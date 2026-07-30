浜野謙太、『ラヴィット！』生放送で“首ぐにゃり”騒動に言及「病院行ってなんも問題なく」 ネットニュースに苦言「名前出してくれよ」
ファンクバンド・在日ファンクのボーカルで俳優の浜野謙太が30日、木曜シーズンレギュラーを務めるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。先週23日放送の同番組に出演した際に起きた“首ぐにゃり”騒動に言及した。
【写真】浜野謙太、近影公開＆バネ人間の全貌（後列左から2番目）
23日の放送では、「珍しい特技-1GP」が開催され、唯一無二の神ワザを持つ8組が参戦。その中で、驚異的な跳躍力を誇る“バネ人間”が、人を跳び越すことを宣言。同局・田村真子アナウンサーと浜野を立たせて跳躍したものの、お尻が浜野の頭部に当たる事態に。安全面には配慮されていた形ながらも、衝撃のシーンとなった一部始終をVTRで振り返り、さまざまなアングルでこの映像が流れると、MCの麒麟・川島明はじめ、木曜レギュラー陣が腹を抱えて大爆笑。浜野も「ヘラヘラしてるんじゃないよ（笑）！」と笑いを交えて、“バネ人間”にツッコミ。この放送を受け、SNSなどには浜野を心配する声が多数寄せられていた。
この日の放送ではオープニングで、ゲストのダウ90000・蓮見翔が「先週、スタジオいたかった」と振ると、川島も「確かにあれ生で見られたのはやっぱ財産ですよね」としみじみ振り返り。続けて「ハマケンさんが先週、大活躍と言いますかね…」と振ると、浜野は「いやいや、俺、何もしていない」と苦笑。
川島は「“バネ人間”がハネまくりまして、もうしわけございません。大事をとってハマケンさん、（病院を）受診していただき…」と番組終了後に病院へ行ったことを伝えると、浜野も「はい、病院行ってなんも問題なく」と改めて無事を報告し、「めちゃくちゃ、ほんとなんかありえないぐらい心配のメール来て…」と反響の大きさを実感。
浜野は続けて「『こんなネットニュースになってたよ』ってメール来て、それ開いたら“俳優の首ぐにゃり”って、変なニュースになってて（笑）。名前出してくれよっ！」と、一部メディアの名前を出さないネットニュースの見出しに苦言。川島は「ハマケンさんですから…」とフォローしつつ「何よりも健康第一で頑張っていきましょう」とまとめて、番組を進行した。
【写真】浜野謙太、近影公開＆バネ人間の全貌（後列左から2番目）
23日の放送では、「珍しい特技-1GP」が開催され、唯一無二の神ワザを持つ8組が参戦。その中で、驚異的な跳躍力を誇る“バネ人間”が、人を跳び越すことを宣言。同局・田村真子アナウンサーと浜野を立たせて跳躍したものの、お尻が浜野の頭部に当たる事態に。安全面には配慮されていた形ながらも、衝撃のシーンとなった一部始終をVTRで振り返り、さまざまなアングルでこの映像が流れると、MCの麒麟・川島明はじめ、木曜レギュラー陣が腹を抱えて大爆笑。浜野も「ヘラヘラしてるんじゃないよ（笑）！」と笑いを交えて、“バネ人間”にツッコミ。この放送を受け、SNSなどには浜野を心配する声が多数寄せられていた。
川島は「“バネ人間”がハネまくりまして、もうしわけございません。大事をとってハマケンさん、（病院を）受診していただき…」と番組終了後に病院へ行ったことを伝えると、浜野も「はい、病院行ってなんも問題なく」と改めて無事を報告し、「めちゃくちゃ、ほんとなんかありえないぐらい心配のメール来て…」と反響の大きさを実感。
浜野は続けて「『こんなネットニュースになってたよ』ってメール来て、それ開いたら“俳優の首ぐにゃり”って、変なニュースになってて（笑）。名前出してくれよっ！」と、一部メディアの名前を出さないネットニュースの見出しに苦言。川島は「ハマケンさんですから…」とフォローしつつ「何よりも健康第一で頑張っていきましょう」とまとめて、番組を進行した。