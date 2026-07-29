南米ペルーでケイコ・フジモリ氏が新たな大統領に就任しました。格差是正を訴えますが、現地では山の上に貧困層が暮らす厳しい現実があります。

ペルーの新大統領、ケイコ・フジモリ氏。父のアルベルト・フジモリ氏以来26年ぶりの日系人大統領で、「選挙で選ばれた」初の女性大統領でもあります。

ペルー ケイコ・フジモリ 新大統領

「私の目標は、何百万もの国民に影響を与えている経済格差を埋めることです」

演説で強調したのは格差の是正。南米では比較的、経済が安定しているとされるペルーですが、国民の4分の1が月収2万円未満です。平坦な土地は高額で手が届かないため、山の上に貧困地区が集中します。

記者

「急な階段が至る所にありまして、移動は相当大変だと思います」

15年前から家族7人で暮らすこの一家では、5月に新たな命が誕生したばかりです。

「移動が大変です。下に降りるのも一苦労。赤ちゃんもいて、転ぶ怖さもあります。まともな道ではないので」

現地では次の世代への支援を求める声が多く聞かれました。

市民

「教育が最優先です。格差のせいで満足な教育を受けられず、諦めてしまう貧しい子どもたちへの支援が必要です」

娘（9）

「裁判官になりたい。選挙の公平性や正義を守りたいからです」

子どもの夢をかなえる国を作れるか。新大統領としての手腕が問われます。