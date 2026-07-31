【バレー男子NL】世界の4強が出そろう 日本は中国破り破竹の13連勝 メダル獲得へ準決勝はアメリカと対戦
◇バレーボールネーションズリーグ2026 決勝ラウンド(7月29日〜8月2日、中国・寧波)
バレーボールネーションズリーグの準々決勝が行われ、大会のベスト4が出そろいました。
世界ランク4位の日本は準々決勝で同35位・ホームの中国と対戦しました。第1セットを奪われますがそこから3セットを連取し3-1で勝利。予選ラウンドからここまで負けなしの13連勝で準決勝に進みました。
準決勝で戦うのは世界ランク6位のアメリカ。準々決勝では同2位のイタリアを3-0のストレートで勝利しました。勝った方が銀メダル以上が決まります。
また、世界ランク5位のスロベニアは同10位のトルコに3-0のストレートで勝利。世界ランク1位のポーランドは同11位のウクライナに3-1で勝利しました。
【決勝ラウンド】▽準々決勝結果
スロベニア 3-0 トルコ
(25-21、35-33、39-37)
日本 3-1 中国
(23-25、25-23、25-16、25-23)
アメリカ 3-0 イタリア
(25-22、25-21、25-21)
(25-22、22-25、25-20、25-17)