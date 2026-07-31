◇バレーボールネーションズリーグ2026 決勝ラウンド(7月29日〜8月2日、中国・寧波)

バレーボールネーションズリーグの準々決勝が行われ、大会のベスト4が出そろいました。

世界ランク4位の日本は準々決勝で同35位・ホームの中国と対戦しました。第1セットを奪われますがそこから3セットを連取し3-1で勝利。予選ラウンドからここまで負けなしの13連勝で準決勝に進みました。

準決勝で戦うのは世界ランク6位のアメリカ。準々決勝では同2位のイタリアを3-0のストレートで勝利しました。勝った方が銀メダル以上が決まります。

また、世界ランク5位のスロベニアは同10位のトルコに3-0のストレートで勝利。世界ランク1位のポーランドは同11位のウクライナに3-1で勝利しました。

【決勝ラウンド】▽準々決勝結果

スロベニア 3-0 トルコ

(25-21、35-33、39-37)

日本 3-1 中国

(23-25、25-23、25-16、25-23)

アメリカ 3-0 イタリア

(25-22、25-21、25-21)