『仮面ライダーW（ダブル） FOREVER AtoZ／運命のガイアメモリ』
『仮面ライダー×仮面ライダー オーズ＆ダブル feat．スカル MOVIE大戦CORE』
『オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー』
『仮面ライダーW（ダブル） RETURNS 仮面ライダーアクセル』
『仮面ライダーW（ダブル） RETURNS 仮面ライダーエターナル』
『劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と２１のコアメダル』
『仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ＆オーズ MOVIE大戦 MEGA MAX』
『仮面ライダー×スーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦』
『仮面ライダーフォーゼ THE MOVIE みんなで宇宙キターッ！』
『仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード＆フォーゼ MOVIE大戦アルティメイタム』
『仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z』
『劇場版 仮面ライダーウィザード イン マジックランド』
『仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武＆ウィザード 天下分け目の戦国MOVIE大合戦』
『平成ライダー対昭和ライダー 仮面ライダー大戦feat．スーパー戦隊』
『劇場版 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦！黄金の果実争奪杯！』
『仮面ライダー×仮面ライダー ドライブ＆鎧武 MOVIE大戦フルスロットル』
『スーパーヒーロー大戦GP 仮面ライダー３号』
『鎧武／ガイム外伝 仮面ライダー斬月／仮面ライダーバロン』
『劇場版 仮面ライダードライブ サプライズ・フューチャー』
『鎧武／ガイム外伝 仮面ライダーデューク／仮面ライダーナックル』
『仮面ライダー×仮面ライダー ゴースト＆ドライブ 超MOVIE大戦ジェネシス』
『仮面ライダー１号』
『ドライブサーガ 仮面ライダーチェイサー』
『劇場版 仮面ライダーゴースト 100の眼魂とゴースト運命の瞬間』
『ドライブサーガ 仮面ライダーマッハ/仮面ライダーハート』
『仮面ライダー平成ジェネレーションズ Dr．パックマン対エグゼイド＆ゴーストwithレジェンドライダー』
『仮面ライダー×スーパー戦隊 超スーパーヒーロー大戦』
『ゴーストRE：BIRTH 仮面ライダースペクター』
『劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング』
『仮面ライダー平成ジェネレーションズFINAL ビルド＆エグゼイドwithレジェンドライダー』
『仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング 仮面ライダーブレイブ＆スナイプ』
『仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング 仮面ライダーパラドクスwithポッピー』
『仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング 仮面ライダーゲンムVSレーザー』
『劇場版 仮面ライダーアマゾンズ Season１ 覚醒』
『劇場版 仮面ライダーアマゾンズ Season２ 輪廻』
『仮面ライダーアマゾンズ THE MOVIE 最後ノ審判』
『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』
『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』
『ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ』
『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』
『ビルド NEW WORLD 仮面ライダーグリス』
『仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション』
『仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ』
『仮面ライダー電王 プリティ電王とうじょう！』
『劇場短編 仮面ライダーセイバー 不死鳥の剣士と破滅の本』
『劇場版 仮面ライダーゼロワン REAL×TIME』
『ゼロワン Others 仮面ライダー滅亡迅雷』
『劇場版 仮面ライダーリバイス』
『セイバー+ゼンカイジャー スーパーヒーロー戦記』
『ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン＆バルキリー』
『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』
『仮面ライダーセイバー 深罪の三重奏』
『仮面ライダーオーズ 10th 復活のコアメダル』
『劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア』
『仮面ライダーギーツ×リバイス MOVIEバトルロワイヤル』
『リバイスForward 仮面ライダーライブ＆エビル＆デモンズ』
『映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』
『仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード＆ギーツ 最強ケミー★ガッチャ大作戦』
『仮面ライダー５５５（ファイズ） 20th パラダイス・リゲインド』
『仮面ライダーギーツ ジャマト・アウェイキング』
『映画 仮面ライダーガッチャード ザ・フューチャー・デイブレイク』
『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS／ホッパー１のはるやすみ』
■映画（海外）
8月1日（土）
『レディ・プレイヤー１』
8月2日（日）
『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』
『ミッドナイト・イン・パリ』
8月6日（木）
『型破りな教室』
8月21日（金）
『リボルバー』
『ロングウォーク』 ＊独占配信
8月26日（水）
Prime Original『ラスト･サンライズ』（The Last Sunrise／アメリカ） ＊独占配信
8月29日（土）
『ファイブ･ナイツ・アット・フレディーズ２』 ＊見放題最速配信
■映画（韓国）
8月1日（土）
『スイッチ 人生最高の贈り物』
■アニメ映画（日本）
8月1日（土）
『化け猫あんずちゃん』
8月3日（月）
『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』
8月7日（金）
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』 ＊独占配信
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［前編］始まりの物語』
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［後編］永遠の物語』
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［新編］叛逆の物語』
8月29日（土）
『仮面ライダーSD』
■アニメ映画（海外）
8月14日（金）
『パウ・パトロールザ・マイティ・ムービー』
■テレビドラマ（日本）
8月1日（土）
『家電侍』
『かりあげクン』
『社畜人ヤブー』
『十角館の殺人』
『ヒガンバナ〜女たちの犯罪ファイル〜』
『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課〜』
『牡丹と薔薇』
『三笠のキングと、あと数人』
8月10日（月）
『OLヴィジュアル系』
『OLヴィジュアル系 Second Season』
『OLヴィジュアル系 ソウル大作戦！？』
『OLヴィジュアル系 完結編』
8月14日（金）
『ストロボ・エッジ』 Season１
『ストロボ・エッジ』 Season２
8月21日（金）
『架空OL日記』
『降り積もれ孤独な死よ』
8月26日（水）
ドラマ10『しあわせは食べて寝て待て』
特集ドラマ『しあわせは食べて寝て待て〜早春の養生編〜』
8月29日（土）
『仮面ライダー』
『仮面ライダーV３』
『仮面ライダーX』
『仮面ライダーアマゾン』
『仮面ライダーストロンガー』
『全員集合！7人の仮面ライダー！！』
『仮面ライダー（新）』
『仮面ライダースーパー１』
『10号誕生！仮面ライダー全員集合！！』
『これが仮面ライダーBLACKだ！！』
『仮面ライダーBLACK』
『仮面ライダーBLACK RX』
『仮面ライダークウガ』
『仮面ライダークウガ 新春スペシャル』
『仮面ライダーアギト』
『仮面ライダーアギト スペシャル 新たなる変身』
『仮面ライダー龍騎』
『仮面ライダー龍騎 13RIDERS』（未放送バージョン）
『仮面ライダー５５５』
『仮面ライダー剣』
『仮面ライダー響鬼』
『仮面ライダーカブト』
『仮面ライダー電王』
『仮面ライダーキバ』
『仮面ライダーディケイド』
『仮面ライダーW』
『仮面ライダーオーズ／OOO』
『仮面ライダーフォーゼ』
『仮面ライダーウィザード』
『仮面ライダーフォーゼ クライマックスエピソード』31話・32話ディレクターズカット版
『仮面ライダー鎧武／ガイム』
『仮面ライダードライブ』
『仮面ライダーゴースト』
『仮面ライダーアマゾンズ』
『仮面ライダーエグゼイド』
『仮面ライダーアマゾンズ』シーズン２
『仮面ライダービルド』
『仮面ライダージオウ』
『RIDER TIME 仮面ライダー龍騎』
『仮面ライダーゼロワン』
『仮面ライダーセイバー』
『仮面ライダーセイバースピンオフ 剣士列伝』
『RIDER TIME 仮面ライダーディケイドVSジオウ ディケイド館のデス・ゲーム』
『RIDER TIME 仮面ライダージオウVSディケイド ７人のジオウ！』
『仮面ライダーリバイス』
『仮面ライダーリバイス The Mystery』
スペシャル時代劇『銭形平次』
8月30日（日）
土曜ドラマ『リラの花咲くけものみち』
土曜ドラマ『リラの花咲くけものみち２』
■テレビドラマ（TBS）
8月1日（土）
『99.9 -刑事専門弁護士-』
『99.9 -刑事専門弁護士- SEASONII』
『99.9 -刑事専門弁護士- 完全新作SP新たな出会い篇〜映画公開前夜祭〜』
『サラリーマン金太郎』
『新参者』
『"新参者"加賀恭一郎｢眠りの森｣』
『赤い指〜「新参者」加賀恭一郎再び！』
『レジデント〜5人の研修医』
8月8日（土）
『仰げば尊し』
『うぬぼれ刑事』
『集団左遷!!』
『聖者の行進』
『チア☆ダン』
『ブラザー・トラップ』
『流星ワゴン』
8月15日（土）
『池袋ウエストゲートパーク』
『池袋ウエストゲートパーク』 「SOUPの回」
『木更津キャッツアイ』
『世界の中心で、愛をさけぶ』
『世界の中心で、愛をさけぶ特別編〜17年目の卒業〜』
『タイヨウのうた』
『小さな巨人』
『特上カバチ!!』
『不適切にもほどがある！』
『わたし､定時で帰ります｡』
8月27日（木）
『さっちゃん、僕は。』
■テレビドラマ（海外）
8月5日（水）
Prime Original『スターリング･ポイント あの夏、あの島で』（Sterling Point／アメリカ） ＊独占配信
8月12日（水）
Prime Original『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』（Reacher／アメリカ）シーズン4 ＊独占配信
■テレビドラマ（アジア）
8月1日（土）
『女子万歳』（韓国）
『シルバーベルが鳴ったら』（韓国）
『千年の愛』（韓国）
『チョアチョア』（韓国）
『将軍家の末息子』（中国）
『小説の向こう側』（中国）
『雪上恋歌 〜天に刻まれた悠久の愛〜』（中国）
『花ざかりのプリンセス』（中国）
8月5日（水）
『思美人〜戦国の世に散った永遠の愛〜』（中国）
8月12日（水）
『明日もスンリ！』（韓国）
『明日なき皇子の救世主は運命のプリンセス』（中国）
『嵐の女』（韓国）
『金よ出てこい、コンコン』（韓国）
『大祚榮』（韓国）
『大王世宗』（韓国）
8月19日（水）
『香華の誓い』（中国）
8月26日（水）
『藍雲記〜月下の刃は愛を抱いて〜』（中国）
■テレビアニメ（日本）
8月1日（土）
『もちもちパンパカパンツ ＊見放題独占配信』
8月3日（月）
『タッチ
『魔法少女まどか☆マギカ』
8月21日（金）
『NARUTO‐ナルト‐』
『NARUTO-ナルト- 疾風伝』
■ドキュメンタリー
8月20日（木）
Prime Original『ノバク･ジョコビッチ：冬の狼』（Novak Djokovic: The Wolf In Winter／アメリカ）＊独占配信
■バラエティー（日本）
8月12日（水）
『太田上田』
8月18日（火）
『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』
8月28日（金）
Prime Original『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』シーズン2 ＊独占配信
■スポーツ
8月5日（水）
『独占密着 9.27 PRIME VIDEO BOXING 16 WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真 vs 那須川天心 2』 ＊独占配信
8月28日（金）
『#4 MLB NEXT PITCH』 ＊独占配信
【画像】この記事に関連する個別写真
■映画（日本）
8月1日（土）
『アマルフィ 女神の報酬』
『アンダルシア 女神の報復』
『嘘八百』
『嘘八百 京町ロワイヤル』
『嘘八百 なにわ夢の陣』
『夏の砂の上』
『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の３日間！』
『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』
『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ！』
『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』
『交渉人 真下正義』
『容疑者 室井慎次』
『#マンホール』
『TOKYOタクシー』 ＊見放題独占配信
8月12日（水）
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』 ＊見放題独占配信
8月14日（金）
Prime Original『ミステリー・アリーナ』 ＊独占配信
8月19日（水）
『逃走中 THE MOVIE』
8月29日（土）
『ゴーゴー仮面ライダー』
『仮面ライダー対ショッカー』
『仮面ライダー対じごく大使』
『仮面ライダーV３』
『仮面ライダーV３対デストロン怪人』
『仮面ライダーX』
『五人ライダー対キングダーク』
『仮面ライダーアマゾン』
『仮面ライダーストロンガー』
『仮面ライダー 8人ライダーVS銀河王』
『仮面ライダースーパー１』
『仮面ライダーBLACK 鬼ヶ島へ急行せよ』
『仮面ライダーBLACK 恐怖！悪魔峠の怪人館』
『仮面ライダー世界に駆ける』
『真・仮面ライダー序章』
『仮面ライダーZO』
『仮面ライダーJ』
『仮面ライダーワールド』
『仮面ライダーアギト PROJECT G４』
『仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL』
『仮面ライダー５５５（ファイズ） パラダイス・ロスト』
『劇場版 仮面ライダー剣（ブレイド） MISSING ACE』
『劇場版 仮面ライダーヒビキ（響鬼）と7人の戦鬼』
『仮面ライダー THE FIRST』
『劇場版 仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE』
『劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生！』
『仮面ライダー THE NEXT』
『劇場版 仮面ライダー電王＆キバ クライマックス刑事（デカ）』
『劇場版 仮面ライダーキバ 魔界城の王』
『劇場版 さらば仮面ライダー電王 ファイナル・カウントダウン』
『劇場版 超・仮面ライダー電王＆ディケイド NEOジェネレーションズ 鬼ヶ島の戦艦』
『劇場版仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー』
『仮面ライダー×仮面ライダー W＆ディケイドMOVIE大戦2010』
『仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー THE MOVIE 超・電王トリロジー EPISODE RED ゼロのスタートウィンクル』
『仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー THE MOVIE 超・電王トリロジー EPISODE BLUE 派遣イマジンはNEWトラル』
『仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー THE MOVIE 超・電王トリロジー EPISODE YELLOW お宝DEエンド・パイレーツ』
『仮面ライダーW（ダブル） FOREVER AtoZ／運命のガイアメモリ』
『仮面ライダー×仮面ライダー オーズ＆ダブル feat．スカル MOVIE大戦CORE』
『オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー』
『仮面ライダーW（ダブル） RETURNS 仮面ライダーアクセル』
『仮面ライダーW（ダブル） RETURNS 仮面ライダーエターナル』
『劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と２１のコアメダル』
『仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ＆オーズ MOVIE大戦 MEGA MAX』
『仮面ライダー×スーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦』
『仮面ライダーフォーゼ THE MOVIE みんなで宇宙キターッ！』
『仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード＆フォーゼ MOVIE大戦アルティメイタム』
『仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z』
『劇場版 仮面ライダーウィザード イン マジックランド』
『仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武＆ウィザード 天下分け目の戦国MOVIE大合戦』
『平成ライダー対昭和ライダー 仮面ライダー大戦feat．スーパー戦隊』
『劇場版 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦！黄金の果実争奪杯！』
『仮面ライダー×仮面ライダー ドライブ＆鎧武 MOVIE大戦フルスロットル』
『スーパーヒーロー大戦GP 仮面ライダー３号』
『鎧武／ガイム外伝 仮面ライダー斬月／仮面ライダーバロン』
『劇場版 仮面ライダードライブ サプライズ・フューチャー』
『鎧武／ガイム外伝 仮面ライダーデューク／仮面ライダーナックル』
『仮面ライダー×仮面ライダー ゴースト＆ドライブ 超MOVIE大戦ジェネシス』
『仮面ライダー１号』
『ドライブサーガ 仮面ライダーチェイサー』
『劇場版 仮面ライダーゴースト 100の眼魂とゴースト運命の瞬間』
『ドライブサーガ 仮面ライダーマッハ/仮面ライダーハート』
『仮面ライダー平成ジェネレーションズ Dr．パックマン対エグゼイド＆ゴーストwithレジェンドライダー』
『仮面ライダー×スーパー戦隊 超スーパーヒーロー大戦』
『ゴーストRE：BIRTH 仮面ライダースペクター』
『劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング』
『仮面ライダー平成ジェネレーションズFINAL ビルド＆エグゼイドwithレジェンドライダー』
『仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング 仮面ライダーブレイブ＆スナイプ』
『仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング 仮面ライダーパラドクスwithポッピー』
『仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング 仮面ライダーゲンムVSレーザー』
『劇場版 仮面ライダーアマゾンズ Season１ 覚醒』
『劇場版 仮面ライダーアマゾンズ Season２ 輪廻』
『仮面ライダーアマゾンズ THE MOVIE 最後ノ審判』
『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』
『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』
『ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ』
『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』
『ビルド NEW WORLD 仮面ライダーグリス』
『仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション』
『仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ』
『仮面ライダー電王 プリティ電王とうじょう！』
『劇場短編 仮面ライダーセイバー 不死鳥の剣士と破滅の本』
『劇場版 仮面ライダーゼロワン REAL×TIME』
『ゼロワン Others 仮面ライダー滅亡迅雷』
『劇場版 仮面ライダーリバイス』
『セイバー+ゼンカイジャー スーパーヒーロー戦記』
『ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン＆バルキリー』
『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』
『仮面ライダーセイバー 深罪の三重奏』
『仮面ライダーオーズ 10th 復活のコアメダル』
『劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア』
『仮面ライダーギーツ×リバイス MOVIEバトルロワイヤル』
『リバイスForward 仮面ライダーライブ＆エビル＆デモンズ』
『映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』
『仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード＆ギーツ 最強ケミー★ガッチャ大作戦』
『仮面ライダー５５５（ファイズ） 20th パラダイス・リゲインド』
『仮面ライダーギーツ ジャマト・アウェイキング』
『映画 仮面ライダーガッチャード ザ・フューチャー・デイブレイク』
『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS／ホッパー１のはるやすみ』
■映画（海外）
8月1日（土）
『レディ・プレイヤー１』
8月2日（日）
『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』
『ミッドナイト・イン・パリ』
8月6日（木）
『型破りな教室』
8月21日（金）
『リボルバー』
『ロングウォーク』 ＊独占配信
8月26日（水）
Prime Original『ラスト･サンライズ』（The Last Sunrise／アメリカ） ＊独占配信
8月29日（土）
『ファイブ･ナイツ・アット・フレディーズ２』 ＊見放題最速配信
■映画（韓国）
8月1日（土）
『スイッチ 人生最高の贈り物』
■アニメ映画（日本）
8月1日（土）
『化け猫あんずちゃん』
8月3日（月）
『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』
8月7日（金）
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』 ＊独占配信
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［前編］始まりの物語』
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［後編］永遠の物語』
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［新編］叛逆の物語』
8月29日（土）
『仮面ライダーSD』
■アニメ映画（海外）
8月14日（金）
『パウ・パトロールザ・マイティ・ムービー』
■テレビドラマ（日本）
8月1日（土）
『家電侍』
『かりあげクン』
『社畜人ヤブー』
『十角館の殺人』
『ヒガンバナ〜女たちの犯罪ファイル〜』
『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課〜』
『牡丹と薔薇』
『三笠のキングと、あと数人』
8月10日（月）
『OLヴィジュアル系』
『OLヴィジュアル系 Second Season』
『OLヴィジュアル系 ソウル大作戦！？』
『OLヴィジュアル系 完結編』
8月14日（金）
『ストロボ・エッジ』 Season１
『ストロボ・エッジ』 Season２
8月21日（金）
『架空OL日記』
『降り積もれ孤独な死よ』
8月26日（水）
ドラマ10『しあわせは食べて寝て待て』
特集ドラマ『しあわせは食べて寝て待て〜早春の養生編〜』
8月29日（土）
『仮面ライダー』
『仮面ライダーV３』
『仮面ライダーX』
『仮面ライダーアマゾン』
『仮面ライダーストロンガー』
『全員集合！7人の仮面ライダー！！』
『仮面ライダー（新）』
『仮面ライダースーパー１』
『10号誕生！仮面ライダー全員集合！！』
『これが仮面ライダーBLACKだ！！』
『仮面ライダーBLACK』
『仮面ライダーBLACK RX』
『仮面ライダークウガ』
『仮面ライダークウガ 新春スペシャル』
『仮面ライダーアギト』
『仮面ライダーアギト スペシャル 新たなる変身』
『仮面ライダー龍騎』
『仮面ライダー龍騎 13RIDERS』（未放送バージョン）
『仮面ライダー５５５』
『仮面ライダー剣』
『仮面ライダー響鬼』
『仮面ライダーカブト』
『仮面ライダー電王』
『仮面ライダーキバ』
『仮面ライダーディケイド』
『仮面ライダーW』
『仮面ライダーオーズ／OOO』
『仮面ライダーフォーゼ』
『仮面ライダーウィザード』
『仮面ライダーフォーゼ クライマックスエピソード』31話・32話ディレクターズカット版
『仮面ライダー鎧武／ガイム』
『仮面ライダードライブ』
『仮面ライダーゴースト』
『仮面ライダーアマゾンズ』
『仮面ライダーエグゼイド』
『仮面ライダーアマゾンズ』シーズン２
『仮面ライダービルド』
『仮面ライダージオウ』
『RIDER TIME 仮面ライダー龍騎』
『仮面ライダーゼロワン』
『仮面ライダーセイバー』
『仮面ライダーセイバースピンオフ 剣士列伝』
『RIDER TIME 仮面ライダーディケイドVSジオウ ディケイド館のデス・ゲーム』
『RIDER TIME 仮面ライダージオウVSディケイド ７人のジオウ！』
『仮面ライダーリバイス』
『仮面ライダーリバイス The Mystery』
スペシャル時代劇『銭形平次』
8月30日（日）
土曜ドラマ『リラの花咲くけものみち』
土曜ドラマ『リラの花咲くけものみち２』
■テレビドラマ（TBS）
8月1日（土）
『99.9 -刑事専門弁護士-』
『99.9 -刑事専門弁護士- SEASONII』
『99.9 -刑事専門弁護士- 完全新作SP新たな出会い篇〜映画公開前夜祭〜』
『サラリーマン金太郎』
『新参者』
『"新参者"加賀恭一郎｢眠りの森｣』
『赤い指〜「新参者」加賀恭一郎再び！』
『レジデント〜5人の研修医』
8月8日（土）
『仰げば尊し』
『うぬぼれ刑事』
『集団左遷!!』
『聖者の行進』
『チア☆ダン』
『ブラザー・トラップ』
『流星ワゴン』
8月15日（土）
『池袋ウエストゲートパーク』
『池袋ウエストゲートパーク』 「SOUPの回」
『木更津キャッツアイ』
『世界の中心で、愛をさけぶ』
『世界の中心で、愛をさけぶ特別編〜17年目の卒業〜』
『タイヨウのうた』
『小さな巨人』
『特上カバチ!!』
『不適切にもほどがある！』
『わたし､定時で帰ります｡』
8月27日（木）
『さっちゃん、僕は。』
■テレビドラマ（海外）
8月5日（水）
Prime Original『スターリング･ポイント あの夏、あの島で』（Sterling Point／アメリカ） ＊独占配信
8月12日（水）
Prime Original『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』（Reacher／アメリカ）シーズン4 ＊独占配信
■テレビドラマ（アジア）
8月1日（土）
『女子万歳』（韓国）
『シルバーベルが鳴ったら』（韓国）
『千年の愛』（韓国）
『チョアチョア』（韓国）
『将軍家の末息子』（中国）
『小説の向こう側』（中国）
『雪上恋歌 〜天に刻まれた悠久の愛〜』（中国）
『花ざかりのプリンセス』（中国）
8月5日（水）
『思美人〜戦国の世に散った永遠の愛〜』（中国）
8月12日（水）
『明日もスンリ！』（韓国）
『明日なき皇子の救世主は運命のプリンセス』（中国）
『嵐の女』（韓国）
『金よ出てこい、コンコン』（韓国）
『大祚榮』（韓国）
『大王世宗』（韓国）
8月19日（水）
『香華の誓い』（中国）
8月26日（水）
『藍雲記〜月下の刃は愛を抱いて〜』（中国）
■テレビアニメ（日本）
8月1日（土）
『もちもちパンパカパンツ ＊見放題独占配信』
8月3日（月）
『タッチ
『魔法少女まどか☆マギカ』
8月21日（金）
『NARUTO‐ナルト‐』
『NARUTO-ナルト- 疾風伝』
■ドキュメンタリー
8月20日（木）
Prime Original『ノバク･ジョコビッチ：冬の狼』（Novak Djokovic: The Wolf In Winter／アメリカ）＊独占配信
■バラエティー（日本）
8月12日（水）
『太田上田』
8月18日（火）
『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』
8月28日（金）
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■スポーツ
8月5日（水）
『独占密着 9.27 PRIME VIDEO BOXING 16 WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真 vs 那須川天心 2』 ＊独占配信
8月28日（金）
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